～ 向ヶ丘遊園駅南口駅前 新緑の“森あそび”ピクニック ～ 「えきまえ遊園パーク」2026年5月31日（日）開催

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩、以下「日鉄興和不動産」）と、小田急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：五十嵐 秀、以下「小田急不動産」）は、川崎市が主催する公共空間の利活用実験イベント「えきまえ遊園パーク」を、共催として2026年5月31日（日）に開催します。

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリアでは、生田緑地をはじめとする豊かな自然環境や文化施設など、地域が有するポテンシャルを活かしながら、魅力的な拠点形成に向けた取り組みが進められています。川崎市では、社会実験等を通じて、「木」や「緑」といった自然を身近に感じられる、居心地の良いウォーカブルな空間づくりを推進しています。

本イベント「えきまえ遊園パーク」は、昨年秋の開催に続く取り組みとして、向ヶ丘遊園駅南口駅前広場（多摩区登戸2737外）において、車道の一部を歩行者天国化し、トークイベントを開催するほか、新緑を感じながらピクニックや各種クラフト制作、人力車体験など、多様なワークショップを楽しめる公共空間の利活用実験の場になります。

【開催概要】

開催日 令和8年5月31日（日）

時間 10:00～15:00

（雨天時トークイベントは中和ビルで実施）

場所 向ヶ丘遊園駅南口駅前広場（多摩区登戸2737外）

主催 川崎市

共催 日鉄興和不動産、小田急不動産

URL 詳しくは、市のホームページを参照ください。

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000186852.html

開催にあたっては、日鉄興和不動産および小田急不動産が、運営にかかる費用の一部を支援するとともに、同日には専修大学の学生によるトークイベントも開催されるなど、行政・民間・大学が連携する産官学協働の取り組みとして実施されます。

本イベントへの参画を通じて、駅前空間を起点とした地域の魅力向上や、人々が滞在・回遊したくなるまちづくりの可能性を検証するとともに、今後も地域と連携しながら、持続可能で魅力ある都市空間の創出に貢献してまいります。

【向ヶ丘遊園駅南口駅前広場トークイベント情報】（事前予約不要・参加費無料）

■アートで育てるまちへの誇り

「まちをもっと良くしたい」と自分から活動する人たちに溢れたまちをつくるために、アートにできることは何か、お話いただきます。

登壇者 紫牟田伸子（編集家/デザイン研究家）

松田朋春（プランナー/詩人）

土方明司（川崎市岡本太郎美術館 館長）

時間 10:30～12:00

■専修大学学生のホッププロジェクト

ホップづくりから生まれた「人と人、まちとまちがつながる」ビールの物語を学生たちが語ります。

登壇者 専修大学ネットワーク情報学部 まちづくりDXラボ学生

時間 12:00～12:15

■広場ニスト トークイベント

全国まちなか広場研究会の理事であり、「広場ニスト」の肩書を持つ山下裕子さんに居心地のよい広場空間について語っていただきます。

登壇者 山下裕子（ひと・ネットワーククリエイター/広場ニスト）

時間 13:00～14:30

【イベント情報】

人工芝ピクニックエリア

新緑を感じながら、駅前でピクニックしよう！

キッチンカーも来るよ！

人力車

向ヶ丘遊園駅南口駅前に「人力車」を走らせます！（有料）

木のつみきであそぼう！

国産木材の木の香りや手触りを感じられる積み木がいっぱい！自由な発想で楽しもう！

芝生でベイブレード

駅前の芝生広場でベイブレード！！

午前中は事前予約制の大会となります。

※工作もあるよ（一部有料あり）

クラフトワークショップ

市内で活動する人気作家のワークショップを楽しもう！（完成品は持ち帰れます！）

※予約受付は、午前の部は10時から、午後の部は12時から開始 ※材料費など参加費が必要となります。

【オープンハウス型市民説明会】（予約不要）

「向ヶ丘遊園駅南側まちづくり方針（案）」について、オープンハウス型市民説明会を駅前広場で同時開催します。本説明会は、会場内に説明パネルを展示の上、川崎市職員などが御質問にお答えするもので、どなたでも自由に参加いただけます。入退場自由ですので、お気軽にお立ち寄りください。