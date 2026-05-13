歌手・伊達悠太が、７月29日（水）に新曲をリリースすることを発表した。 伊達悠太は、ハスキーな歌声と弾けるビッグスマイルで人気を博し、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長中の若手演歌歌手。 わずか16歳で北海道・伊達市から単身上京し、下積み生活を経験。地元北海道・伊達市をこよなく愛し、観光大使にも就任。 またファッション好きが高じて「歌謡界のファッションリーダー」というキャラクターも確立。こだわり抜いたジャケット写真も毎作話題となっている。 2025年は新たなチャレンジとして、韓国で高視聴率を記録した音楽オーディション番組「現役歌王」の日本版「現役歌王ＪＡＰＡＮ」(ＢＳ日テレで放送)に出場。 惜しくも優勝は逃したものの、YouTubeにアップされた歌唱動画には『これぞ歌謡曲！』『魅力抜群！最高の歌声』と好反応な声が多数寄せられ、注目度は飛ぶ鳥を落とす勢いまでもある。 新たなステージで成長が止まらない伊達の新曲は “バラードの進化系”。過去作『土砂降りの雨だから』『逢えなくていいから』と“バラード”で作り上げた伊達悠太ワールドがさらに進化し、独自の世界観が広がっていくに違いない。 シングルの楽曲等の詳細は、後日解禁となっているので楽しみにしていてほしい。

◆伊達悠太コメント

いつも応援ありがとうございます！熱い応援のおかげで7月29日に新曲発売決定いたしました！ ありがとうございます！ この嬉しい報告をいち早く皆さんにお知らせしたくて、発売が決まった当初からウズウズしていました。 新しい歌の誕生です！皆さんの力を貸してください！一緒に大きな大きな作品にしましょう！

★ＨＰ

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★ＳＮＳほか

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