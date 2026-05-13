予測市場ポイントアプリ「ビーンズ」、企業との取り組みによる「考える広告」プロモーション施策を開始

Atlie株式会社

Atlie株式会社（本社：東京都渋谷区、以下 当社）は、予測市場の体験原理を広告領域に応用していく取り組みの第一歩として、企業との取り組みによる予想クイズを活用した新しいプロモーション施策「考える広告」の提供を、2026年5月より開始いたしました。

「考える広告」は、ユーザーが商品に関する予想クイズへの参加を通じて、自ら商品理解を深めていく新しい広告体験です。すでに初回となるお取り組みも進行しております。今後もさまざまな業界の企業のみなさまとご一緒できればと考えております。

取り組みの概要

本施策は、ご参加いただく企業ごとに、商品やブランドをテーマとした予想クイズを設計し、ビーンズアプリ上で公開する流れで実施いたします。

アプリをお持ちの方であればどなたでも無料で参加可能で、投票は実施期間中、投票権がある限り何度でも行うことができます。

あわせて、各施策ごとに特設ページを制作し、商品特徴や成分について学べるコンテンツを公開いたします。

アプリをまだお持ちでない方が商品を知るきっかけとなるほか、クイズと合わせて商品への理解を深める情報源としてもご活用いただけます。

予測市場ポイントアプリ「ビーンズ」

ビーンズは、スポーツ、エンタメ、時事、天気などさまざまなテーマの「予想」に参加し、当たるとポイントが貯まる無料のポイントアプリです。貯まったポイントはギフトに交換できます。

ビーンズの体験の流れ予測市場（Prediction Market）とは

将来の出来事に対してユーザーが予想を行い、その結果に応じて報酬を得る仕組みです。

2024年の米大統領選においてPolymarketが従来の世論調査を上回る精度で結果を予測するなど、世界的に注目が高まっている領域です。

ビーンズでは、「明日の試合はどちらが勝つ？」、「今週の気温は何度？」、「次の話題作の興行収入は？」など、毎日更新される予想テーマに、投票権を使って気軽に参加できます。

ビーンズでの2つの予想形式

未来予想

「次の試合はどちらが勝つ？」、「新商品の初週売上は？」など、まだ正解が決まっていないテーマに対してユーザーが予想を行う形式です。結果確定後に正解者へポイントが付与されます。予想をきっかけにユーザー同士の議論や情報共有が生まれやすく、話題化やブランドの認知拡大に効果を発揮します。

知識予想

「この商品の配合成分は？」、「正しい使い方はどれ？」など、正解が明確に存在するテーマに対してユーザーが回答する形式です。

正解を導くために商品の成分や使い方といった具体的な情報を深く調べるようになり、商品理解の促進やブランドへの信頼構築に繋がります。

「考える広告」の構想

ビーンズが提供してきた予測市場の体験原理である「自ら考え、判断し、参加する」という能動性を応用し、予想クイズの形でユーザーの自発的な情報接触を生み出す広告体験です。

1.「見るだけ」ではなく、「考える」広告体験

予想クイズを通じてユーザーが自分で答えを出す体験です。受け身で広告を見るのと違い、自分で考えて答えた体験は記憶に深く残ります。

2.「1回だけ」ではなく、何度でも触れる接点

投票は期間中、何度でも行えます。1回の表示で終わる広告と違い、ユーザーは繰り返し商品やブランドに触れることになります。接触頻度の向上は、ブランド想起の強化に直結します。

3.「視聴」ではなく、「商品理解」が報酬につながる

通常の広告では報酬と商品理解は別の行為ですが、「考える広告」では正解の鍵が商品の成分や使い方そのものです。商品を理解する行動が、そのまま報酬獲得につながります。

自ら調べて参加する「考える広告」

本施策は第一弾として、自ら調べた知識を利用して参加する、知識予想型のプロモーションから取り組みを開始しました。

今後は「新商品の発売週売上はいくらか？」「次の話題作の興行収入は？」のような、まだ正解が決まっていない未来予想型のプロモーションや、参加者の予想分布から得られる集合知をブランドの意思決定に活かす施策など、予測市場の仕組みをより深く広告領域に活かしたフォーマットの開発に取り組んでまいりたいと考えております。

プロモーションの活用シーン

予想クイズ型プロモーションは、さまざまな場面で活用いただけます。

商品の成分や使い方をクイズにすることで、ユーザーが自発的に商品を学ぶ「認知・理解促進」の施策として有効です。

また、発売前の新商品をテーマにすることで、ローンチ前から商品への関心を高め、発売時の購買に繋げることも可能です。

さらに、期間中の複数回投票により接触頻度が高まり、ブランドの記憶定着を促進する効果も期待できます。

本件に関するお問い合わせ

ビーンズでは、予想クイズ型プロモーションにご興味のある企業様を募集しております。

食品、飲料、化粧品、日用品、家電、ゲーム、エンタメなど、ジャンルを問わずご活用いただけます。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

Atlie株式会社

info@atlie.co.jp

会社概要

会社名：Atlie株式会社

所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4

事業内容：予測市場ポイントアプリ「ビーンズ」の企画・開発・運営

HP：https://atlie.co.jp

サービスサイト：https://beenz.me