メディア4u、「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2026 in 大阪」に出展

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社メディア4u（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩館徹、以下「当社」）は、2026年5月に開催される西日本最大級のコールセンター業界専門イベント「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス 2026 in 大阪」（主催：株式会社リックテレコム）に出展いたします。

当社は2026年5月、法人向けコミュニケーションサービス群を新ブランド「オーロラX」へ刷新いたしました。

本展示会では、「正解は、変わっていく。」をタグラインに掲げ、SMS・IVR・AIコールを横断した統合コミュニケーション基盤「オーロラX」をご紹介します。ブースでは、通知・応答・顧客対応業務を支援する各種ソリューションを、実機デモを交えて展示いたします。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22939/table/294_1_5e01f91924d7baf44996a1b29867d865.jpg?v=202605131152 ]

オーロラXについて





「オーロラX」は、株式会社メディア4uが展開する法人向けコミュニケーションサービスブランドです。SMS・IVR・AIコールを横断し、企業ごとに最適な顧客コミュニケーションを提供する統合プラットフォームとして展開しています。







ブランドタグライン「正解は、変わっていく。」には、変化する顧客行動や企業課題に応じて、最適なコミュニケーション設計を追求し続けるという想いを込めています。また、「X」には、SMS・音声・AIを掛け合わせながら、既存の枠を超えてコミュニケーションの可能性を拡張していく意思を表現しています。



※「国内向け配信数シェアNo.1」・・・デロイト トーマツ ミック経済研究所発刊「ミックITリポート（2025年12月号）」における国内法人向けSMS配信サービス配信数シェアNo.1

※「到達率99%」・・・4キャリア到達率当社検証試験の結果／受信拒否、圏外・電源OFFを除く



株式会社メディア4uについて

- オーロラ SMS：国内4キャリアと直接接続した法人向けSMS配信サービスです。導入社数7,000社（2025年12月末時点）を突破し、本人認証・予約確認・重要通知など、多様な顧客接点を支援します。- オーロラ IVR：IVR（音声自動応答）とSMS送信を組み合わせたクラウドサービスです。既存IVRシステムや外部CRMとの連携に対応し、顧客接点の自動化と業務効率化を支援します。- オーロラ AIコール：AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービスです。SMS・IVRとの連携により、企業の電話業務DXを支援します。

当社は、SMS・IVR・AIコールを中心とした法人向けコミュニケーションサービスを展開しています。

2026年より、新ブランド「オーロラX」のもと、SMS・音声・AIを横断した統合コミュニケーション基盤として、企業の顧客接点DXを支援しています。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005 年 11 月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進室

TEL：03-5544-9963

FAX：03-5544-9632

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp