バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( http://p-bandai.jp/?rt=pr )では、仮面ライダーガッチャードより、『PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット』(7,700円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月13日(水)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249986/?rt=pr





PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット





■商品特長

『仮面ライダーガッチャード』より、「PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット」を商品化いたします。

本商品は、全45枚のカードを収録したセットです。





収録されているカードは、劇中デザインをイメージしたプラスチックカード(プラスチック製)仕様で構成されています。

これまでラインナップされたレジェンドライダーケミーカードに加えて、仮面ライダーガッチャード、仮面ライダーガヴ、仮面ライダーゼッツの新規デザインカード3種を収録しております。これらの新規カード3種は、プラスチックカードに加えて、これまでに一般発売されたレジェンドライダーケミーカードと同様のレジェンドライダーレア仕様の紙カードも付属する構成となっています。





さらにガヴとゼッツの2種は新規のバーコードを採用し、別売りのPREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー( https://p-bandai.jp/item/item-1000246042/?rt=pr )(2026年5月17日(日) 23時 受注終了予定)と連動して新規の変身音声遊びを楽しむことができます。

全45枚のカードをまとめて収録したPREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセットを、ぜひお手元でお楽しみください。





※仮面ライダーガヴケミーカード、仮面ライダーゼッツケミーカードはDXガッチャードライバー(一般発売)などの「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」以外の玩具とは連動しません。





PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット(イメージ1)

PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット(イメージ8)









■商品概要

・商品名 ：PREMIUM DX ライドケミートレカ レジェンドライダーセット

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249986/?rt=pr )

・価格 ：7,700円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：PREMIUM DX ライドケミートレカ (プラスチック製)…42種各1枚

PREMIUM DX ライドケミートレカ (紙製)…3種各1枚

・商品サイズ：プラスチック製ライドケミートレカ (共通)

…H約86×W約59mm

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年5月13日(水)16時～2026年9月13日(日)23時予定

・商品お届け：2026年11月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





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※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■「仮面ライダーガッチャード」について

とびきりどでかい夢を追い求める高校生・一ノ瀬宝太郎(演：本島純政氏)は、錬金術によって生み出され、世に解き放たれた101体の人工生命体「ケミー」を回収する使命を負った。宝太郎はケミーが封印された「ライドケミーカード」と変身ベルト「ガッチャードライバー」を使って「仮面ライダーガッチャード」に変身し、ケミーが人間の悪意と結合した怪人「マルガム」と戦う。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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