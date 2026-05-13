smartround、投資管理データのAI連携「投資管理MCPサーバー」の提供を開始

株式会社スマートラウンドsmartround、投資管理データのAI連携「投資管理MCPサーバー」の提供を開始

「スタートアップが可能性を最大限に発揮できる世界をつくる」をミッションに掲げる株式会社スマートラウンド（本社：東京都千代田区、代表取締役：砂川大、以下「スマートラウンド」）は、投資家向けに、投資管理データを汎用AIツールから直接参照できる「投資管理MCPサーバー」および個社別Skillsの提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスにより、smartroundに蓄積された投資先一覧・証券データ・決算情報などをClaudeをはじめとする汎用AIが直接読み取り可能となり、LP向け報告書や社内資料など、多様なフォーマットの資料作成を汎用AIとの対話だけで効率的に行える環境を実現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dPDQoPyQSNM ]■ 背景 ～ 多様化する報告フォーマットへの対応負荷と、AI活用への懸念 ～

VC（ベンチャーキャピタル）のミドル・バック業務において、smartroundの活用によって投資管理データの一元管理が進む一方、そのデータを活用したLP（リミテッド・パートナー）向け報告書や社内報告資料の作成といった、提出先ごとに異なる報告フォーマットへの対応業務には依然として多くの工数が発生していました。

こうした資料作成業務をAIで効率化したいと考えるVCが増えているものの、実際の導入にあたっては以下のような懸念が障壁となっていました。

- データ精度の限界：決算資料等を汎用AIにそのまま読み込ませても、正確な情報抽出は難しく、実務で使える成果物が得られない- セットアップの負担：AIを自社の業務フローにカスタマイズするまでに相応の知見と工数が必要で、利用開始後に運用が定着しない- セキュリティの不安：投資先の機密情報を汎用AIに入力することへの抵抗感

スマートラウンドは、「データはあるが、最終成果物の形に落とし込む作業」に大きな工数がかかっている現状、そしてVCが汎用AIの活用に対して抱えるこれらの懸念に着目し、smartroundに蓄積された構造化データとオンボーディング支援を組み合わせることで抜本的な解決が可能だと考え、本サービスの開発に至りました。

投資家の投資行動を高度化・支援することで、スタートアップへの資金供給を間接的に支援することにつながると、スマートラウンドでは考えています。

■ 本サービスの提供価値

「投資管理MCPサーバー」の提供開始により、担当者はAIに話しかけるだけで、smartroundに蓄積された投資管理データを用いて、LP向け報告書などの様々なフォーマットの資料を自由かつ効率的に作成できるようになります。

■ 主な機能[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42542/table/90_1_c798ad2e244c7fee00f263987d1466a7.jpg?v=202605131152 ]■ 本サービスの強み

1. 構造化された高品質なデータ

汎用AIに資料をそのまま読み込ませても、正確な情報抽出には限界があります。smartroundでは専門のデータ入力代行チームがデータを整備することで、AIが参照するに足る、構造化された高品質なデータを提供します。

2. 業務に合わせたセットアップ支援

AI活用が進まない最大のボトルネックは、使い始めてから各社の業務にカスタマイズするまでの負担です。スマートラウンドのカスタマーサクセスチームが、お客様の業務に合ったSkills作成を一緒に行います。

■ 先行利用企業の声

「LP報告資料用のSkillsを自分たちだけで作るのは想定より時間がかかったと思う。smartroundと一緒にAI活用を効率化していきたい」（XTech Ventures様）

「MCPのおかげで無駄な転記作業が減り、本業に集中できるイメージがついた」（SpiralCapital様）

■ 今後の展望

スマートラウンドは、smartroundに蓄積された投資管理データをAIが読み取り・活用できる状態を実現しました。今後は以下の展開を予定しています。

- データの参照にとどまらず、AIによるデータ入力・更新にも対応。データ整備そのものもAIが担える環境の構築- 対象領域をLP投資管理・案件管理へと順次拡充し、ファンド運営に関わるデータを横断的に扱える環境の整備

smartroundは、VCのミドルバック業務がAIで完結する環境を整えていきます。

【関連イベント】リリース記念 勉強会のご案内

本サービスのリリースに合わせ、VCのファンドコントローラーの皆様を対象に、投資管理業務におけるAI活用をテーマにした勉強会を開催いたします。smartroundのユーザー様に限らず、奮ってご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42542/table/90_2_ffda7f9acb66c26ecb0d993eb696a549.jpg?v=202605131152 ]勉強会のお申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4999643/view【ご利用について】投資管理MCPサーバーのお申込み・お問い合わせ

投資管理プロフェッショナルプランをご契約中のお客様で投資管理MCPサーバーのお申し込みをご検討される方、もしくは投資管理プロフェッショナルプランをご検討中のお客様は、以下フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://app.spirinc.com/t/wOHJoLtnFhGmmrM9gcumR/as/pLUWfj36bAPF4NvuORk8H/confirm■ 「smartround」について

smartroundは、スタートアップと投資家間のやり取りを効率化するためのデータ作成・共有プラットフォームです。現在7,500社以上のスタートアップ及び6,500人・社以上の投資家にご利用いただいております。

smartroundサービスサイト：https://jp.smartround.com

ご利用者様の声：https://jp.smartround.com/voc

■ 株式会社スマートラウンドについて

「スタートアップが可能性を最大限に発揮できる世界をつくる」

会社名：株式会社スマートラウンド

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6－5 丸の内北口ビルディング9F

設立日：2018年5月30日

代表者：砂川大

コーポレートサイト: https://jp.smartround.com/corporate

採用情報： https://jobs.smartround.com

■ 本件もしくは当社に関する取材・お問合せ先

スマートラウンド 広報担当宛

pr@smartround.com