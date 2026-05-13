5月20日「世界ミツバチの日」に、“人類最古の酒”ミードを提案。オーストラリア産蜂蜜酒の魅力を発信。

株式会社イズミセ

酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開する株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、5月20日の「世界ミツバチの日」にあわせ、蜂蜜を発酵させて造る酒「ミード（蜂蜜酒）」の提案を強化いたします。取り扱うのは、オーストラリア・マクラーレン・ヴェールの家族経営ワイナリー マックスウェル が手掛ける「ハニーミード」「スパイスミード」の2種です。世界最古の発酵酒ともいわれるミードを通じ、世界ミツバチの日に合わせて“蜂蜜と酒文化”の魅力を発信いたします。

ミツバチがもたらす蜂蜜と“人類最古の酒”ミード

5月20日は、国連が定めた「世界ミツバチの日（World Bee Day）」です。生態系や農業に欠かせない存在であるミツバチの重要性を広く伝える日として知られています。

そのミツバチが集めた蜂蜜を発酵させて造る「ミード（蜂蜜酒）」は、人類最古の酒のひとつともいわれる伝統酒です。

古代ギリシアでは「神々の飲む不老不死の酒＝アンブロシア」と呼ばれていたとされるほか、“ハネムーン”の語源にも関わる酒として知られています。

9～12世紀頃に海洋へ進出し、交易や移住を行っていた北欧の海洋民族「バイキング」たちは、結婚後1か月間ミードを飲み続けると子宝に恵まれると信じていたとされています。この“蜜月（Honey Moon）”の文化が、現在の「ハネムーン」という言葉につながったともいわれています。

近年はクラフト酒類や個性派アルコールへの関心が高まる中、新たな選択肢としてミードの魅力も提案いたします。

オーストラリア産蜂蜜で造る「マックスウェル」のミード2種

今回紹介するのは、オーストラリアの銘醸地・マクラーレン・ヴェールでワイン造りを行う「マックスウェル」のミードです。

同ワイナリーは、高品質なミード造りに長年取り組んでおり、南半球最大級のミード生産者として知られています。

原料となる蜂蜜には、オーストラリアに自生するユーカリ由来の蜂蜜を使用しています。クリーンな自然環境で採取された蜂蜜ならではの濃厚な甘みと個性的な香味が特長です。

デザートワイン感覚でも楽しめる「ハニーミード」

花の蜜蝋やマーマレードを思わせる香りが特長の甘口ミードです。爽やかなアプリコット感と蜂蜜由来のコクが口いっぱいに広がります。

冷やしてそのまま楽しめるほか、レモネードやドライジンジャーエールで割るアレンジも可能です。デザートと合わせる楽しみ方にも適しています。

・英字表記：Maxwell Honey Mead

・内容量：750ml

・商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/winepro/431586/

スパイスの香り広がる「スパイスミード」

シナモンとクローブで香りづけしたスパイスミードです。蜂蜜由来の甘い香りに、エキゾチックなスパイスのニュアンスが重なり、複雑で奥行きある味わいを楽しめます。

冷やして楽しめるほか、温めてホットミードとして飲むアレンジも可能です。シナモンとクローブの香りが広がり、リラックスタイムにも適した一杯です。

・英字表記：Maxwell Spice Mead

・内容量：750ml

・商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/winepro/431585/

“蜂蜜から造る酒文化”の魅力を発信

当店では、「世界ミツバチの日」などの食文化に関連する記念日を通じ、さまざまな酒文化との出会いを提案してまいります。

“人類最古の酒”ともいわれるミードの歴史や文化的背景とともに、蜂蜜由来の自然な甘さや多彩な飲み方など、その魅力を発信してまいります。

【商品概要】

名称：マックスウェル ハニーミード

容量：750ml

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/winepro/431586/

名称：マックスウェル スパイスミード

容量：750ml

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/winepro/431585/

【WINE PRO 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/winepro/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イズミセ担当：横田（ヨコタ）

TEL：075-255-6112

MAIL：winepro-rakuten@lizumise.com / h-yokota@likaman.co.jp