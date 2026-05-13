【新店】中古車のガリバー、福岡市西区に「福重店」を2026年6月6日（土）オープン！

株式会社IDOM

株式会社IDOM（本社：東京都千代田区丸の内二丁目7-2 JPタワー26階、以下：IDOM）はガリバーブランドの新店舗として、2026年6月6日（土）に「ガリバー福重店」（福岡県福岡市西区）をオープンいたします。

▶福岡市西区最大級の品揃え！天候に左右されない立体駐車場展示

この度オープンする「ガリバー福重店」は、敷地面積1,021坪、延べ床面積2,462坪の店舗です。立体駐車場での展示方式により、雨の日や日差しの強い日でも天候を気にすることなく、おクルマ選びをお楽しみいただけます。展示台数は、福岡市西区最大級となる約200台（当社調べ・オープン時の台数）をご用意。多種多様なラインナップの中から、お客様のライフスタイルにぴったりの1台を比較・検討いただけます。

当店は、福岡都市高速環状線、福岡前原道路が交差する福重ジャンクションそばという、交通量が多いエリアに位置します。周辺は病院や商業施設、飲食店などが立ち並び、利便性の高い生活圏となっているほか、近年ではマンションの建設も進むなど、多世代の暮らしが営まれています。このような環境において、地域の皆様の日常に寄り添う「まちのクルマ屋」として、安心安全なカーライフを支えてまいります。

▶【グランドオープン記念】ご来店者様限定「WEB非公開車両」をご案内！

ガリバー福重店のオープンを記念し、WEBサイトには掲載されない「WEB非公開車両」を、ご来店いただいたお客様にのみ特別にご案内するキャンペーンを開催いたします。全国からオープンに合わせて目利きのプロが選んだおクルマを、間近で見て価値を体感していただきたいという想いから、2週連続で車種を変え実施いたします。

第1弾：2026年6月6日（土）・7日（日） 【ミニバン】

ご家族でのドライブや大人数での移動に最適なミニバンを取り揃えました。

第2弾：2026年6月13日（土）・14日（日） 【SUV】

アクティブなレジャーから街乗りまで幅広く活躍するSUVを厳選しました。



期間限定の特別なキャンペーンとなっておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

▶居心地の良さを追求した店舗デザイン

画像：商談スペース（イメージ）

店内は、お客様が快適にお過ごしいただける空間づくりにこだわっています。



◇商談スペース

木やグリーンを用いて、温かみのある開放的な設計となっており、緊張感なくお話いただけるスペースを目指しました。



◇キッズスペース

小さなお子様をお連れのお客様でも安心してご利用いただけるよう、絵本やおもちゃ等をご用意したキッズスペースを設けております。コンセント付きのカウンター席で、お子様を見守りながらご商談いただくことが可能です。



◇カフェ・ラウンジスペース

お客様にゆったりとお過ごしいただけるよう、空港のラウンジのような落ち着いた雰囲気を持たせ、高級感のあるデザインに仕上げています。カフェは様々な種類のお飲み物をご用意しており、商談スペースやラウンジスペースへ自由にお持ち込みいただけます。

▶店舗情報

▶会社概要

写真：キッズスペース（イメージ）画像：ラウンジスペース（イメージ）[表: https://prtimes.jp/data/corp/20448/table/209_1_ac53223a916817a4678562cc5787b7fe.jpg?v=202605131152 ]

会社名 ：株式会社IDOM（読み：いどむ 旧社名：ガリバーインターナショナル）

代表者 ：羽鳥 由宇介

創立 ：1994年10月12日

本社 ：〒100-7026 東京都千代田区丸の内二丁目7-2 JPタワー26階

株式 ：東証プライム市場（証券コード 7599）

事業内容：「ガリバー」ブランドを中心とした中古車の買取、販売及び付帯サービス提供

URL ：https://idom-inc.com/



＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社IDOM

広報ユニット Email ＜pr@glv.co.jp＞