Validators Solutions、Solana On-chain Intelligence & Network Analytics サイトを公開 - 地球儀で可視化

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO は、本日、「Validators Solutions」 Solana On-chain Intelligence & Network Analytics サイトを公開したことをお知らせいたします。

Validators Solutions は、Solana ネットワークの状態を、地球儀アニメーション、リーダースケジュール、バリデータ分布、ステーク分布、ネットワークレポートを通じて視覚的に理解できる情報アプリです。Solana のブロック生成が世界中のバリデータによってどのように進み、slot ごとにリーダー担当がどの地域のバリデータへ切り替わっていくのかを直感的に把握できます。

Validators Solutions は、Solana ネットワークの成り立ち、分散性、ブロック生成、ステーク分布、アプリケーション設計に必要な前提を理解するための総合的な Solana 情報サイトです。開発者、バリデータ運用者、ステーカー、リアルタイムアプリケーションを構築する皆様が、Solana の全体像を把握しやすい形で情報を提供します。

Validators Solutions: https://validators.solutions/ja/

分散ネットワーク時代の低遅延設計には、ネットワーク全体像の理解が必要

低遅延が重要な従来型の金融システムでは、取引所やマッチングエンジンの近くにサーバーを配置することが、インフラ設計上の重要な考え方でした。中心となる処理地点が明確である場合、その地点に物理的・ネットワーク的に近づくことが、応答速度や到達時間を改善するための分かりやすい戦略になります。

一方で、Solana のような Web3 ブロックチェーンでは、ブロック生成の主体は世界中のバリデータに分散しています。さらに Solana では、slot ごとにリーダーが割り当てられ、ブロックを生成する主体が時間とともに切り替わります。そのため、単に「どこか一つの場所に近いサーバーを用意すればよい」という考え方だけでは、ネットワーク全体を前提とした設計にはなりません。

Solana アプリケーション、リアルタイムデータ配信、トランザクション送信、監視システム、分析基盤、bot、インフラ設計においては、どの地域でブロック生成が進み、どのバリデータがリーダーを担当し、どの地域にステークやバリデータが集中し、アプリケーションサーバーや RPC、Geyser gRPC、Shredstream をどのように配置するのかを考える必要があります。

Validators Solutions は、この前提を理解するための情報アプリです。Solana を単なる API エンドポイントの集合としてではなく、世界中で動く分散ネットワークとして捉え、アプリケーションやインフラの設計に必要な全体像を視覚的に把握できるようにしています。

地球儀アニメーションで、リーダー担当の切り替わりとブロック生成を可視化

Validators Solutions の中心となる表示は、Solana のリーダースケジュールとグローバルなブロック生成の流れを表現する地球儀アニメーションです。地球儀上にバリデータや地域ごとの集積が表示され、slot の進行に合わせて、リーダー担当が世界中のバリデータ間で切り替わっていく様子を視覚的に確認できます。

Solana のブロック生成は、抽象的なチェーン上の出来事ではなく、世界中に配置されたバリデータ、データセンター、ネットワーク経路、リーダースケジュールの上で進行しています。Validators Solutions では、この構造を視覚化することで、Solana がどのような分散インフラとして動いているのかを直感的に理解できるようにしています。

この可視化は、アプリケーションの設計イメージにも役立ちます。たとえば、低遅延でオンチェーンイベントを検知したい場合、トランザクション送信を最適化したい場合、特定リージョンのデータ配信を重視したい場合、単に近い RPC エンドポイントを選ぶだけでなく、Solana ネットワーク全体の構造を理解する必要があります。

Validators Solutions は、こうした判断の前提となる「Solana ネットワークがどのように動いているのか」を視覚的に示します。どのバリデータがどの地域にあり、slot の進行に合わせてどのバリデータがリーダーを担当し、グローバルにブロック生成が進んでいるのかを見ることで、開発者の皆様は自分たちのアプリケーションが乗るネットワークの姿をより具体的に把握できます。

継続的に更新される Solana ネットワークインテリジェンス

Validators Solutions では、Solana メインネット上の active バリデータについて、ステーク集中度、地理分布、インフラ構成を集計するネットワークレポートも提供しています。Solana Gossip と vote accounts をもとに、国別バリデータ数、都市別バリデータ数、Nakamoto 係数、上位バリデータのステークシェア、Lorenz 曲線、大陸別ステークなど、ネットワーク分散性を理解するための情報を表示します。

これらの情報は、詳細な分析を行うためだけのものではありません。Solana がどの地域に分散しているのか、どこにバリデータやステークが集まっているのか、ネットワーク全体としてどのような構造を持っているのかを把握するための入口です。

Solana の状態は固定されたものではありません。epoch、slot、バリデータ構成、ステーク分布、リーダースケジュールは時間とともに変化します。Validators Solutions では、レポートを継続的に更新し、閲覧時点に近い Solana ネットワークの状態を確認できるようにしています。

ステーカーの皆様にとっては、ネットワークの分散性やステーク先を考えるための参考情報になります。バリデータ運用者の皆様にとっては、自身の位置やネットワーク全体の構成を把握するための情報になります。開発者の皆様にとっては、アプリケーションサーバー、RPC、Geyser gRPC、Shredstream、SWQoS、監視基盤、分析基盤をどのように設計するかを考えるための補助線になります。

