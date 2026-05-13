究極のシネマ体験を、全国7都市で。Valerion × AVAC「Valerion VisionMaster Max」店頭体験イベントを5月16日（土）に開催

Elevation Technology Partners LLC.

映画館と同等のシネマグレードの映像体験を提供するホームシネマプロジェクター専門ブランド「Valerion（ヴァレリオン）」は、日本最大級のホームシアター専門販売店「アバック（AVAC）」と共同で、フラッグシップモデル「Valerion VisionMaster Max（ヴァレリオン ヴィジョンマスター マックス）以下、VisionMaster Max」の店頭体験イベントを、2026年5月16日（土）に全国7都市7会場にて開催することを発表いたします。現在、VisionMaster MaxはAVAC全国6店舗にて販売中。日本公式サイト（ https://www.valerion.com/jp/ ）でも購入可能です。

■イベント概要

- イベント名 ：Valerion × AVAC VisionMaster Max 体験イベント- 開催日時 ：2026年5月16日（土）13:00～ / 15:00～（会場により異なります。）- 開催会場 ：仙台・新宿・横浜・名古屋・梅田・金沢・那覇（全7会場）- 入場料 ：無料（要事前申込）- 申し込み ：https://corp.avac.co.jp/contents/valerion_vmm_２_fore(https://corp.avac.co.jp/contents/valerion_vmm_%EF%BC%92_fore)

イベント詳細 ：https://corp.avac.co.jp/event/valerion_visionmastermax_02

体験会をご予約のうえ当日ご購入いただいたお客様には、限定特典をご用意しております。

詳細は下記をご覧ください。

※特典の詳細は以下のイベントページをご確認ください。https://corp.avac.co.jp/event/valerion_visionmastermax_02

■会場別スケジュール

■イベントプログラム

本体験イベントでは、AVACスタッフが全店舗にて司会進行および現場運営を担当いたします。イベント冒頭では、AWOL Vision / Valerionブランド CTO兼共同創業者 Eason Zhu（イーソン・ジュー）氏が出演した特別映像を上映いたします。同映像はValerionが制作した日本市場向けの公式ウェルカムビデオで、VisionMaster Max（ビジョンマスター マックス）の日本国内実店舗への正式参入をご紹介するとともに、AVACとのパートナーシップおよび日本のユーザーの皆様へのお礼の言葉をお伝えする内容となっております。

■Valerion VisionMaster Maxについて

- A. ブランド・製品紹介（約10分）・Valerionのブランド理念とVisionMaster Maxのポジショニング及び日本市場におけるユーザー評価・反応の紹介- B. 製品特徴の解説（約10分）・輝度と色彩による高画質性能（3,500 ISOルーメン、RGB三色レーザー広色域）・独自技術「NoirScene(TM)システム（EBL(TM) + 6段階精密IRIS）」による卓越した黒表現・レンズシフトや自動台形補正・オートフォーカスによる柔軟な設置利便性- C. 映像デモンストレーション（メインセッション｜約30分）・製品各機能に対応した映像コンテンツによる実演・日本のユーザーに馴染みのあるコンテンツを使用し、リアルな視聴体験を再現- D. 体験・Q&Aセッション（約10分）・実機操作体験および技術的な質疑応答- E. フリー体験・個別相談（クロージング）・AVACスタッフによる個別説明および購入相談対応

Valerion VisionMaster Maxは、「映像体験を誰もが自由に楽しめるものに」というビジョンのもと2024年に誕生したシネマ専用プレミアムブランド「Valerion（ヴァレリオン）」のフラッグシッププロジェクターです。RGBトリプルレーザー光源を搭載したDLP方式で、3,500 ISOルーメンの高輝度、独自の「NoirScene(TM)システム」によるコントラスト比50,000:1（EBL(TM)＋IRIS適応時）の漆黒の深み、110% Rec.2020の豊かな色域により、家庭空間にシネマグレードの映像体験をもたらします。2025年の世界最大級のテクノロジー見本市CESで「Best of CES」受賞後、日本では同年12月よりMakuakeにて先行販売を開始し、応援購入総額3.2億円・支援者数698名を達成。このたびAVAC全国店舗での正式販売を開始いたしました。

