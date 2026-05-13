遮蔽率100％・遮光率99.99％・UVカット性能UPF50+を実現。OGK純正の自転車リヤチャイルドシート用サンシェード新発売。

オージーケー技研株式会社

自転車用チャイルドシート国内シェアトップ（※1）のオージーケー技研株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：木村泰治）は、OGK純正の自転車リヤチャイルドシート用サンシェード「ルーフエア(UV-016R)」を、5月13日よりオンラインストア(https://ogk-giken.shop-pro.jp)で予約販売を開始し、5月21日より全国の自転車販売店などで順次販売を開始します。本製品は、ルーフを下げるだけで日差しや紫外線を遮り、温度上昇を抑えるとともに、通気設計によりムレを軽減します。子ども乗せ自転車を利用する方に、より快適で安全な環境を提供し、熱中症予防にも貢献します。

パパ・ママに寄り添った「ルーフシリーズ」、夏場売上は約2倍に

パパ・ママから寄せられた声をもとに開発した全天候型ルーフタイプのレインカバー「ルーフシリーズ」は、「さっとルーフを下げるだけでノンストレス」「乗せ降ろしが格段にラク」「専用設計でぴったりフィットし扱いやすい」など多くの好評を得ており、販売も好調に推移しています。特に7～9月の夏場における売上は年々伸長し、2025年は2023年比で203％と約2倍に拡大しました。一方で、夏場はチャイルドシート内の温度上昇やムレによる不快感、さらには熱中症リスクを懸念する声も増えています。こうした猛暑下での日よけ・暑さ対策ニーズの高まりを受け、本製品の開発に至りました。

遮光×通気で快適性を高め、急な天候変化にも対応

「ルーフエア」は、遮蔽率100％、遮光率99.99％、UVカット性能UPF50+（※2）を備えた高性能生地を天面に広く配置することで、強い日差しや紫外線をしっかりと遮ります。メッシュ生地を組み合わせることで通気性も確保し、チャイルドシート内の温度上昇やムレを抑え、子どもの体に熱がこもるのを防ぎます。また、各チャイルドシート専用の取付けアタッチメントにより、スムーズな操作性と高いフィット感を実現しました。さらに、急な雨や風にも対応できるよう、背面ポケットに収納可能な着脱式の透明シートを付属しています。

※本リリースに関連し、読者・視聴者向けのプレゼント提供にも対応可能です。 企画内容に応じてご相談ください。

本件に関するメディアからのお問い合わせ先

オージーケー技研株式会社（OGK CO.,LTD） 広報担当 田島

〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32

TEL：06-6782-4353（代）

FAX：06-6782-4357

HP : https://ogk.co.jp/

■リヤチャイルドシート用サンシェード「ルーフエア（UV-016R）」商品概要

・商品ページ：https://ogk.co.jp/products/child/child-other-option/child-other-option-02/uv-016r

・オンラインストア：https://ogk-giken.shop-pro.jp/?pid=191634207

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132929/table/18_1_aa38a0096c4dfdfa03b85c5629cee0fa.jpg?v=202605131152 ]

雨よけや風よけとして使うときは、PVC透明カバーをスナップボタンで取り付けます。PVC透明カバーを使用しないときは、背面ポケットに収納可能です。

（※1）2025年12月 自社調べ SG発行枚数及びOGK出荷状況より

（※2）一般財団法人ボーケン品質評価機構大阪試験センターによる品質検査結果）

■オージーケー技研株式会社概要

●社名 オージーケー技研株式会社

●代表 代表取締役社長 木村泰治

●所在地 大阪府東大阪市高井田本通6-2-32

●設立 創業1941年設立1948年（昭和23年）9月

●資本金 9,600万円

●営業品目 自転車用チャイルドシート、バスケット、レインカバー、ドレスガード、発泡車輪、グラスファイバーホイール、その他自転車用品、各種グリップ、その他樹脂製品全般

●従業員 101名 (2026年4月現在)

■ＯＧＫ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＳＬＯＧＡＮ

時代の変化とともに家族のカタチや時間の使い方が変化しても、人と人とのつながりや絆の価値は不変です。OGKが培ってきた創造力と実現力で、あらたな体験や感動を生み出し、世界の家族を幸せにすること、それが私たちOGKの使命です。