個別バリデータをネットワーク全体の中で確認

Validators Solutions では、個別バリデータの状態もネットワーク全体の中で確認できます。バリデータの active stake、stake share、leader slots、commission、version、last vote、identity、vote account、location などを、単なる一覧ではなく、Solana ネットワーク上の位置付けと合わせて確認できる構成です。

バリデータは、ステークを受ける対象であるだけでなく、Solana のブロック生成、投票、ネットワーク追随、トランザクション処理、リアルタイムデータ配信に関係する重要な主体です。個別バリデータをネットワーク全体の文脈の中で見ることで、Solana がどのような分散構造の上で動いているのかをより具体的に理解できます。

Epics DAO バリデータも、Validators Solutions 上でネットワークポートレートとして確認できます。ERPC の SWQoS エンドポイントおよび Epic Shreds の配信元として運用されるバリデータの状態を、Solana ネットワーク全体の中で把握できることは、ステーカー、開発者、インフラ設計者の皆様にとって重要な情報になります。

Solana アプリケーション設計のための視覚的な前提知識

Solana アプリケーションの性能は、アプリケーションコードだけで決まりません。どの地域にアプリケーションサーバーを置くのか、どの RPC や WebSocket に接続するのか、Geyser gRPC や Shredstream をどの段階で導入するのか、SWQoS をどう活用するのか、データ配信元と処理サーバーの距離をどう設計するのかによって、実際の処理開始タイミングや安定性は大きく変わります。

特に、取引アプリ、オンチェーンイベント検知、監視システム、アラート配信、分析基盤、DePIN、ゲーム、AI x Crypto、リアルタイム性の高いバックエンドでは、Solana ネットワーク全体の構造を理解することが設計品質に直結します。Web3 の低遅延設計では、従来型の中央集権的な取引所に近づく発想だけでなく、分散したバリデータネットワーク、リーダースケジュール、地理分布、データ配信経路を踏まえた設計が必要になります。

Validators Solutions は、その前提知識を視覚的に得るための情報アプリです。Solana の仕様を文章で理解するだけでなく、実際に世界中でブロック生成が進み、slot の進行に合わせてリーダー担当が切り替わり、バリデータが分布している様子を見ることで、Solana アプリケーションがどのようなネットワークの上で動いているのかをより直感的に把握できます。

SOL Staking、Solana AI Agent、ERPC への導線も統合

Validators Solutions は、Solana ネットワーク分析だけでなく、SOL Staking、Solana AI Agent、ERPC への導線も統合しています。

SOL Staking では、elSOL や Epics DAO バリデータへのステーキングに関する情報を確認できます。Solana AI Agent では、SLV を通じて、バリデータ、RPC、dApp、トレード bot などの Solana 開発を自然言語で進めるための導線を提供しています。ERPC への導線では、Solana HTTP/WebSocket、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、SWQoS、VPS、ベアメタルサーバーなど、Solana 特化インフラを利用した開発・運用へ接続できます。

このように Validators Solutions は、ネットワークの理解、ステーキング、AI エージェントによる開発支援、RPC・リアルタイムデータ配信、Solana 特化インフラを一つの情報サイト内で接続します。Solana の全体像を理解し、その理解をもとに実際の開発・運用へ進むための入口として機能します。

今後はトークン価格、Solana LST、トランザクションデータも統合予定

Validators Solutions は、今後さらに表示対象を拡張していきます。現在の Solana バリデータ分布、ステーク集中度、地理分布、リーダースケジュール、ブロック生成の可視化に加えて、トークン価格情報、Solana LST 情報、トランザクションデータなどの統合を進めてまいります。

Solana を理解するためには、バリデータとステークだけでなく、トークン、LST、DeFi、トランザクション、アプリケーション利用状況、リアルタイムデータの流れを横断的に見る必要があります。Validators Solutions は、これらを段階的に統合し、Solana に関する情報をより総合的に確認できるサイトへ発展させていきます。

特に LST は、Solana のステーキング、流動性、DeFi、SWQoS、ネットワーク参加のあり方と密接に関係します。トークン価格情報やトランザクションデータも、ネットワークの利用状況やアプリケーションの動きを理解するうえで重要です。Validators Solutions は、これらの情報を分断された個別ページではなく、Solana ネットワーク全体の理解につながる形で整理していきます。

Solana の透明性を高め、理解を広げるために

ブロックチェーンは公開されたネットワークである一方、その実際の構造は複雑です。バリデータ、ステーク、リーダースケジュール、地理分布、ネットワーク経路、データ配信、アプリケーション実行環境は、それぞれ別々に語られがちです。しかし、Solana の実運用では、それらは互いに強く関係しています。

Validators Solutions は、Solana ネットワークの透明性を高め、より多くの方が Solana の構造を理解できるようにするための情報アプリです。ステーカーの皆様には、ネットワークの分散性やステーク先を考えるための情報を提供します。バリデータ運用者の皆様には、自身の位置とネットワーク全体の構造を把握するための情報を提供します。開発者の皆様には、アプリケーション設計とインフラ配置を考えるための情報を提供します。

ELSOUL LABO および Validators DAO は、今後も Validators Solutions を通じて、Solana ネットワークの理解と透明性を高める情報提供を継続してまいります。

お問い合わせ

Validators Solutions、Solana On-chain Intelligence & Network Analytics、Solana バリデータ情報、リーダースケジュール、ネットワーク分析、SOL Staking、SLV AI、ERPC に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成のうえ、ご相談ください。

Validators Solutions: https://validators.solutions/ja/

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR