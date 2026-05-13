「気をつけて」では現場は守れない。5K、今夏の現場熱中症対策に向けた3原則を発表

５kサポート株式会社

5Kサポート株式会社（本社：横浜市、代表：中野吉雅）は、今夏の本格的な暑熱シーズンを前に、現場向け熱中症対策の考え方として、「把握・通知・記録」の3原則を発表しました。

建設、製造業など高温環境下での作業が避けられない現場において、熱中症対策は “周知” だけではなく、異変に気づき、動き、残せる仕組みへと進化する必要があると考えています。

5Kが提唱する【現場熱中症対策3原則】

1. 把握する

現場の環境リスクだけでなく、作業者個々のバイタルリスクの変化まで含めて把握すること。

2. 通知する

危険の兆候を本人だけでなく、管理側にも適切に通知し、見逃しを防ぐこと。

3. 記録する

リスクの変化だけでなく、巡回声かけ履歴を組織として残し、再発防止と説明責任に備えること。

５K導入なら「現場でやることを少し変えるだけ」- 作業員：スマートウォッチを装着。作業終了後は充電ボックスにウォッチを載せて充電。- 職 長：出勤時＝作業員の出勤＆体調を聞き取り、スマホに入力。WBGT補正値を確認し指示。作業中＝作業場所のWBGT値、作業員の熱中症リスクをスマホの画面で確認し指示。巡回による声掛け結果をスマホに入力（一括チェックボタンあり）- 監 督：スマホやPCで、職長のスマホの画面を確認して、必要により指示デバイスの導入（1現場10万円～）で、熱中症リスクの可視化や記録は自動！「熱中症予防チェックシート」まで自動生成し、印刷可能になります。

本Webサイトを使った、サービスの説明動画

↑ 商品紹介Webサイト：https://service.5ks.co.jp/necchusho/ ↑

現場の安全対策において、もっとも危険なのは「対策をしているつもり」になることです。

今年の夏も厳しい暑さが想定される中、対策の有無だけでなく、実際に回るかどうかが、企業の安全管理の質を左右します。

５Kサポートでは本発表にあわせて、お問合せ頂いたお客様向けに導入ガイド、熱中症予防チェックシートの公開も予定しています。

単なる製品紹介ではなく、現場の安全文化を前に進めるための提言として、本内容を広く発信してまいります。

コメント

「熱中症対策は、設備や機器を導入しただけでは完結しません。現場の異変を把握し、必要なタイミングで知らせ、記録に残す。この3つが揃って初めて、対策は“実行できている”と言えます。5Kは、今夏の現場に求められる新しい標準づくりに挑戦していきます。」

-顧問 伊藤繁樹

■会社概要

名称：5K熱中症・体調管理クラウドサービス

特許：出願中

提供：5Kサポート株式会社

商品のお問い合せ

電話： 050-3355-6433（平日10:00～17:00）

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