『萩本企画プレゼンツ～第2回 堀口はしのお話の会～』が2026年5月17日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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「お話の会」は毎回様々なジャンルから一線で活躍する方をゲストにお迎えし、ここでしか聞けないマニアックな内容でお届けするトークイベント。 2026年3月に堀口文宏がMCとなり、はしのえみさんをゲストに迎えて開催した「堀口文宏お話の会」。好評につき4月から、はしのえみさんもMCとなり「堀口はしのお話の会」として定期開催が決定。 今回は元フジテレビひょうきんディレクター三宅恵介さんをお迎えし、欽ちゃんとの「欽ドン！」AD時代からのエピソードや「物事は動物から学べ」等々ここだけのお話や、2025年3月31日に一度だけ放送した三宅恵介さん演出・幻の萩本企画CMを会場限定上映します！

開催概要

『萩本企画プレゼンツ～第2回 堀口はしのお話の会～』 開催期間：2026年5月17日 (日)16:45開場／17:00 開演 会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４） ■出演者 出演：堀口文宏、はしのえみ ゲスト：三宅恵介（テレビプロデューサー） ■チケット料金 整理番号付き自由席：3,000円（税込）

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