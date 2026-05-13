【無料オンデマンド動画公開】広告成果の「頭打ち」を打破する！GA/GMPを活用したAI学習設計と運用戦略

株式会社イー・エージェンシー

株式会社イー・エージェンシー（東京都品川区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）は、2026年4月16日に開催したセミナー「広告成果の「頭打ち」を打破する！GA/GMPを活用したAI学習設計と運用戦略」の内容を2026年5月13日（水）にオンデマンド動画として公開しました。

日本の総広告費においてインターネット広告費が初めて過半数（50.2%）に到達し、そのうち運用型広告が約9割（88.7%）を占める現代において、運用型広告の成果向上はあらゆる企業の課題です。しかし、高度な自動入札がコモディティ化した結果、手動での細かい入札調整や管理画面上のテクニックはAIに代替され、改善幅が縮小する「構造的限界」を迎えています。

本動画では、その限界を打破するための切り札として、Google アナリティクスとGoogle マーケティング プラットフォーム（GMP）を活用したアプローチを解説いたします。AIの予測精度を劇的に向上させる「学習設計」の重要性や、LTV・オフラインデータを加味したコンバージョン再設計、高精度なオーディエンスリストの作成・活用方法など、持続的な競争優位を築くための具体的なステップをご紹介します。ぜひご覧ください。

視聴お申し込み :https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/seminar/20260513_01?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260513■ このような方におすすめ- 広告成果の「頭打ち」を打破する新たな施策を探している方- 1st Partyデータ（CRM等）を広告運用に活用・連携したい方- LTVや中間CVを評価軸に取り入れ、本質的な改善を図りたい方- GA4/GMP/BigQueryを用いた高度なデータ活用に興味がある方■ プログラム

【第一部】「広告改善の切り札としてのGA4/GMPのご活用」

～伸び悩む成果数、飽和する効率も、こうすれば目に見えて改善します。～

- 登壇者：株式会社イー・エージェンシー 鹿毛 比呂志- 内容：コンバージョン再設計や1st Party Data連携など、AIの成果を最大化する具体的な「6つのStep」を解説します。

【第二部】「Google アナリティクスを取り巻く広告機能とその活用」

- 登壇者：株式会社イー・エージェンシー 田中 亨- 内容：プライバシー規制に対応したGoogle タグ マネージャーの活用、アトリビューション評価、オフラインデータ活用など、Google アナリティクス / GMPで実現できる広告エコシステムの機能を網羅的に解説します。■ 登壇者紹介

株式会社イー・エージェンシー

コンサルタント 鹿毛 比呂志（オフィス鹿毛）

広告制作会社等を経て2004年よりデジタル領域へ。オプトやADK等でSEMコンサルに従事後、2011年にデジタルインテリジェンス設立に参画。2014年に独立し、戦略立案やプロジェクトマネジメントを提供。

株式会社イー・エージェンシー

データソリューション事業本部 アカウント戦略部 部長 田中 亨

サイト制作ソリューションに従事後、Google アナリティクス 360 ご契約企業様へのGoogle アナリティクス・Google Cloudの導入・活用を支援。

■ オンデマンド概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/181368/table/9_1_b743ee8d4251c5d078f38ddff13d8d9f.jpg?v=202605130352 ]視聴お申し込み :https://googleanalytics360-suite.e-agency.co.jp/seminar/20260513_01?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20260513■ 株式会社イー・エージェンシーについて

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- URL：https://www.e-agency.co.jp/【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/