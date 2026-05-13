『売上早期現金化サービス for SALON BOARD』を提供開始 美容サロンの少額・短期の資金ニーズに応え、前向きな事業運営を支援

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）は、2026年5月13日より、『売上早期現金化サービス for SALON BOARD』（https://rp-cash.jp/）の提供を開始します。本サービスは、『ホットペッパービューティー』利用顧客向けの招待制の資金調達サービスです。美容サロン向け予約管理システム『SALON BOARD』上の将来の売上債権をもとに、美容サロンが必要な資金を早期に調達できる仕組みです。最短翌日入金、書類提出不要、オンライン完結で利用できるなどの特長により、美容サロンが抱える少額・短期の資金ニーズに対応します。

1. サービス概要

『売上早期現金化サービス for SALON BOARD』は、『ホットペッパービューティー』利用顧客向けの予約管理システム『SALON BOARD』を通じて蓄積される予約・売上データに基づき、将来の売上をリクルートが買い取り、早期に現金化する招待制の資金調達サービスです。

申し込みはオンラインで完結し、書類提出不要で、最短翌日に入金されます。さらに、実際の売上に応じて精算される定率精算方式のため、売上額が少ない月には精算額も少なくなり、月々の資金繰りを圧迫しづらい設計です。資金提供額は5万円から100万円までで、美容サロン事業者に多い少額・短期の資金ニーズに対応します。これにより、急な支出への対応に加え、新規出店や機器導入など、美容サロン事業者の売上や収益向上につながる前向きな取り組みにも活用できます。

2. 背景

美容サロン経営においては、少額・短期の資金ニーズがあります。例えば、繁閑差によるキャッシュフローの調整や、昨今の光熱費・材料費の高騰など外部環境の変化に伴う、突発的な支出への対応といった「守り」のニーズです。加えて、新規出店や機器導入など、売上や収益向上につながる前向きな「攻め」のニーズもあり、これらは美容サロンの着実な事業成長を支える不可欠な要素です。

一方で、一般的な融資では、煩雑な書類作成や審査に時間を要することが多く、多忙なサロンオーナーにとっては利用のハードルとなってきました。美容業界では500万円以下の少額資金ニーズのうち約70％が未調達※となっており、必要なタイミングで資金を確保できず、事業成長の機会を逃している実態があり、日々の経営実態に即した柔軟な資金調達手段が求められています。

リクルートはこれまで『ホットペッパービューティー』や『SALON BOARD』を通じて、美容サロンの集客や業務支援を行ってきました。今回提供する『売上早期現金化サービス for SALON BOARD』は、こうした支援領域を資金調達支援へ広げる取り組みです。本サービスを通じて、美容サロンの売上や収益向上につながる前向きな挑戦を後押しし、事業者の持続的な成長を支援していきます。

※調査内容：中小企業（美容サロン含む）の資金調達ニーズに関する調査

調査手法：アンケート調査およびヒアリング調査

対象：美容サロンを含む中小事業者275件

実施期間：24年6月~25年1月

3. 責任者コメント

冨田 一清(とみた いっせい) ※取材可能

株式会社リクルート ファイナンスプロダクトマネジメントユニット

Vice President

リクルート入社後、アルバイト・パート事業領域や販促事業領域にて、旅館、飲食店、美容院など幅広い中小事業者と接点を持つ。そこで資金調達の課題を実感し、『Airキャッシュ』立ち上げを主導。

今回の『売上早期現金化サービス for SALON BOARD』では、『ホットペッパービューティー』をご利用いただいている美容サロンにて、事業運営を資金面から支援できるようになりました。

本サービスは、単に資金繰り改善を支援するためのものではなく、事業者の成長につながる挑戦を支えるものです。新規出店や機器導入など、売上や収益向上につながる前向きな投資を後押しすることで、事業者の皆様の「稼ぐ力」を高めていきたいと考えています。今後も、事業者の皆様が抱える資金調達の壁に向き合いながら、リクルートが展開しているさまざまな事業領域での顧客接点やデータをもとに、業種ごとの実態に即した形で、資金を確保しやすい環境づくりに取り組んでまいります。

4. リクルートの資金調達支援について

リクルートはこれまでも『Airキャッシュ』を通じて資金面における事業運営サポートを行ってきました。『Airキャッシュ』は将来の売上を今のお金にかえる資金調達サービスです。資金調達の方法は、とてもカンタン。必要な金額と引落プランを選ぶだけ、わずか2タップで申し込めます。面倒な入力作業や書類の提出も一切ありません。入金は最短翌日。必要な時にすぐ資金を手元に得られて、使い道も自由です。そして、精算も手間なく安心。『Airキャッシュ』は、ローンとは違う資金調達の方法で、飲食店、美容室、小売店、宿泊施設などの多くのお店の方々から選ばれています。利用した事業者からは、「申し込みから入金までスピーディで使いやすい」「手元資金に余裕ができ、不安を払拭できた」などの声をいただいています。

今回提供する「売上早期現金化サービス for SALON BOARD」（https://rp-cash.jp/）は、この『Airキャッシュ』で培った知見をもとに、『SALON BOARD』に蓄積された予約・売上データを活用し、美容サロン向けに提供する新たなサービスです。（『Air キャッシュ』について https://airregi.jp/cash/）

▼リクルートについて

https://www.recruit.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

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