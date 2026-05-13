ニューヨーカー ウィメンズ「プラスサイズモデル吉野なおさんが着る COOL BIZ STYLE 2026 Summer」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「プラスサイズモデル吉野なおさんが着る COOL BIZ STYLE 2026 Summer」を自社通販サイトで公開しました。

JUST IN:COOL BIZ STYLE

暑さが続く毎日を、少しでも快適に。

涼感素材やご自宅でお洗濯可能なアイテムを取り入れた6スタイルを、プラスサイズモデル吉野なおさんが着こなします。肩の力を抜きながらも、品よく決まる。夏の通勤に取り入れたいラインナップを、ぜひお楽しみください。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorkerl-2026ss-lsize-coolbiz?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorkerl-2026ss-lsize-coolbiz?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

肩の力を抜いて楽しむ上品オフィススタイル

1枚できちんと見えるピンタック＆フリルトップスでクリーンに。デニム調のワイドパンツを合わせ、ナチュラルな表情を添えました。ドライなタッチが心地よい薄手のカーディガンは、通勤やオフィスでの冷房対策にも◎

カーディガン 税込 \19,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54718531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54718531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

カットソー 税込 \14,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54858533-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54858533-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \20,900

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54318234-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54318234-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

スカーフ 税込 \8,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928820-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928820-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

素材感が引き立つ大人のネイビーコーデ

落ち着きのあるネイビーで統一しながら、素材感を変えて奥行きを演出。ブラウスライクなカットソーは、快適な着心地ときれい見えを両立します。繊細な織りが美しいフラワージャカードのスカートを合わせ、エレガントにまとめました。

カットソー 税込 \14,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54868653-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54868653-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

スカート 税込 \25,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54258151-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54258151-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

バッグ 税込 \14,300

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938906-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938906-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

スカーフ 税込 \12,100

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

軽やかに纏う洗練セットアップ

リネンライクな表情が涼しげなパンツセットアップ。接触冷感・UVカット・ウォッシャブル・防しわと多機能で、夏の日常使いに最適です。スタンドフリルのブラウスをインして、顔周りを明るく華やかに。足元はローファーで、柔らかな配色を引き締めました。

ジャケット 税込 \28,600

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54128150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54128150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ブラウス 税込 \19,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54658352-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54658352-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \18,700

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54348150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g54348150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

バッグ 税込 \35,200

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938902-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938902-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽クールビズアイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=54&keyword=%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%BA&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode2=54&keyword=%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%BA&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand54(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand54)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。

▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）