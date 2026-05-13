中小企業の『境界型セキュリティの限界』に現実解、小さく始めるゼロトラスト導入を提案

アルファテック・ソリューションズ株式会社

アルファテック・ソリューションズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西山 紀明、以下アルファテック・ソリューションズ）は、クラウド型セキュリティプラットフォーム「Zscaler」をこれから導入・本格利用したい連結従業員数500名以下の民間企業・団体（以下SMB）を対象とした期間限定キャンペーンを実施しています。本キャンペーンではSMB領域向けの対象製品をキャンペーン期間中の特別条件での価格にて提供します。

本キャンペーンの詳細 :https://solutions.alphatec-sol.co.jp/Zscaler_SMBCampaign

SMBに広がる『境界型セキュリティの限界』

テレワークの普及やクラウドサービス、SaaS利用の拡大により、社内ネットワークの内外を明確に分ける従来型の境界型セキュリティやVPN運用では、セキュリティ確保と利便性の両立が難しくなっています。

一方で、SMBでは

- セキュリティ専任人材の不足- 運用負荷や導入コストへの懸念- ゼロトラスト導入の進め方が分からない

といった理由から、セキュリティ対策の高度化が進みにくいというお悩みを抱えています。

ゼロトラストを現実的に導入できるSMB向けキャンペーン

Zscalerは、ユーザーやデバイスを事前に信頼しないゼロトラストモデルを基盤としたクラウド型セキュリティサービスです。インターネット、SaaS、社内アプリケーションへのアクセスをクラウド経由で制御することで、場所やネットワークに依存しない安全な業務環境の実現を可能にします。

今回のキャンペーンでは、Zscalerをまだ導入されたことがないSMBを対象に、以下の3製品を特別条件で提供します。

◆ Zscaler Internet Access（ZIA）

インターネットおよびSaaS利用時の通信を保護

◆ Zscaler Private Access（ZPA）

VPNを利用せず、社内アプリケーションへ安全にアクセス

◆ Zscaler Digital Experience（ZDX）

ユーザーや通信状況を可視化し、トラブルシューティングを効率化

これにより、スモールスタートからゼロトラスト環境を構築することが可能になります。

導入から運用までを一貫支援

アルファテック・ソリューションズはお客様のZscaler導入にあたり、事前検証から本番導入、導入後の運用まで包括的にサポートします。

自社環境におけるZscaler導入・運用の実績を活かし、実運用に即した提案とサポートを行います。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93475/table/20_1_07d958e59223c5b42b1ebd9f4af05cb8.jpg?v=202605130352 ]

アルファテック・ソリューションズはお客様のZscaler導入にあたり、事前検証から本番導入、導入後の運用まで包括的にサポートします。

アルファテック・ソリューションズは今後も、クラウド時代に求められるセキュリティ基盤の構築を通じて、企業規模に依存しない安全で柔軟なIT環境の実現を支援してまいります。

■ アルファテック・ソリューションズ株式会社について

アルファテック・ソリューションズは、ICTソリューション・サービスの開発および提供を行う、ITインフラ領域を得意とするシステムインテグレータのプロ集団です。先進的なITインフラ、システム開発を通じ、お客様の抱えている課題に共に向き合い、最適なシステム基盤作りをお手伝いいたします。

ATS Webサイト :https://www.alphatec-sol.co.jp/

* アルファテック・ソリューションズ、アルファテック・ソリューションズ株式会社はアルファテック・ソリューションズ株式会社の商標です。

* その他、記載されている会社名および製品名は、各社・各団体の登録商標または商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d93475-20-b6742207e08435099485b03a5a4ad521.pdf