■製品スペック

■AVACについて

- 製品公式サイト：https://www.valerion.com/jp/product/max- ブランド公式サイト：https://www.valerion.com/jp/- PRTimes企業ページ：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/168708

株式会社アバック（AVAC）は、創業以来40年以上にわたりホームシアターの普及と発展を支え続けてきた、国内最大級のホームシアター・オーディオビジュアル専門店です。新宿・横浜・名古屋・梅田・那覇・金沢など全国に直営店を展開し、北海道から沖縄まで全国15店舗の体験型ショールームで世界の名門ブランドを取り揃えています。製品販売にとどまらず、ホームシアタールームの設計・設置・施工・音響調整から購入後のアフターサポートまでを一貫して提供するのがアバックの強みです。映像と音の両面から「理想の空間」を実現するトータルパートナーとして、多くのこだわり派ユーザーから絶大な信頼を得ています。今回のValerion VisionMaster Max取り扱い開始に伴い、体験イベントの主催・運営を担当します。

AVAC公式サイト： https://corp.avac.co.jp/(https://corp.avac.co.jp/)

イベント特設ページ： https://corp.avac.co.jp/event/valerion_visionmastermax_02(https://corp.avac.co.jp/event/valerion_visionmastermax_02)

■購入後も安心：充実のアフターサービス

VisionMaster Maxは購入後のサポート体制も万全です。レーザープロジェクターとして購入日から2年間の製品保証を提供しており、通常使用における素材・品質上の欠陥に対して修理または交換対応を行います。また、購入から30日以内であれば理由を問わず全額返金（30日間返品保証）に対応しており、初めてプレミアムプロジェクターを導入するユーザーにも安心して購入いただける環境を整えています。

- 製品保証期間 ：購入日より2年間（レーザープロジェクター）- 30日間返品保証 ：汚れ・破損がない製品につき、返金申請を受け付けます。- 30日間交換保証 ：製造上の欠陥がある場合、新品と交換。往復送料は販売者負担。- 修理・交換後保証：修理・交換日から90日間、または元の保証期間の長い方を適用。- サポート窓口 ：support-jp@awolvision.com- 保証詳細 ：https://www.valerion.com/jp/return-and-refund-policy

※汚れ・破損がない製品について、指定された発送先に商品が届けられた日から30日以内にサポートセンターへ申し出があれば、返金申請を受け付けます。製品の品質・不具合に起因する返品・交換の送料は販売者が負担します。お客様都合（イメージ違い・ご不要など）による返品の送料はお客様のご負担となります。いずれの場合も、商品代金は全額返金いたします。 お客様からの返品申請後、30日以内に返送いただけない場合は、返品申請は無効となります。

※対象購入チャンネル：Valerion日本公式サイト（https://www.valerion.com/jp）

※AVAC店舗でご購入の場合は、AVAC購入店舗へ直接お問い合わせください。

■AWOL Visionについて

AWOL Vision（Elevation Technology Partners LLC 傘下）は、「驚きと感動を、家庭へ。」をブランドの核に据えたホームエンターテインメントブランドです。期待を超える体験を創り出すという使命のもと、日常の空間を特別なシアター環境へと変える、パワフルで直感的なソリューションを提供しています。

多感覚に訴える没入感と精緻なパフォーマンスを徹底的に追求することで、映画の大作からライブスポーツ観戦まで、あらゆる瞬間に圧倒的な「WOW」をもたらします。また、ユーザーがテクノロジーに合わせるのではなく、実際の暮らしや生活空間に自然に馴染む設計思想を採用。大画面映像の可能性を押し広げながら、人々の「観る・聴く・つながる」体験を再定義し続けています。

≪会社概要≫

- 企業名称 ：Elevation Technology Partners LLC.- 展開ブランド名 ：AWOL Vision（エーウォル ビジョン）、Valerion（ヴァレリオン）- 設立 ：2020年（AWOL Visionブランド）/ 2024年（Valerionブランド）- 創業者・CEO ：Andy Zhao（趙振海 / アンディ・ジャオ）- 本社所在地 ：米国フロリダ州デルレイビーチ9169 W Atlantic Ave, Suite 118,Delray Beach, FL 33446, U.S.A.- 研究開発・設計拠点：WEPROTALK TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED- 公式サイト ：https://www.valerion.com/jp/about-us- 関連情報 ：https://linktr.ee/AwolVision01