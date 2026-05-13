「あなたは、他の誰とも違う」。大阪発「ディファレント京町堀アートフェア」今年も開催！次世代クリエイターのエントリー受付中。
多彩なジャンルの独立系企業が集う、大阪西区のクリエイティブエリア、京町堀を舞台に毎年開催されているアートフェアが今年も開催されます。
「才能あるクリエイターを街が応援する」という趣旨のもと起業家、ギャラリスト、キュレーター、アートディレクターなど、幅広い分野の審査員が参画。フェアをきっかけにクリエイターとのさまざまなコラボが展開されています。また今年も中国・深圳、タイ・バンコクからも審査員が参加。賞に選ばれたクリエイターには、アジアでの作品発表のチャンスが待っています。
フェアタイトルの「ディファレント」は、「他の誰とも違う＝diffrent」な才能を見つけ出そうという気概を込めて名付けました。ローカルでありながら視野は世界。クリエイターの才能を後押しする、たくさんの機会をご用意します。年齢・国籍・性別・ジャンル問わず、稀有な才能を持ったクリエイターを公募します。
ディファレント京町堀アートフェア2025実施風景
【フェア開催概要】
会期：2026年10月31日（土）～3日（火・祝）4日間
会場：大阪市西区・京町堀界隈の10会場以上（予定）
【公募締切】
2025年08月10日 (月)
作品提出・応募締切 23:59まで
【賞】
実物展示（50組予定）作品の展示
審査員賞（複数名）作品買い上げ、展覧会開催やコラボレーションの提案
【Web上でのレビュー掲載】
公式ホームページ内の作品掲載ページに、アートフェア事務局より応募者全員の作品やステートメント等へのレビューを掲載
審査員が各5名のアーティストをレコメンドし、審査員からのレビューを掲載
【募集内容】
「ディファレント京町堀アートフェア2025」の展示作家
※平面、立体、映像、現代アート、イラスト、写真、グラフィックデザイン、パフォーマンスなど、ジャンルや形式は不問
※過去の作品も応募可
エントリーはこちらから
https://you-are-different.com/register/(https://you-are-different.com/register/)
最新の情報はインスタグラムから
https://www.instagram.com/different_kyomachibori_artfair/(https://www.instagram.com/different_kyomachibori_artfair/)
【公募にあたっての提出物】
●自身の経歴
●自身のアーティスト活動、作品解説
●作品画像
※1000ピクセル以上推奨
※2MB以内（1～2MBを推奨）
●学生証の画像（学生のみ）
【参加方法】
公式ホームページの応募フォームより
【参加資格】
18歳未満の場合は保護者の同意書が必要
【公募参加費】
一般 8800円（税込）、学生 4400円（税込）
【公募結果発表】
フェア参加クリエイターを2026年9月上旬、公式ホームページで発表
【審査員賞】
11月2日に発表予定
多彩なジャンルの審査員が、応募作品をすべて閲覧。フェア参加クリエイターを選びます。
審査員
● 現代アート、絵画、彫刻
井浦歳和 （AaP/roidworksgallery 代表/ ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～統括プロデューサー） 木下直子 （株式会社大丸松坂屋百貨店 アートバイヤー）
佐藤由基孝 （THE blank GALLERY オーナー / ディレクター / アーティスト）
高見澤清隆（高見澤芸術計画 ディレクター）
納富健太郎 （京都 蔦屋書店展覧会ディレクター）
徳光健治 （株式会社タグボート 代表取締役社長）
村上博史 （Funidea Inc. 代表 / Artas Gallery & ギャラリーネコチクラ ギャラリスト）
●イラストレーション、ポップカルチャー、写真
飯沼 剛 （OFF THE RECORD ディレクター）
池田誠 （キュレーター、YOU WANT SOME主宰）
石山健三 （株式会社ケンエレファント 代表）
谷口純弘 （株式会社チグニッタ代表)
庄野裕晃 （株式会社ユビエス 代表取締役 有限会社/ヴィジョントラック 代表取締役）
寺田順三（イラストレーター）
フルタニタカハル （TANK 酒場 / 喫茶マスター）
水野智弘 （N ART代表 / キュレーター・クリエイティブディレクター / TURFLINE Founder）
ヒロ杉山 （アーティスト、アートディレクター / エンライトメント代表）
●クラフト、工芸、立体
金谷勉 （有限会社セメントプロデュースデザイン / 代表取締役社長 クリエイティブディレクター）
服部滋樹 （graf 代表 / 京都芸術大学 芸術学部教授）
●映像、パフォーマンス、WEB、広告、マルチメディア
鍛冶周作 （有限会社JIKAN Design 代表/ アーティスト）
川口智士 ( 株式会社ZIZO 代表）） 山根シボル （株式会社人間代表 / アイデアマン）
森下ひろき （株式会社ダブリューアール 代表/ クリエイティブ・ディレクター）
久岡崇裕 （株式会社parks 代表 / コピーライター）
吉田貴紀 （株式会社BYTHREE 代表 / クリエイティブ・ディレクター）
小野田匡祠 （阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社）
Kaz Shiomi （株式会社Kukkia 代表取締役 / クリエイティブ・ディレクター）
竹内真二郎 （TOMBO INC. 代表 / アート・ディレクター、デザイナー）
●アジア・リレーション
Eric Zhu (Shenzhen Fringe Art Center : Art Director 中国/ 深圳）
Kanoknuch Sillapawisawakul (DEXEMBELL) (PRACTICAL Design Studio Founder バンコク/タイ）
フェア開催中に審査員賞を発表、展覧会の開催や企業コラボなどクリエイターをサポートします。
●説明会 ポートフォリオレビュー
フェア参加を検討しているクリエイターの皆さんに対して、オンラインとリアルで説明会を開催します。 （参加無料）ゲスト、レビュアーは追加・変更の可能性があります。
お申し込みはこちらから
https://forms.gle/JqbnjeUkYJynrqXz6
●スケジュール
5/15（金）19:00～ オンライン ゲスト：村上博史
5/22 （金）19:00～ケンエレファント本社 （神田猿楽町・東京）
レビュアー： 石山健三、森下ひろき、木下直子
5/30 （土）15:00～「ART BOOK OSAKA 2026」会場（大阪港）
トークイベント ゲスト：竹内真二郎、Kaz Shiomi、小野田匡祠
（ポートフォリオレビューはありません）
６/5 （金） 19:00～off the record （覚王山・名古屋 ワンドリンク制）レビュアー： 飯沼剛
6/7（日）18:00～オンライン ゲスト：村上博史
6/12 （金） 19:00～TAGSTA (福岡）ゲスト：村上博史
6/17（水）19:00～オンライン ゲスト：小野田匡祠、村上博史
6/20 （土） 13:00～オンライン 海外作家向け説明会 （表記は日本時間）
ゲスト：Kanoknuch Sillapawisawakul
6/26 （金） 19:00～CASA ZIZO （外苑前・東京 ワンドリンク制）
レビュアー： 木下直子、森下ひろき、川口智士
7/3（金） 19:00～オンライン
7/18 （土） 16:00～VINYL Underground（南船場・大阪 ワンドリンク制）
レビュアー： 寺田順三
7/31 （金） 19:00～ VINYL Underground（南船場・大阪 ワンドリンク制）
レビュアー： 水野智弘、寺田順三、小野田匡祠
8/４（火） 19:00～オンライン ゲスト：池田誠、村上博史
主催：ディファレント京町堀アートフェア実行委員会（株式会社チグニッタ内）
お問い合わせはこちら info@you-are-different.com
https://you-are-different.com/ (https://you-are-different.com/)