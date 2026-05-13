【ANAクラウンプラザホテル成田】肉好きには堪らない、サーロインステーキ150gを1人1枚ずつ贅沢に。THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA、夏限定ビアガーデンプラン販売開始！
ANAクラウンプラザホテル成田（成田市堀之内 総支配人 ダヴィデ・ザナルディ）では、屋外BBQ施設「THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA」にて、夏の食事シーンをもっとにぎやかに、もっと満足感のあるものとして楽しんでいただける「ビアガーデンプラン」を販売いたします。
本プランのいちばんの魅力は、サーロインステーキ150gをお一人様につき1枚味わえることです。しっかり肉を楽しめる主役メニューに、アルコール・ソフトドリンク飲み放題、枝豆食べ放題を組み合わせ、気軽さと食べごたえを両立した内容となっております。
さらに、8種類のアラカルトの中からお一人様につき1品を選べるため、グループで訪れてもそれぞれの好みに合わせてお楽しみいただけます。ラインアップは【味わいケイジャンスペアリブ、漬け込み牛カルビ、鶏もも肉バジル風味、ぐるぐるウィンナー、牛タンスライス、焼きおにぎり、ガーリックバケット、ピザ】です。
販売期間は2026年6月～9月、価格は1名5,000円（税込）です。
冷たいドリンクを片手に、主役のサーロインステーキを囲みながら、選ぶ楽しさも味わえる夏限定プランとして、THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITAならではのビアガーデン時間をご提案します。
画像はイメージです
【施設情報】
施設名称：
THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA
（ザ バーベキューヤード グローヴヒルズ ナリタ）
成田空港から車で約10分。ANAクラウンプラザホテル成田のガーデンスペースに位置するアウトドアBBQ施設です。
全席アメリカンガスグリルを備え、ソファー席とテーブル席の2タイプのBBQエリア。3種の手ぶらBBQプラン・持ち込みプランを展開しています。
芝生エリアには、子どもが楽しめる遊びの要素や、ハンバーガー作りなどのアウトドア食体験コンテンツもご用意。
ファミリー、友人同士、女子会から、企業の懇親会や小～大型団体まで、「集まるほどに、いろんな楽しみ方ができるBBQ施設」として、ビアガーデン感覚で気軽にご利用いただけます。
所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68
公式HP：https://the-bbqyard.com
Instagram：https://www.instagram.com/bbq_grovehills_narita
Facebook：https://www.facebook.com/bbq.grovehills.narita
X（旧Twitter）：https://twitter.com/bbq_narita_by
ANAクラウンプラザホテル成田
所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68
電話番号：0476-33-1311
URL：anacrowneplaza-narita.jp(https://www.anacrowneplaza-narita.jp/)
Instagram： https://www.instagram.com/anacrowneplaza_narita
Facebook： https://m.facebook.com/anacrowneplaza.narita
