Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明)は、エンターテインメントマーケティング支援を展開する株式会社FIREBUG(本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：佐藤 詳悟)が営業部門にSalesforceへのCRM刷新とbellSalesAIを導入し、商談の見える化と組織全体の営業力強化を実現したことを発表しました。

同社では、商談内容が属人化し既存CRMでの入力定着に課題を抱えていましたが、SalesforceへのCRM刷新とbellSalesAIの導入(2026年3月本運用開始)によりCRM未入力問題をほぼ解消し、商談データ取得率が大幅に向上しました。また、トッププロデューサーの商談内容を組織全体で比較・参照できる環境を実現し、営業改善スピードの向上と再現性ある強い営業組織の構築を目指しています。





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■導入背景

株式会社FIREBUGは、タレント×データ×AIを活用し、企業のマーケティング課題を解決するプロデュース会社です。キャスティング、SNS、動画、PRなど多様なエンターテインメントマーケティング支援を企画から制作・運用まで一気通貫で提供しています。事業拡大に伴い営業活動量が増加する中で、以下の課題が顕在化していました。

第一に、商談内容が属人化し、営業担当者ごとの記録品質にばらつきが生じており、マネージャーが商談の質を正しく評価・フィードバックできない状況がありました。第二に、既存CRMでは入力工数が重く現場に負担をかけていたため、「結局入れない」問題が慢性化していました。Salesforceへの刷新にあたり、入力定着の仕組みをあわせて確立することが急務となっていました。第三に、トッププロデューサーの商談内容が組織内で共有されず、成功パターンが再現されないことで営業力の底上げが進みにくい状況がありました。また、入力の手間から解放されないことで営業担当者の心理的負担も高まっており、本来の顧客対応に集中できない環境が続いていました。こうした背景から、営業部門全体でSalesforce入力の自動化と商談データ活用による組織改善を実現するため、bellSalesAIを導入いただく運びとなりました。









■導入の決め手となった3つのポイント

株式会社FIREBUGは、複数のツールを比較検討した結果、以下の3点を評価しbellSalesAIの導入を決定しました。





1. 「入力させる」から「自動で入る」仕組みへの転換

従来のtl;dv＋ChatGPT＋手動入力という煩雑なフローを自動化できる点を高く評価しました。「ボタンをひとつ押すだけ」というシンプルなUXにより、現場の運用定着を実現できると判断しました。





2. ファクトベースの記録による客観性の確保

営業担当者ごとの記録品質のばらつきやバイアスを排除し、商談の実態をデータとして正確に残せる点が選定の決め手となりました。これにより、マネージャーが商談の質を客観的に評価できる環境が整います。





3. SalesforceとのシームレスなAI連携

単なる議事録ツールにとどまらず、Salesforceとの深い統合によって営業活動全体のデータ化・自動化を実現できる点を評価しました。社内に1年以上のAI活用実績を持つ推進チームを擁する同社にとって、bellSalesAIはその高度な活用基盤を最大限に引き出すツールとして最適と判断されました。









■導入効果と今後の期待

株式会社FIREBUGでは、bellSalesAIの導入により以下の効果が実現されています。





1. 商談データの見える化と組織改善基盤の確立

CRM未入力問題をほぼ解消し、商談データ取得率が大幅に向上しました。商談内容が自動でSalesforceに反映されることで、案件進捗・確度がリアルタイムで可視化され、優先すべき案件の判断精度が向上しています。また利用率66％を達成しており、現場への定着もスムーズに進んでいます。





2. トップ営業の勝ちパターン共有と営業力の底上げ

トッププロデューサーの商談内容を組織全体で比較・参照できるようになり、成功パターンの横展開が可能になりました。マネージャーとの会話が具体的なデータに基づくものになり、フィードバックの質が向上するとともに、OJTの質向上にも貢献しています。





3. 営業改善スピードの向上と心理的負担の軽減

「ボタンをひとつ押すだけ」のシンプルな操作で商談記録が完了するため、入力の心理的負担から解放され、営業担当者が本来の顧客対応に集中できる環境が実現されました。商談データを比較・分析し改善に活用するサイクルが確立され、営業改善スピードが向上しています。また、月1回の定例フィードバックを通じた継続的な精度向上の取り組みも進んでいます。









■顧客コメント

「複数のツールを検討する中で、bellSalesAIの『ボタンをひとつ押すだけ』というシンプルなUXと、Salesforceとのシームレスな連携を評価し導入に至りました。導入後はCRMへの未入力問題がほぼ解消され、商談データが組織の資産として蓄積されるようになりました。特に、トッププロデューサーの商談内容と自分の商談を比較できるようになったことで、営業の質をデータで評価・改善できる環境が整い、組織全体の営業力向上に手応えを感じています。現場からも『商談の振り返りができるようになった』『マネージャーとの会話が具体的になった』という声が上がっており、今後もbellSalesAIを活用したデータドリブンな営業組織の実現を目指していきます。」

(株式会社FIREBUG 代表取締役 CEO 佐藤 詳悟 氏)









■今後の展望

株式会社FIREBUGでは、bellSalesAIの活用を通じて、商談評価指標の高度化とトップ営業の勝ちパターン抽出を推進していきます。蓄積された商談データをAIで分析し、個々の営業担当者への改善提案を強化することで、営業プロデューサーの育成を加速させる計画です。

また、Salesforceの各項目に構造化したデータ連携を高度化し、データドリブンな営業活動の推進と組織全体の営業力底上げを目指していきます。同社が持つ1年以上のAI活用ノウハウとbellSalesAIを組み合わせることで、エンターテインメントマーケティング業界における先進的な営業DXモデルの構築を実現していく予定です。









■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。





1. Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出 ： 独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施









■ベルセールスAIに関するお問い合わせはこちらから

https://bsai.bellface.co.jp/









■株式会社FIREBUG 会社概要

商号 ： 株式会社FIREBUG

所在地 ： 東京都渋谷区代々木1丁目32番11号 Kビル3F

代表者 ： 代表取締役 CEO 佐藤 詳悟

設立 ： 2016年2月24日

資本金 ： 300百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： エンターテインメントマーケティング支援

(キャスティング／SNS／動画／PR)

ホームページ ： https://firebug.jp/









■ベルフェイス株式会社 会社概要

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,148百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ： https://bellface.co.jp/