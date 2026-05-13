“第3の賃上げ”で従業員の幸福度を高める。社労士法人が「TwooCa」導入で目指す新しい働き方とは

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、社会保険労務士法人An-field（本社：愛知県豊川市、代表者：熊谷篤、以下「An-field」）が、従業員の福利厚生充実とエンゲージメント向上を目的に、次世代型*1ウォレット「TwooCa（ツウカ）」を導入したことをお知らせします。

■背景

近年、人的資本経営が重視される中で、An-fieldでは従業員の仕事へのやりがいや組織への貢献意欲などエンゲージメントの向上も重要な経営課題のひとつと考えていました。これまでも就業規則の改定や福利厚生サービス活用による労働環境改善を行ってきましたが、従業員が日常的にメリットを感じ、自発的に健康状態を可視化・改善できる新たな仕組みが評価され、TwooCa導入が決まりました。

本導入により、An-fieldでは定期昇給やベースアップとは異なるアプローチで従業員の生活充実を支援する “第3の賃上げ*2”を実現し、組織の活性化とウェルビーイングの向上を図ります。

物価高が続く中、“第3の賃上げ”という取り組みがメディアを中心に注目を集めています。当社は、TwooCaにおける電子マネーに交換可能なポイントを活用した機能を通じて、従業員の“実質的な手取り向上*3”を支援するとともに、従業員満足度（ES）の向上や離職率の低下等にも寄与できると考えております。

当社の取り組みは、TOKYO MXニュースにおいて、電子マネーを活用した“実質的な手取り向上”の取り組みとして取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=an-field)

■概要

今回のTwooCa導入において、An-fieldでは以下の機能を活用し、福利厚生のデジタル化を推進します。

- 社員証機能：ICチップ付きのデジタル社員証を採用。物理カードの管理コストを削減するとともに、決済機能との一体化により、従業員の日常的な利便性を大幅に向上させます。- TwooCaメンタルチェックサービス：音声解析技術を用いて心の健康状態を簡易的に捉えるメンタルチェックを導入。日々の心身の状態を可視化・蓄積することで、従業員自身のセルフケアを促進し、組織全体のウェルビーイング向上を図ります。- 社内キャンペーン（ポイ活）：「メンタルチェックを月10日以上実施」した従業員に、国際ブランドカード加盟店の決済で使える電子マネーに交換可能なポイントを付与し、習慣的な健康管理を推奨します。

An-fieldにおけるTwooCa導入の最大の決め手は、従業員が日常的にメンタルチェックを実施することで、一定回数の達成に応じて電子マネーに交換可能なポイントが付与されるキャンペーン施策を展開できる点です。 従業員が自身のコンディションに向き合い、日常的にメンタルチェックを行うことで健康管理が習慣化されるだけでなく、その活動がそのまま“実質的な手取り向上”に直結します。

当社は、この仕組みを通じて「健康を守る習慣が、生活をより豊かにする実質的な価値へとつながる」という、企業と従業員双方にとって有益な循環の創出を目指します。

■本取り組みに関するコメント社会保険労務士法人An-field 代表 熊谷篤 氏：

TwooCaは非常に革新的なサービスです。従来の福利厚生の枠にとどまらず、従業員の健康維持へのプロセスを可視化し、その前向きな取り組みをキャッシュレス決済に活用できるポイントという形で “第3の賃上げ”として還元します。これは企業と従業員、双方にとって非常に有益な共創の仕組みであると確信しています。

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=an-field

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 社内での食事・軽食等の支払いに対応可能な決済機能（食事補助の活用にもつながる新機能）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

An-fieldは、今回の自社導入で得られた知見と実績を活かし、今後はAn-fieldの顧問先企業に対しても「TwooCa」を活用した健康経営サポートや、エンゲージメント向上、福利厚生改革の提案を積極的に行なうとしています。社会保険労務士の専門知識とデジタルツールを掛け合わせ、顧問先企業の人的資本経営を強力に支援していく考えであるとしています。

＊1 「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

＊2 “第3の賃上げ”とは、一般的に”第1の賃上げ”が定期昇給、”第2の賃上げ”がベースアップ、”第3の賃上げ”が福利厚生の活用とする意味で用いており、労働基準法上の賃金の増額を意味するものではありません。

＊3 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

■社会保険労務士法人An-field（アンフィールド）概要

会社名：社会保険労務士法人An-field ＜https://an-field-gr.jp/＞

所在地：愛知県豊川市牛久保駅通4丁目20番地NAVIC 2F

代表者：熊谷篤

事業概要：社会保険労務士事務所

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売