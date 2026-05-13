Blackpandaのインシデントレスポンスサービス 「IR-1」にサイバー保険が無償付帯、SB C&Sで取り扱い開始

BLACKPANDA JAPAN株式会社

BLACKPANDA JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：平岡 正樹、以下 「Blackpanda」）とSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は、インシデントレスポンスサービス「IR-1」に補償上限1,000万円のサイバー保険を一体化した新たなサイバーリスク対策モデルの提供を開始します。

サイバー攻撃の高度化・巧妙化に伴い、ランサムウエアや標的型攻撃による被害は、企業規模を問わず拡大しており、完全な防御が困難な状況となっています。こうした中、インシデントの発生を前提とした対応力が、事業継続や企業価値の維持に直結する経営課題として重要性を増しています。特に、発生直後の初動対応の遅れが、被害拡大や信用を損なうリスクも指摘されています。一方で、多くの企業では専門人材の不足やコスト制約により、高度なインシデント対応体制や財務的リスクへの備えが十分とは言えないのが実情です。こうした背景から、インシデント発生時に専門家が迅速に対応できる体制を平常時から確保できるインシデントレスポンスサービスへのニーズが高まっています。

Blackpandaの「IR-1（アイアール-ワン）」は、インシデント発生時に専門家が迅速に対応する体制を提供する、サブスクリプション型のサービスです。企業規模を問わず導入しやすい価格設計で、高度な対応体制の構築が難しい企業でも、実効性の高いインシデントレスポンスを実現します。今回、新たに三井住友海上火災保険株式会社が提供するサイバー保険（補償上限1,000万円）を「IR-1」に無償付帯することで、インシデント発生時の実務的な対応支援に加え、原因調査やシステム復旧、業務停止による損失などの財務面のリスクにも備えられます。インシデント対応と補償を一体化した、より包括的なサイバーリスク対策ソリューションとして企業の事業継続を支援します。

今後は、SB C&Sが有する全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用し、日本企業におけるサイバーインシデント対応の高度化と裾野の拡大を推進します。

【主な特長】

- 即応の「サイバー消防隊」

サイバーインシデント発生直後に、短時間で被害状況や侵入経路を特定するためのデジタルフォレンジック対応を行います。迅速な初期分析を通して被害の広がりを防ぎ、早期の復旧につなげます。

- インシデント対応に特化した「専門部隊」

サイバーインシデント対応に特化した専門チームが、不正アクセスやウイルス感染の原因や影響範囲を調査し、何が起きたのかを明らかにします。復旧対応から再発防止策の検討まで一貫して支援します。

- 圧倒的な「コストパフォーマンス」

調査や復旧にかかる費用に加え、業務が止まることで発生する損失などを補償します。サブスクリプションモデルによりコスト負担を抑えながら、万が一の際の金銭的リスクにも備えられます。保険規約については下記ウェブサイトをご覧ください。

https://www.blackpanda.com/jp/cyber-insurance-tandc

【製品の詳細】

https://www.it-ex.com/products/maker/blackpanda/ir1-byblackpanda.html

【製品に関するお問い合わせ】

SBCASGRP-security-marketing@g.softbank.co.jp

BLACKPANDA JAPAN株式会社 代表取締役 平岡 正樹からのコメント

サイバーインシデントは「発生を前提に備える」時代に入っています。「IR-1」は、企業規模を問わず、全ての企業がプロフェッショナルなインシデントレスポンス体制を持てる世界を目指したサービスです。今回、三井住友海上、SB C&Sとともに、対応と補償を兼ね備えた包括的なソリューションを市場に提供できることを大変心強く感じております。日本企業のサイバーレジリエンス向上に貢献してまいります。

SB C&S株式会社 ICT事業本部 ネットワーク&セキュリティ推進本部長 山名 広朗からのコメント

サイバーインシデントは発生後の対応品質が事業継続に大きく影響します。IR-1は有事のインシデントレスポンスに加え、平時のアタックサーフェス管理までを視野に入れた、実用性の高いサービスです。さらに、サイバー保険が無償付帯されることで、お客さまはより包括的な備えを検討しやすくなります。当社は販売パートナーさまとともに、本ソリューションを市場に広く届けてまいります。

BLACKPANDA JAPAN株式会社について

Blackpandaは、日本に根ざしたサイバーインシデント対応の消防隊です。サイバー攻撃に事前に備え、「もしも」の際にはサイバー消防隊が迅速に対応します。サイバー攻撃の被害を受けた企業に対して緊急対応（インシデントレスポンス）を中心に、原因の調査（デジタルフォレンジック）や専門的な技術支援を提供しています。社内に専門人材がいなくても、緊急時には専門アナリスト（サイバー消防隊）が迅速に対応します。導入負担がなく、コストも抑えた簡単な設計です。Blackpandaは、すべての企業が「守られている」と実感できる社会の実現を目指し、実践的かつ信頼性の高いサイバーセキュリティ支援を展開しています。

https://www.blackpanda.com/jp

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

SB C&S広報PR事務局（株式会社アンティル内）

Tel：03-5572-6081 E-mail：sbcas@vectorinc.co.jp

BLACKPANDA JAPAN株式会社

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