「あなたは、他の誰とも違う」。大阪発「ディファレント京町堀アートフェア」今年も開催！次世代クリエイターのエントリー受付中。

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株式会社チグニッタ


多彩なジャンルの独立系企業が集う、大阪西区のクリエイティブエリア、京町堀を舞台に毎年開催されているアートフェアが今年も開催されます。


「才能あるクリエイターを街が応援する」という趣旨のもと起業家、ギャラリスト、キュレーター、アートディレクターなど、幅広い分野の審査員が参画。フェアをきっかけにクリエイターとのさまざまなコラボが展開されています。また今年も中国・深圳、タイ・バンコクからも審査員が参加。賞に選ばれたクリエイターには、アジアでの作品発表のチャンスが待っています。


フェアタイトルの「ディファレント」は、「他の誰とも違う＝diffrent」な才能を見つけ出そうという気概を込めて名付けました。ローカルでありながら視野は世界。クリエイターの才能を後押しする、たくさんの機会をご用意します。年齢・国籍・性別・ジャンル問わず、稀有な才能を持ったクリエイターを公募します。




ディファレント京町堀アートフェア2025実施風景

【フェア開催概要】


会期：2026年10月31日（土）～3日（火・祝）4日間


会場：大阪市西区・京町堀界隈の10会場以上（予定）


【公募締切】


2025年08月10日 (月)


作品提出・応募締切 23:59まで


【賞】


実物展示（50組予定）作品の展示


審査員賞（複数名）作品買い上げ、展覧会開催やコラボレーションの提案


【Web上でのレビュー掲載】


公式ホームページ内の作品掲載ページに、アートフェア事務局より応募者全員の作品やステートメント等へのレビューを掲載


審査員が各5名のアーティストをレコメンドし、審査員からのレビューを掲載


【募集内容】


「ディファレント京町堀アートフェア2025」の展示作家


※平面、立体、映像、現代アート、イラスト、写真、グラフィックデザイン、パフォーマンスなど、ジャンルや形式は不問


※過去の作品も応募可



エントリーはこちらから


https://you-are-different.com/register/(https://you-are-different.com/register/)


最新の情報はインスタグラムから


https://www.instagram.com/different_kyomachibori_artfair/(https://www.instagram.com/different_kyomachibori_artfair/)



【公募にあたっての提出物】


●自身の経歴


●自身のアーティスト活動、作品解説


●作品画像


※1000ピクセル以上推奨


※2MB以内（1～2MBを推奨）


●学生証の画像（学生のみ）


【参加方法】


公式ホームページの応募フォームより


【参加資格】


18歳未満の場合は保護者の同意書が必要


【公募参加費】


一般 8800円（税込）、学生 4400円（税込）


【公募結果発表】


フェア参加クリエイターを2026年9月上旬、公式ホームページで発表


【審査員賞】


11月2日に発表予定




多彩なジャンルの審査員が、応募作品をすべて閲覧。フェア参加クリエイターを選びます。

審査員


● 現代アート、絵画、彫刻


井浦歳和 （AaP/roidworksgallery 代表/ ブレイク前夜～次世代の芸術家たち～統括プロデューサー） 木下直子 （株式会社大丸松坂屋百貨店　アートバイヤー）


佐藤由基孝 （THE blank GALLERY オーナー / ディレクター / アーティスト）


高見澤清隆（高見澤芸術計画 ディレクター）


納富健太郎 （京都 蔦屋書店展覧会ディレクター）


徳光健治 （株式会社タグボート 代表取締役社長）


村上博史 （Funidea Inc. 代表 / Artas Gallery & ギャラリーネコチクラ ギャラリスト）



●イラストレーション、ポップカルチャー、写真


飯沼 剛 （OFF THE RECORD ディレクター）


池田誠 （キュレーター、YOU WANT SOME主宰）


石山健三 （株式会社ケンエレファント 代表）


谷口純弘 （株式会社チグニッタ代表)


