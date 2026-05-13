【点群データ取得からCIM構築まで一気通貫】ミラテクドローンと技術開発コンサルタントが業務提携し、次世代測量ソリューションを展開

株式会社技術開発コンサルタント

株式会社技術開発コンサルタント（埼玉県深谷市、代表取締役：飯野 英雄、以下「技術開発コンサルタント」）と、株式会社ミラテクドローン（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 康之、以下「ミラテクドローン」）は、日本国内の社会インフラ・河川測量等における3次元測量およびCIM（Construction Information Modeling）分野に関する業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

業務提携の背景と目的

日本のインフラ整備や災害復旧において、測量・設計業務は多大な時間と労力を要しており、建設業界の「2024年問題」に伴う深刻な人手不足や、作業員の安全確保が業界全体の課題となっています。加えて、発注者が求める成果物は単なる点群データから、次工程の設計に直結する高度なCIM（3次元モデル）へと急速に高度化しています。

これらの課題と市場ニーズの高度化に対応するため、両社は協議を重ねてまいりました。この度の提携は、両社の強みを融合し、測量・設計業務の効率化と高付加価値化を図る戦略的なパートナーシップです。これにより、建設業界のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させ、社会インフラの維持・発展に貢献してまいります。

業務提携の概要

本提携は、現場の規模や特性に応じ、両社の強みを柔軟に組み合わせた最適なソリューションを提供するものです。

両社のコアとなる強み

従来の「データ納品型」測量からの脱却と、提供価値

- 株式会社技術開発コンサルタントAutodesk Civil 3D等を活用した設計直結型CIM（3次元モデル）構築技術に加え、グリーンレーザスキャナや濁度管理システム「スイシロウDX」を用いた河川・難所での特殊計測技術。また、各種許認可申請（都市計画法・森林法・盛土規制法等）を含め、調査・計画から設計・監理まで一貫対応可能。- 株式会社ミラテクドローン年間1,000フライト以上の実績と上場企業グループの安全基準を活かした、広域かつ高精度な点群データの取得。およびノイズ除去等の初期解析によるクリーンな「素材データ」の迅速な生成。

「空間情報取得のプロ」と「3次元設計・CIMのプロ」が協業することで、以下の付加価値をワンストップで提供します。従来は分業となっていた「データ取得（計測）」「解析」「設計」を一体化し、工程短縮・コスト最適化・品質向上を同時に実現します。

今後の展開

- 水陸シームレスな3Dデータ化陸の藪や急傾斜地に適した『赤色レーザ』と、水中の川底まで届く『グリーンレーザ』を組み合わせたハイブリッド計測を実施。現場の死角をなくすとともに、水陸で別々の業者を手配する手間を解消します。- 現場に合わせた機動的な最適化短期現場でのスピーディな計測から、水質変化の激しい難所でのシステムを用いた確実なデータ取得まで、無駄のない柔軟な対応を実現します。- 届いたその日から設計に入れるCIM納品従来のドローン測量で課題だった「重くて処理できない点群データ」の負担を最小限に抑えます。データ取得から施工・設計に直結するCIM構築までを完結させ、お客様が即座に次工程へ移行できる状態で納品します。グリーンレーザースキャナ測量後の３Ｄ設計モデルイメージ

両社は本提携を皮切りに、実務レベルでの人材交流や技術・ノウハウの共有を深めてまいります。官公庁・自治体および大手ゼネコン向けに、本ソリューションの展開を積極的に進め、測量・建設コンサルタント業界における新たなスタンダード構築を目指します。

なお、本提携に基づく具体的なサービス内容および業務フローの詳細については、近日中に改めて発表する予定です。

- 株式会社ミラテクドローン について株式会社ミライト・ワン［東証プライム：1417］の100%出資によるドローン専門会社として2020年に創立。ドローンスクール、フライトソリューション、販売を一貫して提供するプロフェッショナル企業です。- 株式会社技術開発コンサルタント について1986年の設立以来、「見える設計」を理念に掲げ、当時アナログが主流であった設計業務のデジタル化にいち早く取り組んでまいりました。2026年4月に創立40周年を迎えました。従来の測量・設計業務に加え、ドローンを活用した3次元測量や3D設計・3Dシミュレーションなど、先進技術を積極的に導入しています。また、データ分析による業務効率化、AIを活用した業務改善にも取り組んでいます。これからも、時代の変化とお客様のニーズに柔軟に対応し、新技術の活用を通じて地域社会の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社技術開発コンサルタント

〒366-0801 埼玉県深谷市上野台440

代表取締役 飯野 英雄

1986年4月26日 設立

測量業登録第16653号

建設コンサルタント業登録 （建）第8015号

事業内容：土木設計コンサルタント、測量・調査、企画開発、その他サービス事業

http://www.tdc-jpn.com/