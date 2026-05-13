キャス キッドソンより、夏を涼やかに彩る「ロングハンカチーフ」が新登場　― 軽やかな透け感とリズミカルなデザインで、装いに季節のアクセントを ―

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、英国発ライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）は、夏の装いを軽やかに演出する新商品「ロングハンカチーフ」を当社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】及び、全国一部百貨店で発売いたします。

本商品は、暑い季節に心地よい清涼感をもたらす、ロングサイズのハンカチーフ。首元やバッグまわりに取り入れることで、見た目にも涼やかなスタイリングをお楽しみいただけます。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260523-cath-kidston

■企画背景

年々厳しさを増す夏の日差しや冷房対策に対応する、UVカット加工付きのロングハンカチーフです。綿100％のやさしい肌触りで、洗濯も可能なため、清潔にお使いいただけます。

■商品一覧

・商品名：ロングハンカチーフ \2,750（税込） 2柄2配色（全4SKU） 約150×35cm

【Strawberry Garden】

白地にブルーやイエローが映える柄フラワープリントは、装いにさりげない華やかさを加えてくれます。夏の日よけ、冷房対策にも最適なUVカット加工付きのロングハンカチです。

【Spitalfields Stripe】

グラフィカルでリズミカルな柄プリントは装いのポイントになります。夏の日よけ、冷房対策にも最適なUVカット加工付きのロングハンカチです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260523-cath-kidston

■販売店舗

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

URL：https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct843(https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct843)

・全国一部百貨店

■Cath Kidston

Cath Kidston(キャス キッドソン)は1993年に英国ノッティングヒルで誕生したヴィンテージ感とモダンなデザインを融合させた独自のスタイルが魅力的なライフスタイルブランドです。花柄や英国風のモチーフなどを取り入れたアイテムは、家庭的で温かみのある雰囲気を醸し出し、多くの人に愛されています。特に、実用性とデザイン性を兼ね揃えた雑貨は、日常を彩るアクセントとしても人気で、使うごとに愛着が増すことから世界中の幅広い世代に支持されています。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/