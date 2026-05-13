あむちゃんたちと、ココロときめく楽しい時間を一緒にすごそう！なりたい私になれる遊園地！『しゅごキャラ！』×浅草花やしきコラボイベント

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社は、人気ゲーム・アニメとレジャー施設とのコラボレーションイベント「アトフェス(R)」の新企画として、本日5月13日（水）から6月29日（月）までの期間、『しゅごキャラ！』とのコラボイベント「花なり花やしき(https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/)」を浅草花やしき（東京都台東区、以下花やしき）で開催いたします。



会場では、コラボイラストを使用したオリジナルグッズの販売やラリー、コラボフードを用意。さらに園内各所では今回のコラボにちなんだ装飾が展開され、描き下ろしイラストのキャラクターパネルなどが掲示されます。

また、限定グッズと、『しゅごキャラ！』コラボバージョンの「パノラマ時間旅行」一回券がセットになったイベント期間限定のコラボチケットも販売します。この機会にぜひ、『しゅごキャラ！』とともに浅草花やしきをお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。

イベント開催概要

■期間

2026年5月13日（水）～2026年6月29日（月）



■場所

浅草花やしき

住所：東京都台東区浅草2-28-1

▼各施設の営業時間やマップなどは公式HPをご覧ください

https://www.hanayashiki.net/



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



■企画・制作

アトフェス(R)



▼本イベントの詳細はこちらから

https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/(https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/)





【本イベントに関するお問い合わせ先】

アトフェス(R)運営事務局

E-Mail ： info_attractionfiesta@pr.cri.co.jp

Point 1：描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売！

コラボイラストを使用したオリジナルグッズを多数ご用意しました。

※混雑緩和及びお客様の安全確保のため、一部日程においてグッズ会場への入場制限を実施させていただきます。



◆販売場所

園内3階「イベントスペース」

※フラワーステージ前の建物です。

※お支払いは現金または、クレジットカードや電子マネー、コード決済のご利用が可能です。



◆購入制限（※1会計あたり）

・ランダム商品は1商品につき10個またはコンプリートセット2つまで

・オープン商品は1商品につき各種2個まで



◆購入特典

『しゅごキャラ！』関連グッズを3,000円(税込)ご購入ごとに「ましかくカード」(全14種)をランダムで1枚プレゼント

Point 2：園内を周遊しながらお楽しみいただく謎解きラリー

難易度別に3コースから選択が可能です。クリアした方には「特製ブロマイド」（全3種／オープン）を1枚プレゼントします。

※「特製ブロマイド」は、選んだコースのキャラクターをお渡しします。

◆料金（税込表記）：700円（※1会計につき6枚まで購入可能）

◆受付時間：10:00～閉園1時間前 ※最終報告(クリア特典引き換え)は閉園30分前までとなります。

◆受付・最終報告場所：園内お土産店舗「マルハナ商店」

◆注意事項：ネタバレになるようなSNS等への投稿はお控えください。(感想は大歓迎です！)

Point 3：何が出るかお楽しみ！大きなガラポンを回して景品をゲットしよう！

出た玉の色によって、必ず景品がもらえます。

◆景品

A賞：アクリルボード（全3種／オープン）

B賞：ハート型缶バッジ（全6種／ランダム）

C賞：ダイカットステッカー（全13種／ランダム）



◆販売場所

5月13日（水）～5月17日（日）…園内ディスク・オー下特設ブース

5月18日（月）以降…園内お土産店舗「マルハナ商店」



◆料金

600円（税込）（※1会計につき5回まで。並び直しは可能です。）



◆受付時間

10:00～閉園10分前

Point 4：イベントを盛り上げるフードやドリンクメニューが登場！

他にも、オリジナルのネームステッカー販売、4面マルチ映像を楽しめるアトラクション「パノラマ時間旅行」の『しゅごキャラ！』仕様のスペシャルバージョン、園内各所に今回のコラボにちなんだ装飾を展開しております。描き下ろしイラストのキャラクターパネルなどが掲示されていますので、ぜひ園内散策をお楽しみください。

さらに、イベントにご参加いただいた方を対象としたアンケートを実施いたします。園内各所にある二次元コードを読み込みアンケートに回答いただくと「オリジナルイラストカード」をプレゼント！ぜひご協力お願いします。





【『 しゅごキャラ！』とは 】

守護キャラクター“しゅごキャラ”や仲間たちといっしょに、ココロのたまごを護るガーディアンとして主人公・あむが仲間と共に活躍するミラクルファンタジー。2006から2010年まで「なかよし」で連載、TVアニメ化や舞台化、グッズ化されるなど大ヒット。第32回講談社漫画賞児童部門受賞。2024年からは新シリーズ『しゅごキャラ！ジュエルジョーカー』が「なかよし」にて連載中。



◆公式サイト（マンガ）：https://shugochara.com/

◆公式サイト（アニメ）：https://www.ponican.jp/shugo-chara/index.html

◆PEACH-PIT公式X（旧Twitter）：https://x.com/info_PeachPit



(C)PEACH-PIT／講談社

【アトフェス(R)とは】

人気のアニメやゲームのコンテンツが一堂に会し、遊園地や水族館などレジャー施設とコラボするイベントです。開催期間中のみ入手できるオリジナルグッズの販売や、コンテンツを絡めたスペシャル企画、声優やキャラクターのトークショーやファンとの交流など、普段のレジャー施設では体験できない世界観を創りだし、ゲームやアニメで親しみのあるキャラクターを身近に感じることのできる夢のエンタテインメントをお届けします。

アトフェス公式サイト ： https://atfes.com/

アトフェス公式X ： https://x.com/Atfes_portal

公式オンラインショップ： https://shopping.atfes.com/



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/ （プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）