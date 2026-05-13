ワコム、進化した回転検出ペン「Wacom Art Pen 2」を発売

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、デジタルアーティストやクリエイティブプロフェッショナル向けに、より表現力豊かな操作を可能にする回転検出機能付きペン「Wacom Art Pen 2」を2026年5月13日（水）に発売します。

回転検知による表現力の向上

多くのクリエイターに愛された初代「ワコムアートペン（KP-701E）」が、360度回転検出機能はそのままに、最新のペンテクノロジーを搭載した「Wacom Art Pen 2」として生まれ変わりました。対応するブラシやペン、カーソルと組み合わせることで、筆圧や傾きだけでなく、ペンの回転角度にも反応します（対応ソフトウェア使用時）。これにより、ペンの向きを変えることで線の太さやニュアンスを自在に変えることができます。紙とペンなどのアナログ画材のように、平筆やフェルトペン、カリグラフィーペン、カスタムブラシなどの筆の向きを変えながら描く感覚をデジタルでも直感的に再現できます。

「ワコムアートペンは、長年にわたり多くのアーティストの皆さまに独自の描き心地と豊かな表現力をご評価いただいてきました。今回のWacom Art Pen 2では、クリエイターコミュニティから寄せられた声を真摯に受け止め、従来の使い心地を継承しつつ、最新のペンテクノロジーによってさらなる進化を遂げました。私たちは、これらの新しい機能を現行ペンタブレット製品に統合することで、創造の可能性をさらに広げ、クリエイターの皆さまが思い描く世界を自由に表現できる環境を提供したいと考えています」と、ワコム クリエイティブエクスペリエンスユニット シニアバイスプレジデントの矢野幸治は述べています。

スマートな設計

「Wacom Art Pen 2」は、ワコム独自のバッテリーレスEMRテクノロジーを採用し、3つのサイドスイッチを搭載。作業効率を高め、制作を止めることなくスムーズに作業を続けられます。最大8,192レベルの筆圧感知により、繊細なスケッチから力強いストロークまで、滑らかで精密なコントロールが可能です。ペン内部には替え芯を3本収納できるホルダーを備え、必要なときにすぐに交換できます。

新開発の専用芯で多彩な描き味

替え芯は「Wacom Art Pen 2」専用に開発された3種類の芯（「Wacom Art Pen 2用 カーボンシャフトPOM芯」、「Wacom Art Pen 2 用 POM芯」、「Wacom Art Pen 2 用フェルト芯」）を用意しました。異なる描き味の3種類から、好みに合わせてお選びいただけます。

対応機種

「Wacom Art Pen 2」は、2025年に発売した「Wacom MovinkPad Pro 14」、「Wacom(R) Intuos(R) Pro（PTK470／PTK670／PTK870）」、「Wacom(R) Cintiq(R) 16（DTK168）」、「Wacom Cintiq 24（DTK246）」および「Wacom Cintiq 24 touch（DTH246）」に対応しています。 なお、「Wacom Cintiq Pro（DTH172／DTH227／DTH271）」は、2026年内に対応予定です。

販売店と価格

「Wacom Art Pen 2」は、【公式】ワコムストア（https://estore.wacom.jp/ja-JP）および一部家電量販店で販売します。販売価格は17,380円(税込、ワコムストア価格)です。

※「Wacom Art Pen 2」のご購入はこちらから：

https://estore.wacom.jp/ja-JP/products/accessories/acp70000dz.html(https://estore.wacom.jp/ja-JP/products/accessories/acp70000dz.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=wcl-jpn-pr-productlauch-pressrelease-b2c)

※出荷時には「Wacom Art Pen 2 用カーボンシャフトPOM芯」がペン本体にあらかじめ装着されています。

※「Wacom Art Pen 2」の替え芯は「Wacom Art Pen 2」専用で、「Wacom Pro Pen 3」用の芯とは互換性がありません。

※「Wacom Art Pen 2」は、「Wacom Pro Pen 3」のオプション品（ボタンプレート／グリップ／バランスウェイト）の交換による、握り心地や重心のカスタマイズには対応していません。

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証プライム：6727）は、デジタルペンの技術をベースにお客様のニーズに合わせた様々な体験をお届けする 「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」で、多様な取り組みを通して、 「描く」、「書く」を極め、その先の「かく」を拓（ひら）いていきます。日本発のワコムのペンタブレット製品は、現在全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書などにも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。

※ワコム、Wacom、Intuos、Cintiqは株式会社ワコムの商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変更が生じる場合があります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞

ワコムインフォメーションセンター

電話：0120-056-814 (受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00、土日祝日を除く)