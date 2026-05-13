日本の“和”を世界へ。食・カルチャー・ステージが融合する新感覚イベント「和SHOKU FES」開催決定

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は、2026年7月3日（金）・4日（土）・5日（日）の3日間、日比谷公園（東京都千代田区）にて、和食文化と日本カルチャーを融合した新感覚フェスティバル「和SHOKU FES」を開催いたします。

本イベントは飲食団体NONAME (運営代表：ももせ、こばしり。)との共同開催です。

“日本のカルチャーと食文化を、次世代へ、世界へ。”をコンセプトに、日本の伝統的な食文化「和食」をベースとしながら、世界の料理や現代カルチャーを掛け合わせた、新しい食体験を提案するイベントです。

会場では、和食材や和テイストを取り入れたオリジナルフードを提供する飲食エリアをはじめ、全国のこだわり食品や雑貨を集めたマルシェ、さらに若年層やインバウンド層にも訴求するステージコンテンツなど、多角的に“和”を楽しめる空間を展開予定です。

▼イベント公式HPはコチラ

https://foodfes.jp/wp/washokufes2026/

飲食・マルシェ・ステージを展開予定

会場では、以下のようなコンテンツを予定しています。

■ 飲食エリア

和食材や和テイストを取り入れたオリジナルフードを提供。

世界の人気料理を、日本独自の食材や調理法で再解釈した“和アレンジメニュー”を展開予定です。

■ マルシェエリア

全国各地の生産者やブランドによる食品・調味料・雑貨などを販売。

素材や製法にこだわった商品を通じて、日本のものづくりや食文化の魅力を体感できます。

■ ステージコンテンツ

音楽・ダンス・ファッションなど、日本発カルチャーを発信するステージを実施予定。

Z世代を中心に支持を集める出演者やインフルエンサーとの連携も予定しており、リアルイベントならではの熱量とSNS拡散を掛け合わせた企画を展開します。

■ 縁日エリア

夏祭りのような“和”の雰囲気を感じられる縁日エリアを展開予定です。

子どもたちが楽しめる遊びや体験コンテンツを通じて、日本ならではのお祭り文化を気軽に体感できる空間を創出します。ファミリーでもゆったり楽しめる、夏の思い出づくりの場を目指します。

飲食団体NONAMEとは？

NONAMEは「食・健康・文化・社会貢献」をテーマに活動する飲食団体です。

日本の食材の美味しさや優しさ、生産者の想い、和食文化の魅力を、イベントや体験を通して発信しています。

生産者・料理人・クリエイター・ブランドなど、ジャンルを超えた人たちと共に、“食”をきっかけに新しい繋がりや価値を生み出すことを目指しています。

また、ただ食べるだけではなく、食材の背景や文化、健康への意識まで、楽しみながら自然と触れられる体験づくりを大切にしています。

「本当に良いものを、もっと自由に、もっと身近に。」

NONAMEは、食を通して人と文化を繋ぎ、日本の魅力を国内外へ届けていき後世に受け継がれる活動になる事を願い、目標としています。

▼公式HP

https://no-name.jp

▼公式インスタグラム

https://www.instagram.com/noname_washoku/

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/95_1_610e58eefc474bce75a0c2e802dc4ece.jpg?v=202605131152 ]