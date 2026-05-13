次世代ポータブルアンプ&Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」、「JBL BandBox Trio」本日よりプロジェクト支援の募集スタート！

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を本体に搭載したポータブルアンプ＆Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」を、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて、本日5月13日（水）10時より日本導入に向けたプロジェクト支援の募集を開始いたします。

「JBL BandBox」シリーズは、演奏練習や音楽再生はもちろん、制作活動までを1台でカバーする、音楽ファンに向けたスマートスピーカーです。

最大の特長は、クラウドに依存することなく、本体内処理のみでボーカルや楽器のステム分離を可能にする独自のAI技術です。Bluetoothで再生した楽曲をリアルタイムで解析し、ボーカル、ギター、リズムパートを自在に分離することで、あらゆる楽曲を即座にマイナスワン音源として活用できます。

コンパクトな筐体で気軽に持ち運べる「JBL BandBox Solo」は、日常の練習や自宅での演奏を中心に、ギターやボーカルを楽しみたいすべての音楽ファンに向けたモデルです。一方、「JBL BandBox Trio」は、4チャンネルミキサーと高い出力性能を備え、バンド演奏やセッションなど、複数人での演奏にも対応します。

両モデルは「JBL One」アプリに対応しており、アンプシミュレーターやエフェクト、練習用ツールの設定までを一元的に管理できるため、演奏スタイルやシーンに応じた音作りをスムーズに行うことができ、また浮かんできたアイデアの録音からビルドアップ、そして毎日の練習までバリエーション豊かに楽しくなります。そして、この直感的かつ詳細なサウンド調整が可能なアプリUIが評価され、「iF デザインアワード 2026」にて最優秀賞である「iF ゴールドアワード」を受賞いたしました。

さらに、プロジェクト期間中は池部楽器店 旗艦店 イケシブ（IKEBE SHIBUYA）1F「ワールドペダルパーク」、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電+」にて製品展示を実施予定。実物を体感いただいてご検討いただけます。また、2026年5月16日（土）、17日（日）に大阪南港ATCホールにて開催される全国最大規模の楽器ショー「サウンドメッセ in Osaka 2026」への出展も決定いたしました。関西方面でも実機を体感いただける絶好の機会となります。

製品のポイント

●本体内蔵のAI処理によるボーカル・楽器ステム分離機能を搭載

●クラウド不要で、どんな楽曲も即座にマイナスワン音源化

●Bluetoothの音楽だけでなくギターやボーカルにも最適化されたパワフルなJBLサウンド

●アンプシミュレーターと多彩なエフェクトを内蔵

●チューナー、メトロノーム、ルーパーなど曲のアイデア出しや練習用機能を搭載

●USB-C接続により録音・配信にも対応するオーディオIF機能

●「JBL One」アプリ対応で直感的かつ詳細なサウンド調整が可能

●「JBL One」アプリが「iF ゴールドアワード」を受賞

プロジェクト概要

■ JBL BandBoxシリーズプロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9369

■ 実施期間：2026年5月13日(水)10:00～2026年8月31日(月)23:59

■ リターンプラン（一例）：

◆ Super Early Bird： 18%OFF（先着100名様限定）

◆ Early Bird： 15%OFF（先着150名様限定） 等

■ 一般販売予定価格：BandBox Solo：35,200円（税込）

BandBox Trio：84,700円（税込）

■ お届け予定：2026年9月より順次予定

【イケシブ（IKEBE SHIBUYA）「ワールドペダルパーク」展示詳細】

■ 展示期間：2026年5月13日（水）より展示開始予定

■ 場所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目7‐4渋谷スクエアB 1F

【「蔦屋家電+」展示詳細】

■ 展示期間：2026年5月13日（水）より展示開始予定

■ 場所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川１丁目14-1

二子玉川ライズ・ショッピングセンター テラスマーケット 1F・2F二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電+」

【「サウンドメッセ in Osaka 2026」出展詳細】

■ 開催期間：2026年5月16日（土）11:00～18:30、17日（日）10:00～17:30

■ 場所：〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10大阪南港ATCホール

■ ブース番号:E26

※本イベントの入場には前売（2,000円）または当日券（2,500円）が必要です。

製品外観

【JBL BandBox Solo】

【JBL BandBox Trio】

主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/537_1_a7776a5f697307a85094560e10ca7dd7.jpg?v=202605130352 ]

※仕様、価格は変更となる場合がございます。

※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得しました。

※2 充電・再生時間は使用環境により異なります。

デザイン賞受賞

本モデルのユーザーインターフェースアプリは、「iF DESIGN AWARD 2026」の金賞を受賞いたしました。

「iF DESIGN AWARD」は、ドイツに本拠を置く、世界で最も長い歴史を持つ独立系デザイン団体であるiF International Forum Designによって1954年に創設された、国際的に権威のあるデザイン賞であり、本アワードでの受賞は優れたデザインの証として世界的に高く評価されています。

「iF DESIGN AWARD 2026」では世界70か国から約10,000件もの応募があり、その中からわずか75件のみに最優秀賞である「iF ゴールドアワード」が授与されました。

【概要】

製品名：JBL BandBox App Experience

受賞名：iFゴールドアワード

受賞ページ：iF Design - JBL BandBox App Experience(https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/jbl-bandbox-app-experience/754484)

＜JBLについて＞

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

＜GREEN FUNDINGについて＞

CCCグループの株式会社ワンモアが運営するクラウドファンディングサイト。 『未来の企画（商品・クリエイター）が集まる

「デジタル上の見本市」』をテーマに、全国の「蔦屋書店」「二子玉川 蔦屋家電」「TSUTAYA」などの店舗と連携し、

ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。

これまでに6,000を超えるプロジェクトが起案され、総計235億円以上の資金調達をサポートしています。

※クラウドファンディングの起案に関する問い合わせ先：https://greenfunding.jp/about

お客様のお問い合わせ先

ハーマンインターナショナル株式会社

https://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/

JBLオンラインストア

・ブランド公式サイト：https://jp.jbl.com/

・楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/

・Yahoo!店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/

・Amazon店：https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61