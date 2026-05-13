マネーキャリア運営のWizleapと中古車買取「ソコカラ」運営のはなまるが業務提携。改正保険業法対応に向けた比較推奨の根拠整理・監査対応を共同で支援。

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、中古車買取市場で独自のビジネスモデルで成長を続ける株式会社はなまる（大阪府大阪市、代表取締役 岡崎和也）と業務提携を開始し、MCエキスパートクラウドの提供体制の拡充をしましたことをお知らせいたします。

■提携の背景と目的

2026年6月に予定されている改正保険業法の施行を目前に控え、保険会社および保険代理店の現場では、制度改正への対応に向けた準備が喫緊の課題となっています。

とりわけ生命保険分野に限らず損害保険分野においても、比較推奨販売の枠組みが今後「ロ方式」へ一本化される見通しであり、比較推奨の根拠や説明内容の整理、記録・証跡の整備など、関連する遵守事項への迅速かつ確実な対応が求められています。

こうした背景のもとWizleapは、株式会社はなまるが中古車買取事業を通じて培ってきた、全国の損害保険代理店および保険乗合代理店協会とのネットワークを活かし、損害保険領域におけるMCエキスパートクラウドの提供を本格的に加速します。

はなまるとの販売代理契約のもと、はなまるからの代理店紹介を起点に、保険乗合代理店協会でのセミナー等を通じて導入機会を創出するとともに、Wizleapが専属スタッフによる導入支援を行い、制度対応を現場運用として無理なく定着させる取り組みを推進してまいります。

またMCエキスパートクラウドを通じて、比較推奨の根拠整理や監査対応に必要な情報の整備を支援することで、法令遵守の徹底にとどまらず、保険契約者が納得して保険を選べる、透明性の高い募集プロセスの実現に貢献していきます。



■MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。 生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウをすべて反映。現場の募集人が使いやすいUI/UXと、確実な証跡管理を両立し、募集人が顧客と向き合う時間を最大化します。

サービスサイト： https://expertcloud.money-career.com/

【本システムの特徴：独自の「ロ方式」対応機能】

MCエキスパートクラウドロ方式は、単なるシステムという「箱」の提供に留まらない、実務に即したソリューションを提供します。



・認定代理店による「設定済みプリセット」を提供

他社システムでは代理店自身で行う必要がある「絞り込み項目」や「保険商品の紐付け」を、Wizleapが認定代理店として実際に使用している設定のままプリセットとして提供します。

・メンテナンスコストの完全撤廃

商品の改廃や特約改定に伴うマスターメンテナンスは、すべてWizleap側で完結。代理店側での膨大な更新作業をゼロにします。

・柔軟なカスタマイズ性

プリセットを活用しながら、各代理店の募集方針に合わせた項目の追加・削除も容易に行えます。



■【クルマ買取販売｜ソコカラ】（運営会社：株式会社はなまる）

社名：株式会社はなまる

代表者：岡崎 和也

設立：1998年4月11日

資本金：4000万円

本社所在地：〒559-0034

大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎40F

事業内容：中古自動車及び中古自動二輪車の買取、修理及び販売

インターネットオークションサービス及びその運営

ネットオークションサイトの構築、設計、運用、販売、並びに保守管理

一般貨物自動車運送業

自家用自動車有償貸渡事業

損害保険代理業

飲食店の経営

構造物復旧、損害物鑑定

＜Wizleapの取り組み＞

当社事業を記載します

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/