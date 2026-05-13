静岡茶 × 福祉就労 × 地域の“できる”が交差する、新しいお茶のかたち「利茶 - Rita」が2026年5月18日（月）新静岡エリアにグランドオープン

静岡茶と人の力が出会う「共創型カフェスタンド」誕生

合同会社イデオモーター

静岡県静岡市・新静岡駅近くに、静岡茶を使った新しいお茶カフェスタンド 「利茶 - Rita」が、2026年5月18日（月）にグランドオープンします。

「利茶 - Rita」は、静岡茶をもっと気軽に、もっと楽しく味わっていただくためのテイクアウト型カフェスタンドです。

フローズンドリンク、ぷる茶ゼリー、緑Chaコーラ、ティーラテ、コールドブリュー、スイーツなど、静岡茶をベースにしながらも、これまでのお茶のイメージにとらわれない新しいメニューを展開します。

同時に、この店舗は、合同会社イデオモーターが取り組む就労支援事業とも連携しながら、スタッフ一人ひとりの“できること”を持ち寄り、チームでおいしさを届ける場でもあります。

静岡茶をつくる人、届ける人、働く人、飲む人。

それぞれの力が交差しながら、地域の中に新しいお茶の入口をつくっていくことを目指しています。

一人ではなく、「みんなの得意」でつくるお店へ

「利茶 - Rita」のコンセプトは、

できるを集めて、おいしさにする です。

一人ですべてを完璧にできなくても、それぞれが得意なこと、できること、丁寧に取り組めることを持ち寄ることで、ひとつのチームになります。

接客が得意な人。

ドリンクづくりを丁寧に進める人。

準備や片づけを支える人。

お客様の声を受け取り、よりよいお店づくりにつなげる人。

それぞれの役割が重なり合うことで、一杯のお茶が生まれます。

「特別な誰かが、特別なことをする」のではなく、 みんなが少しずつ“できること”を持ち寄ることで、おいしさと心地よさを届ける。

それが、利茶 - Ritaが大切にしている考え方です。

静岡茶をもっと自由に、もっと楽しく

静岡は全国的にも知られるお茶の産地です。

一方で、急須でお茶を飲む機会は以前より少なくなり、若い世代にとってお茶が日常から少し遠い存在になっている面もあります。

「利茶 - Rita」では、静岡茶を“伝統的な飲み物”としてだけでなく、もっと自由に楽しめるドリンクとして提案します。

台湾で親しまれているフルーツティーやフローズンドリンクの感覚を取り入れながら、静岡茶の香りや旨みを生かしたメニューを展開。

フルーツ、ソーダ、ミルク、ゼリー、スイーツなどと組み合わせることで、若い世代や観光客にも親しみやすい、新しいお茶体験を届けます。

「お茶って、こんな飲み方もあるんだ」

「静岡茶って、ちょっと面白い」

「また飲みに来たい」

そんなきっかけをつくることが、利茶 - Rita の役割です。

フローズン・ぷる茶・緑Chaコーラなど、多彩な静岡茶メニューを展開

「利茶 - Rita」では、静岡茶をベースにしたさまざまなドリンク・スイーツを提供します。

フローズンシリーズ

台湾で定番人気のドリンクを静岡茶で

台湾で親しまれているフルーツ系ドリンクの楽しさを、静岡茶と組み合わせたフローズンシリーズです。



緑茶の爽やかさと果実の甘酸っぱさが重なり、暑い日にも飲みやすい一杯に仕上げています。

主なメニューには、

・トロピカルな甘酸っぱさが広がる フローズンパッションパイン

・レモンと緑茶の清涼感が楽しめる フローズンレモン

・キウイの爽やかな甘酸っぱさを生かした フローズンキウイ

・果実の香りと爽やかな苦みが特徴の フローズンピンクグレープフルーツ

などがあります。

緑茶コーラ

深い、濃い、新しい。黒緑の衝撃

静岡茶の深みとコーラの刺激を組み合わせた、個性的なドリンクです。

緑Chaコーラ は、ひと口目から印象に残る濃さと爽快感が特徴。



お茶のイメージを少し変えるような、新しい味わいを楽しんでいただけます。

スムージー

バナナの甘みと静岡茶がやさしく広がる

緑Chaバナナスムージー は、バナナの自然な甘みと静岡茶の風味を合わせた、やさしい味わいのグリーンスムージーです。

お茶の香りを感じながらも飲みやすく、朝や午後の一息にもおすすめの一杯です。

ぷる茶シリーズ

新しいお茶体験、ぷる茶ゼリー

「ぷる茶シリーズ」は、静岡茶をぷるぷるのゼリーにして、フルーツやソーダと組み合わせた新感覚のドリンクです。

飲むたびに崩れるお茶ゼリーが、ドリンクの中で少しずつ広がり、味や食感の変化を楽しめます。

主なメニューには、

・静岡らしさを感じる ぷる茶みかんソーダ

・完熟マンゴーの甘みが広がる ぷる茶マンゴーソーダ

・ソーダとお茶ゼリーの爽やかさが楽しめる ぷる茶グリーンティーソーダ

・南国フルーツと静岡茶が重なる ぷる茶パッションフルーツソーダ

・ゆずの香りがやさしく広がる ぷる茶ゆずグリーンティーソーダ

などがあります。

ソーダあり・ソーダなしを選べるメニューもあり、気分や好みに合わせて楽しめます。

コールドティー

静岡茶を、すっきり冷たく

静岡茶そのものの味わいを楽しみたい方には、コールドティーもご用意しています。

