中林大士が立ち上げたバンドプロジェクト・Que. が、新曲『サンデイ』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Que.の新曲『サンデイ』を本日配信リリースした。『サンデイ』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2025年末に活動開始を宣言しシーンに現れたバンドプロジェクト・Que.。

本プロジェクトは、ボカロPとしての活動を通して数々の人気アーティストへの楽曲提供やプロデュースを手がけてきた中林大士が立ち上げた、新たな音楽表現の挑戦である。

中林自身のルーツと現在地を接続しながら、次世代の“捻くれポップス”を提示すべく始動したQue.は、3作目となるシングル『サンデイ』を本日配信リリースした。

今作は、日曜日の朝の情景を切り取りながら、不完全でどこか退廃的な空気感を描いた一曲。

心の表と裏が交錯する瞬間を丁寧にリリックへ落とし込み、叙情的かつ鋭いギターサウンドとタイトなアンサンブルが重なり合い、エモーショナルな熱量を宿した楽曲に仕上がっている。

また、5月27日には下北沢 近道にて初ライブ出演が決定。

ベールを脱ぐQue.の初パフォーマンスを、ぜひ会場で体感してほしい。

Que.『サンデイ』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：サンデイ

アーティスト名 : Que.

作詞・作曲・編曲：中林大士

配信リリース日：2026年5月13日

配信サービス：https://zula.lnk.to/Que._sunday

・ライブ情報

2026年5月27日（水）

イベントタイトル：nexus

会場：下北沢 近道

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

act：Que. / nous / トキワの森 / uyuu / 罅

チケット：前売\2,400- / 当日\2,900-（＋1D\700-）

予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/1hDwvUor397vSvxMzFr1LIsARWRHOgG6I1Bu6GfKlSh8/viewform?edit_requested=true

・アーティスト情報

Que.

2025年12月、活動開始を宣言。

中林大士が新たな表現の場として立ち上げたバンドプロジェクト。

次世代の『捻くれポップス』を定義するために画策中。

Que. Official X：https://x.com/Que_Q_Que

Que. Official YouTube：https://www.youtube.com/@Que_Q_Que

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp