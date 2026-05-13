ミッフィーの新作ハンディーファン2種が4月末から発売開始！
株式会社パンクス(本社:東京都、https://punx.jp、以下パンクス)が企画・生産をするミッフィーのハンディ ファンが4月末より全国の小売店、オンラインショップ等にて販売開始いたします! 昨年大人気だった冷却プレートがついたタイプに加え、新たにお花の形をしたタイプを発売します。
＜オンラインショップ＞
Kota ココロくすぐる北欧雑貨（Kota, コタ）https://kota-hokuoh.jp/
冷却プレート付きタイプ！カラビナ付きで持ち運びも便利！
送風機能に加え、直接肌を冷やすことができる冷却プレートを搭載した、夏の暑さ対策に最適な携帯扇風機です。首や手首などに当てることで効率よくクールダウンが可能。通勤・通学、アウトドア、イベント、旅行など幅広いシーンで活躍します。風量やバッテリー残量を確認できる液晶ディスプレイ付き。更にバッグに付けられるカラビナ付きで、持ち運びにも便利です。
〈miffy〉Cool Portable HandyFan ・冷却プレート付きタイプ
価格：4,180円（税込）
製造発売元：株式会社パンクス
・OFF WHITE/PURPLE/PINKの3色展開。
※販売先によって取り扱い色が異なる場合がございます。
・冷却プレート付き
・風量切り替え3段階
・液晶ディスプレイ搭載(風量・電池残量表示）
・PSE基準適合 リチウムイオンバッテリー内臓
・付属品：USBケーブル
- お花の形をした2WAY仕様タイプ！
〈miffy〉2WAY HandyFan ・ダイカットタイプ
価格：4,400円（税込）
製造発売元：株式会社パンクス
お花をモチーフにしたダイカットデザインが可愛いハンディーファンです。ヘッド部分のみキャンディのようなオーロラカラーにしており夏にぴったりのカラーにしております。折りたたんでデスクトップタイプとして使用が出来る2WAY仕様です。
・OFF WHITE/PINK/YELLOWの3色展開。
※販売先によって取り扱い色が異なる場合がございます。
・風量切り替え3段階
・5段階の折りたたみ調整が可能
・PSE基準適合 リチウムイオンバッテリー内臓
・付属品：USBケーブル、ストラップ
こちらのオンラインショップでご購入いただけます。
Kota ココロくすぐる北欧雑貨（Kota, コタ）
https://kota-hokuoh.jp/