スポーツの価値を科学する研究機関「Sports Force Lab」を設立

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都、代表取締役CEO：小園翔太）は、スポーツの持つ社会的・経済的価値を体系的に研究・発信する新たな機関として、「Sports Force Lab」を2026年5月に設立いたしました。

当社は「& Sports. More Human.（スポーツを通じて人間の進化を実装する）」をPurposeに掲げ、スポーツの力によって人材・社会・産業の変革を実現することをミッションとしています。

本Labは、このPurposeを具現化する中核機能として、スポーツが人材育成やキャリア形成、さらには地域社会に与える影響を科学的に解明し、その知見を社会実装へとつなげることを目的としています。

■設立背景

近年、スポーツ経験がもたらす「やり抜く力」「協働力」「主体性」などの非認知能力は、企業における人材評価や組織開発の観点から注目を集めています。

一方で、それらの価値は定性的に語られることが多く、社会的・経済的インパクトとしての可視化は十分に進んでいません。

こうした背景を踏まえ、アーシャルデザインは、スポーツの価値を定量・定性の両面から明らかにし、「スポーツ×人材×社会」をつなぐ新たな価値創出を目指す研究機関として「Sports Force Lab」を設立いたしました。

また、AI・DXが進展する現代において、人間にしか発揮できない非認知能力の価値は一層重要性を増しています。本ラボでは、こうした「AIでは代替できない力」の可視化と社会実装にも取り組んでまいります。

■研究テーマ

本Labでは、以下のテーマを中心に研究を推進してまいります。

- スポーツが非認知能力に与える影響とキャリア形成の相関検証- スポーツを起点とした地域社会・企業連携モデルの実証研究

大学や研究機関との共同研究に加え、地域スポーツチームと連携した実証フィールドを構築し、理論と実践の両面から研究を進めていきます。

■研究体制

「Sports Force Lab」には、スポーツ界・行政・ビジネスの第一線で活躍してきた有識者が研究員として参画します。

多様なバックグラウンドを持つメンバーの知見を融合することで、実践的かつ社会的意義の高い研究を推進してまいります。

■今後の展開

本Labでは、月1回のペースで研究レポートを発信し、スポーツの価値を社会に広く届けていきます。また、得られた知見は、アーシャルデザインのTalent事業と連携し、人材採用・育成・組織開発領域における新たなソリューションとして展開していく予定です。

さらに、大学・研究機関との共同研究の一環として、東京大学アメリカンフットボール部とのタイアップを予定しており、競技経験とキャリア形成、非認知能力の相関に関する実証研究を推進してまいります。

トップレベルの学生アスリートを対象としたデータ・インサイトの蓄積により、スポーツ人材の価値をより高い解像度で可視化していきます。

短期的な収益ではなく、中長期的なブランド価値の向上および事業基盤の強化を目的とし、スポーツを軸とした社会価値創出に取り組んでまいります。

■コメントSports Force Lab 所長｜取締役執行役員 久野晋一郎

スポーツには、人の人生を変える力があります。しかしその価値は、これまで感覚的に語られることが多く、社会やビジネスの中で十分に評価されてきたとは言えません。

私たちはこれまで、体育会人材のキャリア支援を通じて、スポーツが育む非認知能力が企業や組織において大きな価値を持つことを実感してきました。

『Sports Force Lab』は、その価値を科学的に証明し、社会に実装していくための挑戦です。研究という枠にとどまらず、企業・地域・教育の現場と連携しながら、スポーツの価値を再定義していきたいと考えています。

スポーツが持つ可能性を、次の社会のスタンダードへ。今後の取り組みにぜひご期待ください

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：久野晋一郎

電話番号：03-4546-8348

メールアドレス：hisano@a-cial.com

■ 株式会社アーシャルデザインついて

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE：https://athlete-live.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@taiikukai_syukatsuTV

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign