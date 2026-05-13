【登壇者発表第1弾】グーグルとタイ最大級のコミュニティーサイトPantipが登壇決定！インバウンドカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026」開催

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）が運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」は、2026年8月7日（金）に主催するカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」の登壇者が決定したことをお知らせいたします。



世界の検索・地図インフラを牽引するグーグル合同会社、さらにタイ最大級のコミュニティーサイト「Pantip（パンティップ）」の登壇が決定。国内外のキーパーソンがインバウンドの今と未来を議論します。

THE INBOUND DAY 2026では協賛パートナー様を募集しております。枠数には限りがございますので、プランの詳細や資料をご希望の方はお早めにお問い合わせください。

協賛の問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)

THE INBOUND DAY 2026 ：特設ページはこちら(https://event.honichi.com/inbound-day2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)

■登壇者プロフィール

グーグル合同会社

大沼 利広氏：Geo パートナーシップ 日本・中華圏統括 / Head of Japan and Greater China, Geo Partnerships

＜略歴＞

Google マップやGoogle Earth、Google Maps Platform をはじめとするGoogle の地理空間製品の日本および中華圏における事業開発を統括。 地理空間情報のアライアンスや次世代消費者体験の市場導入、公共政策との連携、開発者エコシステムとの協業を主導。

グーグル合同会社

櫻井 美季氏：Strategic Partnerships Development Manager, Search & Gemini

<略歴>

Google 検索において、予約や購入などの「アクション」を主軸とした事業開発に従事。飲食・レストラン分野のAPACリードとして、デジタル上の検索行動をシームレスにビジネスへ繋げるソリューションを展開。

グーグル合同会社

Tong Zhao （ジャオ トン）氏：Strategic Partnerships Development Manager, Geo



<略歴>

Google の Geo 部門において、日本における戦略的パートナーシップ開発を担当。AI の社会実装、製品開発、市場導入を繋ぐ中核として次世代製品の日本展開を主導するほか、Google マップの基盤強化や開発者エコシステムとの協業を推進。

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Internet Marketing Co., Ltd. (Pantip.com)

Apisilp Trunganont（アピシルプ・トルンガノン） 氏：Chief Product Officer



<略歴>

Apisilp Trunganont, CPO of Pantip.com, Thailand’s top community site. He specializes in product strategy and digital behavior, sharing unique data on how Thai travelers explore and experience Japan.

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タイ最大級のコミュニティーサイト「Pantip.com」の最高製品責任者（CPO）。プロダクト戦略およびデジタル行動分析のエキスパート。タイ人旅行者がどのように日本を探索し、体験しているかについて、独自データに基づいた知見を発信している。





■ THE INBOUND DAYとは

THE INBOUND DAYは、インバウンドに携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、市場の新たな視点や戦略的アプローチを探求・議論する場です。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、最前線でインバウンド市場に向き合っています。市場が急拡大を遂げる一方、現場には多くの構造的な課題が残されており、日本が真の「観光先進国」として世界から選ばれ続けるためには、大きな壁がいくつも存在しています。

「日本をあきらめたくない」。そんな想いと共に開催されるTHE INBOUND DAYは、単なる情報共有に留まらず、インバウンド業界全体の歩みを力強く加速させる、課題解決の議論の起点となることを目指しています。

業界最大級のインバウンドメディア「訪日ラボ」が培ってきたネットワークを活かし、各領域のキーパーソンを登壇者に迎え、業界の本質的な問いに深く切り込む議論を展開。オンライン参加も可能なハイブリッド型で実施し、全国どこからでもご参加いただけます。

■開催概要

会場：TODAホール＆カンファレンス東京（東京都中央区）／オンライン同時開催

日時：2026年8月7日（金）10:00 ～ 受付開始

10:30 ～ 17:30 カンファレンス（ハイブリッド開催）

18:00 ～ 19:30 懇親会（オフライン／抽選制）

お申し込み：特設サイトにて5月中旬を予定。

皆様のビジネスの加速に繋がる1日となります。ぜひ当日のお時間を確保いただけますと幸いです。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026ps01)」の運営

お問い合わせ

本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当 カンファレンス事務局

お問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp01)