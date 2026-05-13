株式会社イーオンとmpi松香フォニックス共同開発の幼稚園・保育園向け英語レッスン動画トライアル版を提供

株式会社イーオン

※本ニュースリリースは、株式会社イーオン、株式会社mpi松香フォニックスからの共同ニュースリリースです。

各社から重複して配信される場合がありますが、あらかじめご了承ください。

英会話教室を運営する株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）と、子ども向け英語教材を出版するイーオングループの株式会社mpi松香フォニックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹村千栄子、以下「mpi」）は、共同で幼稚園や保育園に通う園児が園での活動中に楽しんで視聴できる英語レッスン動画「BANANAチャンネル」を開発しました。

本動画は2026年9月からの本格提供を予定しており、2026年5月13日～6月30日の期間は、幼稚園や保育園に動画のトライアル版を1ヶ月間無料でご提供いたします。ご利用後にアンケートへご回答いただいた幼稚園様・保育園様には、9月から今年度の英語レッスン動画を特別価格にてご提供いたします。

本動画は、園帯活動などの時間帯を使って、園児が英語レッスン動画を視聴し、英語を真似したり、歌ったり体を動かして、楽しみながら英語を習得することができます。動画では日英バイリンガル講師が園児に向けて質問を投げかけたり、指示を出したりするため、園児は飽きずに動画に集中することができる構成となっております。動画は園児が集中して視聴できる7分間で制作しました。

英語レッスンの導入を検討している幼稚園・保育園や、最寄りに英会話レッスンを依頼できる講師がいない園におすすめです。

イーオンとmpiはイーオングループ会社として、夢に向かってチャレンジするすべての人の語学力向上を全力でサポートしてまいります。

■動画 詳細

【イーオンの法人事業について】

イーオンでは企業様及び各種教育機関様向けの研修プログラムを提供しています。企業様向けでは業界・職種で英語や中国語など外国語を使うシーンも異なる為、それぞれの課題解決に向けた最適な研修プランの提案を行っています。英語研修の導入実績はこれまでに日本全国において4,000社を超えています。

また各種教育機関様向けには、主に「教員向け研修プラン」と「生徒向け研修プラン」として英語研修を提供しています。昨今の学校における英語教育では、知識の習得だけではなくコミュニケーション能力を育成することがこれまで以上に求められています。長年にわたり、コミュニケーションのための英語指導を外国人講師と日本人講師の両軸で行なってきた独自のノウハウで、各種教育機関様の研修をサポートしています。

◆イーオン法人向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/

◆イーオン企業・団体向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/company/

◆イーオン学校・教育機関向け英語研修HP：https://www.aeonet.co.jp/business/education/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

◆イーオン公式HP：https://www.aeonet.co.jp/

【株式会社mpi松香フォニックスについて】

1979年、日本で初めてフォニックス（つづりと音の規則性）学習法を導入した松香洋子により創設。「15歳で世界の同世代と英語でコミュニケーションができる子ども」の育成をミッションに掲げ、45年以上にわたり日本の児童英語教育をリードしてきました。

現在は、長年の教室現場での実践から生まれた独自の「mpiメソッド」に基づき、教材開発、英語教室の運営、指導者養成の3軸で事業を展開。2023年には、考える力を養うライティング教材『TAGAKI（R）』が「語学学習ノート」として特許（第7399450号）を取得し、教育現場の課題解決に寄与する革新的な学習ツールとして注目を集めています。2018年にKDDIグループへ参画。長年培ってきた教育の知見と最先端のICT基盤を掛け合わせ、デジタル時代のニーズに即した次世代の英語教育ソリューションを展開しています。

◆mpi公式HP：https://www.mpi-j.co.jp/