・朝茶コールドブリュー は、やさしく澄んだ軽やかな一杯。

・濃茶コールドブリュー は、深く静かに広がる旨みが特徴です。

甘いドリンクだけでなく、静岡茶本来の味わいを気軽に楽しめるメニューとして展開します。

HOTティー

茶畑香る、あたたかな一杯

あたたかいお茶として、朝茶ブレンド、濃茶ブレンド も提供します。

気軽に立ち寄って、ほっと一息つける一杯として、日常の中で静岡茶を楽しんでいただけます。

ティーラテ

ミルクと茶の黄金比

静岡茶の風味とミルクのまろやかさを合わせたティーラテも提供します。

・濃茶ラテ は、ミルクとお茶のバランスを楽しめる一杯。

・濃茶キャラメルラテ は、ほろ苦さと甘さが重なる、余韻のある味わいです。

スイーツ

すっと溶ける、お茶のやさしい甘み

スイーツメニューとして、静岡パンナこっ茶 シリーズを展開します。

・静岡茶のやさしい甘みを感じる 静岡パンナこっ茶

・香ばしい余韻が楽しめる 静岡ほうじパンナこっ茶

・沖縄を感じる爽やかで上品なジャスミンの香りが特徴の 沖縄さんぴんパンナこっ茶

などをご用意します。

ドリンクと一緒に楽しめる、小さなお茶スイーツです。

福祉を特別視しない、「チームで働く」という考え方

「利茶 - Rita」は、就労支援と連携しながら運営される店舗です。

しかし、このお店が目指しているのは、福祉を特別に見せることではありません。

お客様にとっては、まず「おいしいお茶ドリンクを楽しめるお店」であること。



そして、働く人にとっては、自分の役割を持ち、チームの一員として関われる場所であること。

障害があることを隠すことも、前面に押し出すこともせず、すべてのスタッフを利茶 - Ritaのスタッフとして尊重します。

支援する人、支援される人という一方通行の関係ではなく、それぞれの「できる」を集めて、補い合いながらお店をつくる。

利茶 - Ritaは、そんなチームのあり方を大切にしています。

地域の日常に、静岡茶の新しい入口を

「利茶 - Rita」は、新静岡駅近くという立地を活かし、通勤・通学の途中、買い物の合間、街歩きの途中に気軽に立ち寄れるお店を目指しています。

静岡茶をよく知る方にも、普段あまりお茶を飲まない方にも、

「今日はこれを飲んでみよう」と思っていただけるようなメニューづくりを進めています。

来店された方の声や反応を受け取りながら、メニューや体験を少しずつ育てていく。

完成されたお店としてではなく、地域の皆さまとともに育っていくお茶カフェスタンドでありたいと考えています。

「誰かの挑戦」ではなく、「みんなの挑戦」

利茶 - Rita が伝えたいのは、障害のある人のがんばりだけではありません。

静岡茶を新しい形で届ける挑戦。

地域資源を日常の中に戻していく挑戦。

働く人が自分の役割を持ち、チームで支え合う挑戦。

そして、お客様が一杯のお茶を通じて、地域や人とのつながりを感じる挑戦。

これは「お茶の挑戦」であり、

「地域の挑戦」であり、

「これからの働き方」の挑戦でもあります。

できないことはある。

けれど、できることもある。

それを持ち寄って、認め合って、おいしさに変えていく場所。

それが 利茶 - Rita です。

プロジェクト情報

プロジェクト名：利茶 - Rita

所在地：静岡県静岡市葵区駿府町1-21 新駿府ビル1F

グランドオープン日：2026年5月18日（月）

運営主体：合同会社イデオモーター

支援：Duo Partner Design合同会社（ブランド構築・表現支援）

メディア・取材関係者の皆様へ

「利茶 - Rita」は、静岡茶の新しい楽しみ方と、“できるを集めて働く”というチームのあり方を形にする取り組みです。

この場には、お茶の未来、福祉就労の現場、地域企業の挑戦が交差しています。

2026年5月より、取材・見学のご相談を受け付けております。

店舗外観、店内、ドリンク提供の様子、代表者インタビュー、運営に関するお話など、媒体の企画趣旨に応じて調整いたします。

「新しい静岡茶の楽しみ方を取材したい」

「福祉就労の可能性を地域の中で見たい」

「地域企業の新しい挑戦を紹介したい」

そのような関心をお持ちの方は、下記広報窓口までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

利茶 - Rita および合同会社イデオモーターの取り組みに関する取材・掲載・メディア関係のお問い合わせは、下記の広報窓口までお願いいたします。

広報関連お問い合わせ先

Duo Partner Design 合同会社

担当：松口 賢士

所在地：〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-2-36

TEL：042-430-6788

FAX：042-430-4585

Email：Rita_pr@dpd.co.jp

URL：https://dpd.co.jp/

取材対象事業者

合同会社イデオモーター

所在地：〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎1147-1

店舗情報

利茶 - Rita

所在地：静岡県静岡市葵区駿府町1-21 新駿府ビル1F