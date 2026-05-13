東京大学「共生型新産業創出コロキウム」第2期講座の社会人受講者募集情報を公開-藻類を基点にこれからの産業を考える

東京大学 One Earth Guardians育成機構

東京大学 大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians 育成機構（機構長：東原和成、東京都文京区）による社会人・学生向け講座「共生型新産業創出コロキウム」の第2期開講（2026年10月～）に向けて、社会人受講者の募集情報を公開しました。

本講座では、今まさに活用が期待されている微細藻類に注目し、環境と調和し共生しながら人々の well-beingを叶える「共生型新産業」の創出に資する人材育成を目指します。

募集情報

募集説明会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140735/table/19_1_498b7bcd9b45fdcbca035b15cfd567dd.jpg?v=202605131152 ]

募集説明会をオンライン開催します。受講を検討される方はぜひご参加ください。

◆ 日時 2026年6月11日（木）18:00-19:00

◆ 方法 オンライン開催（Zoom）

◆ 要事前申込み 2026年6月9日（火）まで（アーカイブ配信あり）

◆ 参加登録フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1WDtYYZuePJbph3F3-p-GJYulrxErUqXyIqmalS5bJSVDfg/viewform

共生型新産業創出コロキウムについて

本講座は、産学界の講師による分野横断・双方向型の講義やハンズオン実習、フィールドワーク、ワークショップを通じて、微細藻類の活用方法と環境や社会に与える影響を検討します。講座の集大成として、微細藻類を活用した“共生型新産業”を受講者自らが提案し、社会へ発信します。

講義とディスカッション｜産学界の多彩な講師陣による講義ハンズオン実習｜微細藻類の採取や培養、化合物の抽出・分析フィールドワーク｜国内・海外の微細藻類活用事業拠点を訪問提案創出フェーズ｜新たな産業のアイデア創発・提案講座情報

◇ 期間 2026年10月～2028年3月

前期：2026年10月～2027年3月 後期： 2027年4月～2028年3月

◇ 時間 講義は原則 木曜5限 16:50-18:35（実習やワークショップ、フィールドワークを除く）

◇ 場所 東京大学 弥生キャンパス（対面）

※ 講座の詳細は「コースブック（PDF）」をご覧ください。

https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/colloquium/assets/pdf/OEGs_colloquium_coursebook_202602.pdf

■ 本講座で培われる力- 環境に与える影響を正しく評価できる科学リテラシー- 新たなビジネスとして成立させるビジネスモデル構想力- 新たな未来像を描けるビジョナリー力- 多様な意味での人々の幸福・豊かさの追求力- 人とつながり連携する巻き込み力■ 主な講師（予定）

小田 一枝｜株式会社オシンテック、RuleWatcher シソーラス

笠原 堅｜株式会社ちとせ研究所

久保田 泉｜国立環境研究所

田辺 雄彦｜国立環境研究所

永野 友子｜富士通株式会社

福井 裕美子｜武蔵塗料ホールディングス株式会社

藤田 朋宏｜ちとせグループ

星野 孝仁｜ちとせグループ

福永 真弓｜東京大学 大学院新領域創成科学研究科

五十嵐 圭日子｜東京大学 大学院農学生命科学研究科

岡田 茂｜東京大学 大学院農学生命科学研究科

講師登壇予定企業

花王株式会社

三菱化工機株式会社

日本製鉄株式会社

東大IPC（東京大学共創プラットフォーム開発株式会社）

共生型新産業創出コロキウム

社会人・学生を受講対象として、2024年10月に開講。微細藻類を基点に、環境と調和し共生しながら人々の多様なwell-being を叶える「共生型新産業」の創出に資する人材の育成を目指します。

WEBサイト：https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/colloquium/

noteマガジン：https://note.com/oegs_utokyo/m/mb58fdf97c7fd

東京大学 One Earth Guardians育成機構

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部において2017年に設立。「100年後も地球上のあらゆるものと共生しながら生きていける世界」を実現するべく、他者を巻き込みながら課題解決のために行動し、新しい価値を創造できる科学者たち “One Earth Guardians＝地球医” を、社会と連携して育成する「One Earth Guardians育成プログラム」を推進しています。

WEBサイト：https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/OneEarthGuardians

Instagram：https://www.instagram.com/one_earth_guardians/

YouTube：https://www.youtube.com/@oneearthguardians59