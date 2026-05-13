DMM GAMES『ANGELICA ASTER』「戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～」とのコラボ実施！久遠などの人気キャラクター達が3Dとなって登場！！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、『ANGELICA ASTER』にて5月11日（月）より『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』とのコラボイベントが開始したことをお知らせいたします。

『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』の人気キャラクター「織田久遠信長」「竹中詩乃重治」「今川鞠氏真」が『ANGELICA ASTER』の世界に3Dになって登場いたします。

■ 『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』コラボイベント開催

コラボ記念イベント『日の本からの来訪者』では、特別な物語が読めるほか「アニマ」を集めコラボキャラ「織田久遠信長」や様々なアイテムと交換することができます。

（イベント期間： 5月11日（月）メンテナンス終了後～5月29日（金）11:00まで）

■ 『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』より詩乃、鞠のコラボ限定ガチャが登場

コラボ限定ガチャとして第1弾「竹中詩乃重治」、第2弾として「今川鞠氏真」が登場いたします。

・第１弾： 5月11日（月）メンテナンス終了後～5月29日（金）11:00まで

・第２弾： 5月20日（水）メンテナンス終了後～5月29日（金）11:00まで

■ ★6確定、詩乃ピックアップ10連ガチャチケなど豪華報酬がもらえるコラボキャンペーン開催

コラボを記念して、豪華報酬がもらえるログインボーナスやコラボアイテムがもらえるチャレンジを開催いたします。

ウェルカムログインボーナスでは１日目に★6確定ガチャチケット、2日目～9日目に最大10連分のガチャチケット、10日目に詩乃のピックアップガチャで使用できる10連ガチャチケットプレゼントいたします。 またウェルカムチェレンジでは様々な育成アイテムの他、コンプリート報酬としてコラボオーパーツ「剣丞の刀」が手に入りますので、是非ご参加ください。

■ 『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』との相互チャレンジ開催

『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』と『ANGELICA ASTER』で連動した相互チャレンジを実施いたします。期間中にDMM GAMES版『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』と『ANGELICA ASTER』の双方のゲームを遊ぶことで、後日豪華報酬が獲得できるキャンペーンとなっております。

『ANGELICA ASTER』をすでにプレイされているユーザーが『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』の指定されたミッションをクリアすることで、最大50連分のガチャチケットやジュエルなどがもらえます。

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

■ コラボ限定特別パックを販売

「竹中詩乃重治」や「今川鞠氏真」のピックアップガチャチケットなどがオマケとしてもらえる、コラボを記念したお得な記念パックを販売いたします。

詳細はゲーム内をご確認ください。

■『戦国†恋姫オンライン ～奥宴新史～』とは

『戦国†恋姫』が陣形オートバトルRPGになって登場！

本編シナリオは『戦国†恋姫X』からの正統続編！

運命を乗り越えた久遠たち美少女武将連合の新しい物語を見逃すな！

原作復習もゲーム内で可能！原作ヒロイン総出演！さぁ、我らの宴を始めよう！

■『ANGELICA ASTER』とは

登録者数100万人を突破したハイグラフィックスで描かれる ”天使”と”神獣”の3DバトルRPGです。

マルチデバイスでプレイ可能！本格バトルだけではなくサクサク遊べるミニゲームが楽しめます。

天使の翼を手に入れ抗う力を手に入れた少女たちを勝利へ導きましょう。

トレーラー映像：https://youtu.be/M_vMrrXQcSQ

▼製品概要

タイトル：ANGELICA ASTER

ジャンル：本格3Dグラフィックス美少女バトル

配信時期：2024年12月4日（水）

プラットフォーム：

PC(ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版) / DMM GAMESストア版 / App Store / Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)︎2024 EXNOA LLC

▼アプリ版ダウンロードはこちら

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.angelica

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/angelica-aster/id6670230568

公式サイト：https://angelicaaster.com/

公式X：https://x.com/Angelica_Aster

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