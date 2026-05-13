超党派・実践特化の選挙ノウハウ専門スクール「選挙戦略アカデミー」を6月開講／選挙コンサルティングのジャッグジャパン

ジャッグジャパン株式会社

ジャッグジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：大濱崎卓真）は、2027年4月の統一地方選挙を見据えた新たな取り組みとして、選挙で勝つための実践的技術を体系的に学べる「選挙戦略アカデミー」を2026年6月15日より開講します。本日より第1期受講生の募集を開始しました。

■開講の背景

国内には政党・政治家・企業が運営する政治塾が数多く存在しますが、その大半は思想・政策論の研鑽、あるいは人材リクルートを目的としたものです。

「選挙で勝つための実践的な技術」を、超党派かつ政党色を排した立場で体系的に教える場は、これまで存在しませんでした。

本アカデミーは、市区町村議会議員選挙に挑む新人候補、および選挙戦略を改めて整理したい現職議員を主な対象とした実践プログラムです。

■第1期 開講概要

・日程：2026年6月15日（月）～ 7月20日（月・祝） 全6回

・時間：毎週月曜 20:00～21:45（オンライン5回／第6回のみ東京でのオフライン開催）

・定員：15名（少人数制）

・料金：Archiveプラン 55,000円／Standardプラン 165,000円／Premiumプラン 220,000円（いずれも税込）

・対象者：立候補予定者本人

・詳細：https://senkyo-academy.jp/

■カリキュラム

第1回「選挙の構造」

第2回「地上戦」

第3回「空中戦」

第4回「ネット戦」

第5回「公職選挙法」

第6回「選挙の心得」（東京・オフライン開催）

以上の全6回構成です。

■講師プロフィール

大濱崎卓真｜1988年生まれ。青山学院高等部卒業、青山学院大学経営学部中退。2010年に選挙コンサルティングのジャッグジャパン株式会社を設立、現在代表取締役。不偏不党の選挙コンサルタントとして衆参国政選挙や首長・地方議会議員選挙をはじめ、日本全国の選挙に政党党派問わず関わるほか、政治活動を支援するクラウド型名簿地図アプリサービスの提供や、「選挙を科学する」をテーマとした研究・講演・寄稿等を行う。『都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ』で2020年度地理情報システム学会賞（実践部門）受賞。2025年度経営情報学会代議員。日本選挙学会会員。行政書士。Yahoo!ニュースエキスパート。

■申込方法

公式サイト（https://senkyo-academy.jp/）

より受付中です。Standard・Premiumの両プランは選考制となりますが、申込時に受講動機（400文字）を記入するのみで、筆記試験や面接は実施しません。Archiveプランは選考不要で誰でも申し込み可能です。少人数制のため、定員に達し次第受付を終了します。

■会社概要

・会社名：ジャッグジャパン株式会社

・代表者：代表取締役 大濱崎 卓真

・所在地：東京都港区南青山2-22-19 アドバンテック南青山ビル3F

・選挙戦略アカデミー公式サイト：https://senkyo-academy.jp/

■本件に対するお問い合わせ

ジャッグジャパン株式会社

選挙戦略アカデミー公式サイト：https://senkyo-academy.jp/