中林大士が立ち上げたバンドプロジェクト・Que. が、新曲『サンデイ』を本日配信リリース！
音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Que.の新曲『サンデイ』を本日配信リリースした。『サンデイ』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。
2025年末に活動開始を宣言しシーンに現れたバンドプロジェクト・Que.。
本プロジェクトは、ボカロPとしての活動を通して数々の人気アーティストへの楽曲提供やプロデュースを手がけてきた中林大士が立ち上げた、新たな音楽表現の挑戦である。
中林自身のルーツと現在地を接続しながら、次世代の“捻くれポップス”を提示すべく始動したQue.は、3作目となるシングル『サンデイ』を本日配信リリースした。
今作は、日曜日の朝の情景を切り取りながら、不完全でどこか退廃的な空気感を描いた一曲。
心の表と裏が交錯する瞬間を丁寧にリリックへ落とし込み、叙情的かつ鋭いギターサウンドとタイトなアンサンブルが重なり合い、エモーショナルな熱量を宿した楽曲に仕上がっている。
また、5月27日には下北沢 近道にて初ライブ出演が決定。
ベールを脱ぐQue.の初パフォーマンスを、ぜひ会場で体感してほしい。
Que.『サンデイ』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。
・リリース情報
タイトル：サンデイ
アーティスト名 : Que.
作詞・作曲・編曲：中林大士
配信リリース日：2026年5月13日
配信サービス：https://zula.lnk.to/Que._sunday
・ライブ情報
2026年5月27日（水）
イベントタイトル：nexus
会場：下北沢 近道
時間：OPEN 18:00 / START 18:30
act：Que. / nous / トキワの森 / uyuu / 罅
チケット：前売\2,400- / 当日\2,900-（＋1D\700-）
予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/1hDwvUor397vSvxMzFr1LIsARWRHOgG6I1Bu6GfKlSh8/viewform?edit_requested=true
・アーティスト情報
Que.
2025年12月、活動開始を宣言。
中林大士が新たな表現の場として立ち上げたバンドプロジェクト。
次世代の『捻くれポップス』を定義するために画策中。
Que. Official X：https://x.com/Que_Q_Que
Que. Official YouTube：https://www.youtube.com/@Que_Q_Que
・ZULAについて
株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。
私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。
ZULA公式サイト：http://www.zula.jp
ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP
ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/
ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp