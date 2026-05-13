Check Inn株式会社への出資について

農林中金キャピタル株式会社

2026年5月13日

農林中金キャピタル株式会社

農林中金キャピタル株式会社（以下「当社」）は、農林中金キャピタル戦略協創1号投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」)を通じて、宿泊施設へのオールインワンシステムを提供するCheck Inn株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 健太郎、以下「Check Inn」）へ出資しましたのでお知らせいたします。

本ファンドでは、農林中央金庫のイノベーション投資の取組の一貫として、AgVenture Lab（※1）を含め、JA・JF・JForest グループのネットワークを活用しながら、「サステナブル」と「農林水産業」と「くらし」にかかわる課題解決とゆたかな「社会」の実現に取り組む優れた国内外のスタートアップ企業へ投資を行い、グループとの協創を推進します。

インバウンド需要が急速に成長し、国内の宿泊産業が大きな成長機会を迎える一方で、既存の複雑な予約・管理システムの合理化が急務となっています。Check Innは、海外で主流となっているオールインワン型の宿泊管理システムを提供し、業界構造の変革を目指すスタートアップ企業です。今回の出資を通じて、宿泊施設を複雑な業務やコスト負担から解放する挑戦を支援し、地方観光のDX推進と地域経済の活性化に貢献してまいります。

※1 農林中央金庫を含む JA グループ全国連 8 団体が運営するインキュベーションラボ

〇出資先について

会社名：Check Inn株式会社

所在地：東京都渋谷区

設立：2021年

ホームページ：https://checkinn.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

農林中金キャピタル株式会社

URL：https://www.nc-cap.co.jp/

e-mail：nccap-innovation@nochubank.or.jp

TEL：03-6378-7388