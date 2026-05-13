【UGREEN】身軽の常識を覆す、「薄型・小型・軽量」を極めたモバイル充電機器「Air」シリーズ製品発売へ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

一般消費者向けの スマートフォン・PC・タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして180以上の国と地域でブランドを展開し、3億人以上のユーザーに愛用されるグローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、肌身離さず持ち歩くための充電プロダクト「Airシリーズ」として、ブランド史上最小となる充電器と、驚異的な超薄型ボディを実現したモバイルバッテリー計4製品をUGREEN公式サイト、Amazon、楽天およびビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキ、ドン・キホーテなどの店頭にて2026年5月13日（水）より新発売いたします。

新製品「Airシリーズ」について

UGREEN Airシリーズ

UGREEN充電プロダクトの新シリーズ「Air」は、肌身離さず持ち歩くことを前提に「小型・薄型・軽量」を極めた新ライン。コンパクトながらノートPCやタブレットも充電できる高出力を実現し、普段使いから外出・旅行・出張まで、どんなシーンにも寄り添う抜群の使い勝手が魅力です。今回登場するのは、急速充電器2種およびモバイルバッテリー2種の計4製品。Apple製品に寄り添ったシンプルデザインで、充電器・モバイルバッテリーそれぞれ4つのカラー展開をご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81071/table/83_1_7e36d1fa655bd78b0399fba726e8ac3e.jpg?v=202605130352 ]

※MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15Wのピンクに関しては、2026年6月以降の発売を予定しております。

※Amazon限定の価格を表示しております。

※25%OFFと併用可能なAmazon限定5%OFFクーポンコードを配布しております。

他の販売プラットフォーム：

楽天、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダデンキ、ドン・キホーテなどの店頭

Airシリーズ製品特設ページは下記リンクをご参照ください。

UGREEN公式サイト：https://ugreen.jp/pages/ugreen-air-series

Amazon：https://amzn.to/4dnj86Z

楽天：https://www.rakuten.co.jp/ugreen-gear/contents/AIR/

製品詳細（一部抜粋）

UGREEN Nexode Air 65W急速充電器

ミニなのにパワフル

「Airpyra(TM)」技術で従来比74%小型化。最大65W出力でスマホからMacBook Airまで急速充電（iPhone 17 Pro Max：30分で約68%）。

自社開発「GaNInfinity(TM)」で高効率・低発熱

GaNチップ採用で、高耐圧かつ低損失での電力変換を実現。エネルギー変換効率≧93%で、小型化と高出力を両立し、発熱を抑制。

使いやすさと外観の美しさを両立する細部へのこだわり

収納しやすい折りたたみプラグで、コンセント抜け防止対策も万全。複合ポリカーボネイトコーティングで放熱性に優れ、指紋や汚れが付着しにくく、傷も目立ちません。

UGREEN MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W

わずか8.6mmの超薄型設計

スマホに重ねても違和感なく操作が可能。また、強度や放熱性に優れ、指紋・汚れ・キズにも強いアルミ合金ボディで耐久性と軽量性を両立し、吸着面にはスマホを傷つけないシリコンを採用。

高品質バッテリーセルで「長く安全に使える」

ATL社製の高品質セルを搭載。膨張率が極めて低く、熱暴走や発火のリスクを低減し、長く安全に使用可能。

デバイス・メーカー問わず「かしこく充電」

自社発「SmartCharge(TM)」技術で、接続されたデバイスを自動識別し、デバイスごとに最適な電流分配で安全かつ効率的に充電。

限定キャンペーン情報：

「UGREEN Airシリーズ」が、Amazon にてセール実施中！本記事から追加で 5％OFF 獲得可能！

プロフェッショナルも納得の拡張性能を、この機会にぜひお試しください。

5％OFFクーポンコード：UG26AIR32

対象プラットフォーム：Amazon

期間限定：2026/5/13-2026/5/25

Amazon.co.jp： www.amazon.co.jp/dp/B0GH1JMX6C

【UGREENについて】

UGREEN（株式会社ユーグリーン・ジャパン）は、一般消費者向けの スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして、世界を牽引するグローバルテクノロジー企業です。

当社では、どんなシーンにも寄り添う「充電ソリューション」、仕事の効率を最大化する「オフィスデバイス」、イマージョンの世界に没入できる「スマートオーディオ・映像製品」、データ管理の可能性を無限に広げる「スマートストレージ」の4つのカテゴリーを軸に製品を展開しています。

2012年の設立以来、常に「ユーザー目線」で物事を考え、信頼と安全を第一に、テクノロジーに苦手意識を持つお年寄りや初心者の方から、プロの技術者や企業利用まで、「すべての人のどんなニーズにも応えられる」オールラウンドな製品の開 発・製造・販売に終始尽力してまいりました。「暮らしを豊かにする製品作りで、個々人の幸福度を高め、社会の発展に貢献する」ことを使命に、現在では日本をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど世界180以上の国と地域でブランドを展開。現在は3億人以上の方に愛され、信頼を寄せていただくブランドへと成長を遂げております。

また、2025年には「フロスト&サリバン」の調査によって、NAS（ネットワークアタッチストレージ）の年間出荷台数が世界第1位に輝き、世界最大の一般消費者向けNASブランドに認定されました。

私たちはこれからも、世界中のユーザーが自らの可能性を最大限に引き出せるよう、革新的なテクノロジーを届け続けます。

▼製品に関するお問い合わせ▼

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com

公式サイト：https://ugreen.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ugreenjapan

instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

LINE：https://lin.ee/mkiIPyD