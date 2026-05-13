【BitSummit PUNCH】新作謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』を先行販売！

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社のClaGla（株式会社クラグラ）は、2026年5月22日(金)・23日(土)・24日(日）に行われる、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」に出展いたします。

ClaGlaブース【ブース番号：1F-U04】では、先行発売となる新作謎解きゲーム『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』をはじめ、ClaGlaのゲームをイベント価格で販売いたします。

会場ではボードゲームの試遊も行いますので、ぜひお気軽にお越しください！

■出展概要

イベント名：BitSummit PUNCH

開催日：2026年5月22日(金)・23日(土)・24日(日) 10:00～17:00

5月22日(金)：ビジネスデイ（※一般の方はご入場できません）

5月23日(土)・24日(日)：一般公開日

会場：京都市勧業館みやこめっせ 3階 第3展示場 / 1階 第2展示場

ブース番号：1F-U04

ウェブサイト：https://bitsummit.org/

■新作１. 大人気ボードゲーム『今プロ』が謎解きゲームに！『たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム』

ClaGlaの大人気ボードゲーム『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』をテーマとした謎解きゲームです。一般発売に先駆け、BitSummit PUNCH 会場にて先行販売いたします。



謎を解いてこたえを導き出し、単語を並べて愛のメッセージを作りながらゲームを進めます。『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』を遊んだことがある方も、ない方も楽しめる、謎解きとボードゲームが融合した新しい体験です。

■たった今考えたプロポーズの謎解きゲーム

イベント価格：2,000円 （通常価格：税込2,200円）

発売元：ClaGla

詳細：https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo

詳細を見る :https://www.clagla.jp/lineup/propose-nazo

■新作２. 魔改造階段ジャンケンゲーム『グミチョコパパイヤレボリューション』

「グミ（グー）」で勝てば2段、「チョコレート（チョキ）」で勝てば6段、「パンダちゃん激おこアゲアゲレボリューション（パー）」なら一気に22段進むことができます！

カードを組み合わせて、自分だけのグーチョキパーを強化しながらゲームを進めていきます。しかし、強すぎる手は相手に読まれてしまうことも。次の手を読み合うかけ引きがポイントです。

さらに、「寿司」「感謝祭」などのワードカードを組み合わせることで、思わず笑ってしまうグーチョキパーが生まれるのも魅力。

かけ引きと笑いが生まれる「魔改造階段ジャンケン」ゲームです！



会場では試遊卓をご用意しています。ぜひ実際に遊びながら、ゲームの楽しさを体験してみてください。

■グミチョコパパイヤレボリューション

イベント価格：3,300円 （通常価格：税込3,410円）

発売元：ClaGla

詳細：https://www.clagla.jp/gumichoco

詳細を見る :https://www.clagla.jp/gumichoco

■まとめてお得！封筒謎シリーズ よりどり3点・5点セット

1枚の封筒と5枚のシートから最後のこたえを見つける、ナゾグラの「封筒謎シリーズ」もイベント価格で販売いたします。電車の旅、漫才、無人島でのサバイバルなど、世界観にこだわった個性豊かな全13作品が勢揃い。3点・5点のまとめ買いで、さらにお得にご購入いただけます。

■ 封筒謎シリーズ

イベント価格：1,500円 / よりどり3点 4,000円 / よりどり5点 6,500円

（通常価格：税込1,540円/個）

発売元：ClaGla

詳細：https://www.clagla.jp/nazotoki/envelope

詳細を見る :https://www.clagla.jp/nazotoki/envelope

新作に加え、その他ClaGlaの人気タイトルもイベント価格で販売いたします。

皆さまのご来場をお待ちしております！

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game life adventures!!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー・出版社です。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、シリーズ累計35万部を突破しました。



【ご購入特典や限定商品も！】

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