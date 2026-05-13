【NEKO LAB × 井筒屋】福岡の百貨店「井筒屋」との限定コラボクッキー缶が登場

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株式会社ネオトレック

猫モチーフの焼き菓子と雑貨を展開する「NEKO LAB（ネコラボ）」は、福岡・北九州を代表する百貨店「井筒屋」とコラボレーションした限定クッキー缶を発売いたします。


本商品は井筒屋限定販売となる特別仕様のクッキー缶です。




缶には、NEKO LABオリジナルの猫たちを描いた限定デザインを採用。


やさしい色合いと繊細なタッチで描かれた猫たちが缶を彩ります。


大きな猫顔クッキーを中心に、さまざまな焼き菓子がぎゅっと詰め合わされています。


見た目のかわいさはもちろん、味や食感にもこだわった、贈り物にもぴったりな一缶に仕上げました。





猫好きの方へのギフトや福岡土産、自分へのご褒美にもおすすめです。



【販売場所】


井筒屋限定販売



NEKO LABとは



■「ただただ猫が好き」


猫好きによる 猫好きのための 焼き菓子や雑貨が充実したお店。


猫クッキー缶を中心に、猫の魅力をスイーツや雑貨を通して表現しています。



■"猫"が繋げる"縁"


猫を通じて多数のデザイナーやアーティスト、ブランドと コラボ商品を展開しています。


＜公式サイト（オンラインショップ）・SNS＞

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