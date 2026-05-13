株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は岩木博美著『頑張らない運動術 100歳をすぎても自分の足で歩くための3ステップ』を2026年5月19日（火）に刊行いたします。

10万人を教えてきた健康運動指導士が伝える 「3ステップ運動」

人生100年時代と言われる今、「長く生きること」よりも、“どう動けるか”が問われています。健康寿命と平均寿命の差が広がる中、「最期まで自分の足で歩けるか」という不安は、多くの人にとって現実的な問題です。 一方で、運動の必要性を感じながらも、「体を動かすことが苦手」「体がかたい」「痛みがある」といった理由で、続けられない人も少なくありません。 本書では、日常の中で無理なく続けられる簡単で安全な運動を提案。1日3～5分ほどの3ステップの運動で構成されており、自然と習慣化しやすいつくりになっています。 運動が苦手な人でも取り入れやすく、将来の介護リスクを抑えながら、自分らしく動ける体づくりへとつなげます。

※以下本書より抜粋要約

健康寿命は、平均寿命より約10年短い

健康寿命（病院や誰かの助けがなくても生活できる期間） 男性 ： 72.57歳 女性 ： 75.45歳 平均寿命 男性 ： 81.05歳 女性 ： 87.09歳 →男性は約9年、女性は約12年、支援や介護を必要とする期間がある！

「最期まで自分の足で歩きたい」という願いを叶えるために必要なのは、“頑張る運動”ではなく、“できる運動”を続けること。

３ステップで簡単・がんばらない！

ひざの痛みをやわらげる３ステップ

ひざの関節の動きをなめらかにし、ひざの動きを支える筋肉に働きかけます。

つらい腰がラクになる３ステップ

腰の痛みの原因となる筋肉の緊張や弱さに対して、やさしく働きかけていきます。

肩こり/むせ/尿漏れ など、“あるある”なお悩みに効く運動もご紹介！ どれも1日たった３～5分ほどでOK。 簡単で安全な運動を続けるだけで、痛みや違和感が少しずつラクになっていきます。

動画も付いているので、わかりやすくて安心！

▼「ひざの痛みをやわらげる3ステップ」動画サンプルをご覧いただけます。 https://youtu.be/Wf_7b2XR8Ak

書籍情報

タイトル：頑張らない運動術 100歳をすぎても自分の足で歩くための3ステップ 著者：岩木博美 ページ数 : 160ページ 価格 ：1,694円(10%税込） 発行日 ：2026年5月19日 ISBN ：978-4-86667-832-0 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678321/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18565903/

目次

序章 頑張らなくても長生きできる運動術 第１章 つらい腰がラクになる３ステップ 第２章 ひざの痛みをやわらげる３ステップ 第３章 上がらない肩がラクになる３ステップ 第４章 くしゃみも怖くない！ 尿漏れ予防の３ステップ 第５章 むせないで食べる！ 飲み込みやすくする３ステップ 第６章 夜も安心！ ぐっすり眠れる３ステップ

プロフィール

岩木博美（いわき・ひろみ）

健康運動指導士。株式会社サンライトミー代表取締役。 岐阜県生まれ。神戸大学医療技術短期大学部卒（現：神戸大学医学部保健学科）。 看護師として勤務しながら、2006年にエアロビクス・ヨガなど多様なフィットネスインストラクター資格を取得し、2009年に健康運動指導士となる。日本遠隔医療学会にて在宅健康管理に関する論文を発表し、地域の健康づくりに携わる。整形外科での看護師経験を活かし、腰痛・肩こり・ひざ痛に悩む人への運動指導を続ける中で、同年より「頑張らない運動術」を研究し体系化。以降、指導者育成や企業の健康経営支援にも取り組み、延べ10万人以上を指導してきた。 現在は日本健康運動指導士会岐阜県理事を務めながら、無理なく続けられる運動法の普及に取り組んでいる。

https://newscast.jp/attachments/1EVVBzNQppU5S6oc7chk.pdf

※本リリースの記載内容は2026年5月13日時点のものです。