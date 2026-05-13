「初めて仲間を得た」--没入できない時代に、それでも誰かと仲間になれる瞬間はいつなのか

認定特定非営利活動法人SET

「活動は盛り上がっているのに、全体の集まりには人が来ない。呼びかけても、反応がない--」

あなたのNPOにも、この感覚はないだろうか。

岩手県陸前高田市を拠点に15年間、若者と地域をつなぎ続けてきた認定NPO法人SETも、長年その違和感を抱えてきました。うまくいっているはずなのに、何かがずれている。その感覚を言語化できないまま運営を続けてきたNPOは、SETだけではないはずです。

その違和感を、公の場で言葉にしようとする試みが始まりました。認定NPO法人SETは、公式ポッドキャスト「人口減少時代の"新しい豊かさ"をつくる SET Podcast」にて、新シリーズ「市民参画型NPO運営のリアル--世代も時代も変わる市民参画型NPOの次の運営を探る」の配信を2026年5月8日より開始しました。SETと設立間もないNPO法人miraitoの両理事長による、現状整理から始まる全3回の公開会議です。

■ 何が変わり、何が通じなくなったのか

インターンは1日単位になり、1つの団体にどっぷり関わる学生の数は減りました。SNS・AI・比較社会という環境の変化の中で、若者を取り巻く世界はまるごと変わっています。5月8日に配信された第1回では、この現状を「10年前の成功モデルの限界」として正面から整理しました。「若者が変わったのか、それとも環境が変わったのか」という問いを立てることが、次の運営設計の出発点です。両団体が同じ違和感を抱えていたという事実そのものが、この問いの切実さを物語っています。

■ 全3回で何が語られるのか

5月15日配信予定の第2回では、ある高校生が語った「初めて仲間を得た」という言葉が取り上げられます。没入できない時代に、それでも誰かと「仲間」だと感じる瞬間はいつなのか--。数字や参加人数では見えにくいコミュニティの核心が、一人の高校生の言葉から浮かび上がります。

5月22日配信予定の第3回では、15年目のNPOが向き合った「手放す決断」が語られます。20代には20代のコミュニティがある--それを認め、年齢で役割を設計し直すことで、組織が再び動き出したといいます。答えではなく、問いのプロセスを公開することで、同じ違和感を抱える全国のNPO・地域団体へのヒントを届けます。

■ 今すぐ聴く・番組について

「人口減少時代の"新しい豊かさ"をつくる SET Podcast」は、人口減少という社会課題を起点に、現場からの問いを届ける未来探求型ポッドキャストです。新シリーズは毎週金曜日に配信されます。

▶ Spotifyで聴く(https://x.gd/wh4Lo)：

▶ Apple Podcastsで聴く(https://x.gd/TjRP0)

配信スケジュール：第1回 5月8日／第2回 5月15日／第3回 5月22日

認定NPO法人SETでは、活動を応援するマンスリーサポーター（月々500円～）(https://congrant.com/project/setforjapan/3201)も募集しています。若者が地域で思いっきりチャレンジできる環境づくりへの参加を、広く呼びかけています。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747