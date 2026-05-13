あなたの商品ページ、何点？SEO・CVRを同時に改善する楽天向け30項目インパクト採点シートを無料公開

株式会社GOATあなたの商品ページ、何点？SEO・CVRを同時に改善する30項目インパクト採点シートを無料公開

株式会社GOATは、「あなたの商品ページ、何点？SEO・CVRを同時に改善する30項目インパクト採点シート」を無料公開しました。30の改善ポイントそれぞれに「インパクト評価（★1～5）」を付与。スコアが高い未対応項目から着手するだけで、限られたリソースで最大の改善効果が得られる採点型チェックシートです。

■ 「なんとなく改善」では、何を変えても結果は変わらない

「楽天商品ページを改善したい。でも何から手をつければいいかわからない」--この状態の食品EC事業者に共通しているのは、改善の優先順位が見えていないことです。

商品仕様を上限まで設定するのと、画像を1枚追加するのでは、アクセスへの影響が大きく違います。商品名の先頭30文字を最適化するのと、キャッチコピーを変えるのでは、SEOへの効果が違います。

30項目を「インパクト評価★1～5」でスコアリングして採点することで、「自社がどこで大きく点数を落としているか」が見える化されます。改善の優先順位が明確になれば、限られたリソースを最も効果の大きい施策に集中できます。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 SEO設計項目

商品名先頭30文字のキーワード配置・ジャンルID・商品仕様の活用・サジェストキーワード活用・スパム判定回避の採点基準と具体的な改善手順

📊 アクセス改善項目

1枚目サムネイル品質・文字配置視認性・画像20枚フル活用・クーポン施策・ポイント設定最適化のインパクト評価と改善法

📊 CVR改善項目

ファーストビューの確認・スマホ縦長画像設計・ベネフィット訴求・権威性の見せ方・購入者レビュー活用・同梱物リピート設計・食品FAQ先回り解消・ギフト需要対応の採点基準

📊 物流・季節対応項目

イベントキーワード更新サイクル・レビュー獲得フロー・Rakuten最強翌日配送取得状況・配送スピード明示・スマホとPC両対応の採点と改善アクション

代表コメント

「楽天商品ページの改善は「全部やる」ではなく「インパクトの大きい順にやる」という発想が重要です。このチェックシートで30項目を採点すると、高インパクト（★4～5）なのに未対応の項目が必ず見つかります。特に画像20枚フル活用・商品属性情報の活用・スマホ実機での月次確認は、対応コストが低い割にアクセスへの影響が大きい。月1回このシートで採点する習慣が、楽天商品ページを継続的に改善する仕組みになります。まず今日、自社ページの30項目を採点してみてください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このシートが今すぐ必要な食品EC事業者

楽天商品ページを改善したいが「何から手をつければいいか」優先順位がわからない

画像20枚フル活用・商品仕様の設定・スマホ実機確認を月1回やっているか自信がない

競合と自社のページを並べて「具体的に何が違うか」を採点ベースで比較したことがない

【お申し込みはこちら】

「あなたの商品ページ、何点？SEO・CVRを同時に改善する30項目インパクト採点シートを無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥お申し込みURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/30-itemimpactscoringsheet-for-simultaneously-improving-seoandcvr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260508-110)

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