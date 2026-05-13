商業施設「KITTE大阪」を含む大型複合施設「JPタワー大阪」にAI Security asillaが本格導入

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げ、「AI Security asilla」を開発、提供する株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、JR大阪駅直結の大型複合施設「JPタワー大阪」（商業施設「KITTE大阪」を含む、以下「本施設」）にAI警備システム「AI Security asilla」が導入されたことをお知らせいたします。

「JPタワー大阪」は、商業施設「KITTE大阪」やオフィスフロアなどで構成される大型複合施設であり、JR大阪駅直結という立地から、日々多くの来館者・利用者が訪れる大阪の新たなランドマークとなっています。こうした高い集客力を背景に、本施設では、より高度な安全・安心を実現するため、最新テクノロジーを活用した警備体制の構築を検討してきました。



事件事故の早期発見と迅速な対応、潜在的な危険箇所の特定等の警備DXを目的に「asilla」の実証実験を実施してまいりました。取り組みの結果、当初の目的を十分に満たすものであるとの判断のもと、この度の本格稼働に至りました。

アジラは今後も「asilla」を通じて、来館者・利用者が安心して過ごせる施設環境の実現に貢献してまいります。

「AI Security asilla」について

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

【JPビルマネジメント株式会社】

代表者：代表取締役社長 三宅 正博

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

事業内容：日本郵政グループが行う不動産開発事業に係る賃貸用建物（ＪＰタワー等）の 運営管理業務（建物管理業務、テナント管理業務、建物・設備の保守管理業務等）

公式WEBサイト：https://jp-building.co.jp/

【株式会社アジラ】

代表者：代表取締役CEO 兼 COO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIを基盤としたセキュリティおよび施設運営支援向けプロダクト・ソリューションの開発・提供

公式WEBサイト：https://jp.asilla.com/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp