資材審査支援AIエージェント「ヤッキくん」、第2回 ファーマDX EXPO 東京に出展

株式会社EdgeX資材審査支援AIエージェント「ヤッキくん」、第2回 ファーマDX EXPO 東京に出展

株式会社EdgeX（本社：東京都中央区、代表取締役：高村健一）は、2026年5月20日（水）から22日（金）まで、幕張メッセで開催される展示会「インターフェックスWeek 東京 2026」内の「第2回 ファーマDX EXPO 東京」に出展いたします。

当社ブースでは、資材審査支援AIエージェント「ヤッキくん」をご紹介します。

「ヤッキくん」は、薬機法・医薬品等適正広告基準・販売情報提供活動ガイドライン等に関するプロモーション資材の逸脱リスクを自動検出し、指摘理由や改善案を提示するAIエージェントです。

当日は、医薬品・医療機器・ヘルスケア領域における資材審査業務をテーマに、確認工数の削減、チェック品質の向上、判断の属人化防止に向けた活用イメージをご紹介します。

また、会期中には出展社セミナーも実施予定です。資材審査業務におけるAI活用や審査フローの効率化にご関心のある方は、個別相談も承りますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【ご来場に際して】

本展示会への入場には、事前の来場登録が必要です。

ご来場予定の方は、以下より登録のうえお越しください。

来場登録はこちら(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644426169363334-XE2)

■ 展示会概要

開催日時 ：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ

出展エリア：営業・マーケティングDXゾーン

小間番号 ：17-5

■ セミナー登壇のお知らせ

登壇者：取締役CDO 藤井 真樹プロモーション資材審査X倍時代―資材審査AIエージェント「ヤッキくん」

本セミナーでは、プロモーション資材の審査件数増加、課徴金リスク、薬機法・景表法を横断する審査ノウハウの属人化といった課題に対し、生成AIを活用した実践的アプローチをご紹介します。資材審査支援AIエージェント「ヤッキくん」は、薬事承認書・社内審査ルール・ベテラン担当者のノウハウをAIに統合し、広告資材のチェック、リスク箇所の指摘、根拠提示、表現改善案の提案までを支援します。当日は、汎用的なAIでは対応しきれない理由や、導入企業における成果、PoCから本番運用への移行プロセスを実例に基づきお伝えします。

日時 ：2026年5月21日（木）14:10～14:40

会場 ：営業・マーケティングDXフォーラム会場

本セッションは事前申し込み不要です。 聴講をご希望される際は、当日会場までお越しください。 ※展示会の来場登録は必要です。

■ ヤッキくんとは

「ヤッキくん」は、不当景品類及び不当表示防止法（景表法）や医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）の各種ガイドライン、エビデンス情報、社内ルールなどに基づき、プロモーション資材の表現内容をAIが自動でチェック・改善提案するエージェントです。

WEBプラットフォーム上で担当者が資材案や広告案を送信すると、AIが関連するガイドラインや製品情報をもとにコンプライアンスレビューを支援します。EdgeXのガイドライン解釈実務ナレッジ、「知識構造メソッド（特許出願申請中）」によるAI活用技術により、正確かつ実用的なフィードバックを提供します。

※ヤッキくんは資材案に関する法律的な見解を表示するものではなく、学習用データである各種ガイドライン、エビデンス情報、自社ルール等との乖離を自動的にチェックするツールです。最終的な法的判断等については、必ず弁護士にご相談ください。

さらに、企業が保有するエビデンス情報や社内ルールを「ヤッキくん」に追加学習させることで、ナレッジとして蓄積され、次回以降のチェックに反映されます。このようなナレッジの循環により、継続的な精度向上と業務効率化が可能となります。

主な特徴は以下の通りです。

■ 株式会社EdgeXについて

「ヤッキくん」の主な特徴

EdgeXは「AI技術を活用してヘルスケア業界の構造的課題を解決し、健全な市場環境の構築を通じて社会に貢献する」ことを経営理念として掲げています。法規制遵守の複雑化と人材不足という業界の二大課題に対し、革新的なテクノロジーソリューション「ヤッキくん」を提供することで、企業の持続的な成長と消費者保護の両立を目指します。

会社名：株式会社EdgeX（エッジエックス）

所在地：東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル3階 WAW日本橋

代表者：代表取締役 高村 健一

URL：https://www.edgex.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社EdgeX

サービスサイト：https://yakki-kun.com/

メール：info@edgex.co.jp

問い合わせフォーム：https://www.edgex.co.jp/contact