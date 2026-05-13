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日本獣医生命科学大学が「研究シーズ集」を作成 ― 教員の研究成果や技術シーズを幅広く掲載
日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）はこのたび、教員の最新の研究成果や技術シーズなどをとりまとめた「研究シーズ集」を作成。同大公式サイトで公開している。
日本獣医生命科学大学は1881年、日本初の私立獣医学校として誕生。その後、専門学校への昇格を経て大学として開学し、2000年に校名を「日本獣医生命科学大学」に変更。現在では2学部4学科と大学院のほか、動物医療センターや富士アニマルファーム等の各種施設を擁している。
同大では大学の社会的使命でもある「研究」を多面的に支援する環境を整えており、2018年4月には研究部を設置。全学的な研究の推進・支援を行うため、学内の研究活動に対する支援と産学連携活動による研究成果の社会還元を積極的に展開している。
このたび同大は、教員の最新の研究成果や技術シーズなどをとりまとめた「研究シーズ集」を作成・発行した。同書には教員らの所属や研究テーマが掲載されているほか、今後応用が期待される技術・分野なども紹介。産学官連携および研究協力の推進に資する資料として活用することができる。
＊下記URLから閲覧可。
https://www.nvlu.ac.jp/research/kenkyuseeds/
●研究・産官学連携 | 日本獣医生命科学大学
https://www.nvlu.ac.jp/research/index.html/
※共同研究・受託研究等にご関心をお持ちの場合は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
▼共同研究・受託研究等に関する問い合わせ先
日本獣医生命科学大学 研究推進課
住所： 〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL： 0422-31-4151
E-mail： research@nvlu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
日本獣医生命科学大学は1881年、日本初の私立獣医学校として誕生。その後、専門学校への昇格を経て大学として開学し、2000年に校名を「日本獣医生命科学大学」に変更。現在では2学部4学科と大学院のほか、動物医療センターや富士アニマルファーム等の各種施設を擁している。
このたび同大は、教員の最新の研究成果や技術シーズなどをとりまとめた「研究シーズ集」を作成・発行した。同書には教員らの所属や研究テーマが掲載されているほか、今後応用が期待される技術・分野なども紹介。産学官連携および研究協力の推進に資する資料として活用することができる。
＊下記URLから閲覧可。
https://www.nvlu.ac.jp/research/kenkyuseeds/
●研究・産官学連携 | 日本獣医生命科学大学
https://www.nvlu.ac.jp/research/index.html/
※共同研究・受託研究等にご関心をお持ちの場合は、下記までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
▼共同研究・受託研究等に関する問い合わせ先
日本獣医生命科学大学 研究推進課
住所： 〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL： 0422-31-4151
E-mail： research@nvlu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/