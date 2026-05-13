みらいコンサルティンググループ(本社:東京都中央区、代表:久保 光雄、岡田 烈司)は、立命館アジア太平洋大学(APU)の学生を対象とした特殊講義の一環として、成田エリアでの課外授業(企業訪問・フィールドワーク)を実施いたしました。

本プログラムは、「地域における企業の果たす役割」を多角的に捉え、グローバルな視点を持つAPUの学生たちが、実際の企業や地域の現場に触れながら、地域課題の解決に向けたビジネス提案を行う実践型教育プログラムです。

実施にあたっては、株式会社ストライダーズ(本社:東京都中央区、代表取締役:早川 良太郎)の強力なパートナーシップのもと、成田エリアの活性化に取り組む企業各社と緊密に連携させていただくことができました。

たとえば、成田と深い繋がりのあるなごみの米屋(米屋株式会社)さまでは、地域に根ざした価値観を涵養しつつ、100年を超えてもなお挑戦をし続けていらっしゃるなど、志高い経営者のご講話を通じて、地域産業の実態や課題、そしてグローバルとの接点について理解を深めることができました。

みらいコンサルティンググループは、「日本全体が持続可能な社会であるためには、各地域が独自の資源を活かし、グローバルな市場と直接つながっていくことが不可欠である」と考えています。

一方で、地域社会は人口減少や経済縮小といった大きな課題に直面しており、地域企業とともにリアルな課題に向き合い、解決へと導く人材の存在がこれまで以上に求められています。

今後もみらいコンサルティンググループは、APUおよび企業パートナーの皆さまと連携しながら、学生が「地域×グローバル」の視点で、自ら課題を設定し、解決へと導く力を育む機会を継続的に提供してまいります。

そして、地域から未来を切り拓く次世代リーダーの育成と、地域経済の持続的な発展に、より一層力強く貢献してまいります。

◆みらいコンサルティンググループ

代表: 久保 光雄 岡田 烈司 本社所在地: 東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン19階 設立年: 1987年4月6日 その他拠点: 国内…旭川・札幌・秋田・盛岡・仙台・福島・新潟・富山・埼玉・川越・立川・横浜・甲府・浜松・名古屋・岐阜・四日市・京都・大阪・和歌山・せとうち・松江・高松・松山・北九州・福岡・大分・熊本・鹿児島・沖縄 海外…中国(北京･上海･深圳)､ベトナム(ハノイ･ホーチミン・ダナン)､タイ､マレーシア､シンガポール、バングラデシュ

みらいコンサルティンググループは、1987 年の創業以来、一貫して中堅中小企業の経営をサポートしてまいりました。 会計士、税理士、社会保険労務士といった専門家、および企業における経営企画経験者など、国内外約 300 人のプロフェッショナルが、日本国内はもとより、中国・ASEAN で企業の健全な成長を支援しています。 会計税務、人事労務といった専門領域のみならず、デジタル・AI活用、新規事業創造、海外進出、外国人の採用と定着(外国人財サービス)といった最新の経営テーマにおいても、提供価値を高めてまいります。さらに 「Co-Creation for Innovative MIRAI 2030」＜競争から共創へ:イノベーティブなミライ＞をビジョンに､中堅・中小企業の長期的発展を支援し続けてまいります。

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【本件に関するお問い合わせ】

みらいコンサルティンググループ 企画・広報担当:下阪(シモサカ) TEL:03-6281-9810(営業時間 平日9:30～17:00) E-mail:info@miraic.jp