庄野裕晃 （株式会社ユビエス 代表取締役 有限会社/ヴィジョントラック 代表取締役）


寺田順三（イラストレーター）


フルタニタカハル （TANK 酒場 / 喫茶マスター）


水野智弘 （N ART代表 / キュレーター・クリエイティブディレクター / TURFLINE Founder）


ヒロ杉山 （アーティスト、アートディレクター / エンライトメント代表）



●クラフト、工芸、立体


金谷勉 （有限会社セメントプロデュースデザイン / 代表取締役社長 クリエイティブディレクター）


服部滋樹 （graf 代表 / 京都芸術大学 芸術学部教授）



●映像、パフォーマンス、WEB、広告、マルチメディア


鍛冶周作 （有限会社JIKAN Design 代表/ アーティスト）


川口智士 ( 株式会社ZIZO 代表）） 山根シボル （株式会社人間代表 / アイデアマン）


森下ひろき （株式会社ダブリューアール 代表/ クリエイティブ・ディレクター）


久岡崇裕 （株式会社parks 代表 / コピーライター）


吉田貴紀 （株式会社BYTHREE 代表 / クリエイティブ・ディレクター）


小野田匡祠 （阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社）


Kaz Shiomi （株式会社Kukkia 代表取締役 / クリエイティブ・ディレクター）


竹内真二郎 （TOMBO INC. 代表 / アート・ディレクター、デザイナー）



●アジア・リレーション


Eric Zhu (Shenzhen Fringe Art Center : Art Director 中国/ 深圳）


Kanoknuch Sillapawisawakul (DEXEMBELL) (PRACTICAL Design Studio Founder バンコク/タイ）




フェア開催中に審査員賞を発表、展覧会の開催や企業コラボなどクリエイターをサポートします。



●説明会　ポートフォリオレビュー


フェア参加を検討しているクリエイターの皆さんに対して、オンラインとリアルで説明会を開催します。 （参加無料）ゲスト、レビュアーは追加・変更の可能性があります。


お申し込みはこちらから


https://forms.gle/JqbnjeUkYJynrqXz6



●スケジュール


5/15（金）19:00～ オンライン　ゲスト：村上博史


5/22 （金）19:00～ケンエレファント本社 （神田猿楽町・東京）


　　レビュアー： 石山健三、森下ひろき、木下直子


5/30 （土）15:00～「ART BOOK OSAKA 2026」会場（大阪港）


　　　トークイベント ゲスト：竹内真二郎、Kaz Shiomi、小野田匡祠


　　（ポートフォリオレビューはありません）


６/5 （金） 19:00～off the record （覚王山・名古屋 ワンドリンク制）レビュアー： 飯沼剛


6/7（日）18:00～オンライン ゲスト：村上博史　　　　　　　


6/12 （金） 19:00～TAGSTA (福岡）ゲスト：村上博史


6/17（水）19:00～オンライン ゲスト：小野田匡祠、村上博史


6/20 （土） 13:00～オンライン　海外作家向け説明会 （表記は日本時間）


　　　ゲスト：Kanoknuch Sillapawisawakul


6/26 （金） 19:00～CASA ZIZO （外苑前・東京 ワンドリンク制）


　　　　レビュアー： 木下直子、森下ひろき、川口智士


7/3（金） 19:00～オンライン　　　　　　　　


7/18 （土） 16:00～VINYL Underground（南船場・大阪 ワンドリンク制）


　　レビュアー： 寺田順三


7/31 （金） 19:00～　VINYL Underground（南船場・大阪 ワンドリンク制）


　　レビュアー： 水野智弘、寺田順三、小野田匡祠


8/４（火） 19:00～オンライン　ゲスト：池田誠、村上博史



主催：ディファレント京町堀アートフェア実行委員会（株式会社チグニッタ内）


お問い合わせはこちら　info@you-are-different.com　


https://you-are-different.com/　(https://you-are-different.com/)