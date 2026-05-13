シンプレクス・ホールディングス、ダイヤモンドスポンサーとして日本パデル協会とのパートナーシップを継続

一般社団法人日本パデル協会

一般社団法人 日本パデル協会（東京都板橋区、会長：中塚 アントニオ 浩二、以下 JPA）は、シンプレクス・ホールディングス株式会社（東京都港区、代表取締役社長（CEO）：金子 英樹、以下 シンプレクス・ホールディングス）と、2026年度も引き続きダイヤモンドスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

日本パデル協会 コメント会長 中塚 アントニオ 浩二

シンプレクス・ホールディングス様には、日本パデル協会の活動を長きにわたりご支援いただき、心より感謝申し上げます。

パデルは日本ではまだ発展途上の競技ではありますが、アジア競技大会という大きな舞台に向けて、選手たちは世界と戦う準備を進めています。

その重要な局面において、シンプレクス・ホールディングス様とともに歩めることを大変心強く感じております。今後も選手が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりと、パデルの可能性を日本全国へ広げる活動に尽力してまいります。

シンプレクス・ホールディングス株式会社 コメント代表取締役社長（CEO） 金子 英樹

パデル協会とシンプレクスグループの取り組みは今期で5期目になります。かねてより目指してこられた、アジア競技大会での正式種目入りを達成されたことには、シンプレクスグループが掲げる行動指針「5DNA」の一つ「Commitment」*に通ずる信念を感じました。どんな難局も乗り切りやり遂げる不屈の精神で、今年度の活動も引き続き全力投球されることと思いますが、シンプレクス・ホールディングスもその活動の一端をサポートできることをうれしく思います。

* 5DNA ：「Commitment」どんな難局も乗り切り、やり遂げる不屈の精神。目的意識を強く持ち、目指すべきゴールを見失うことなく行動する。

https://www.simplex.holdings/company/philosophy/

パデル日本代表コーチ コメント冨中 隆史（シンプレクスグループ所属）



シンプレクスグループが今期もパデル日本代表のダイヤモンドスポンサーとしてご支援くださることを、社員として、そして日本代表チームのコーチとして大変心強く感じています。

アジア競技大会の正式種目入りを果たし、名古屋で開催される今期は、日本パデル界にとって極めて重要な一年になると考えています。男女ともにアジアNo.1を目標に、日本代表チーム一丸となって挑戦してまいります。

さらに、このパートナーシップを確かな力に変え、競技力の向上のみならず、パデルの普及を通じて、日本パデル界全体の持続的な成長につながる一年にしていきたいと考えています。

■ パデルについて

パデルは1970年代に誕生した、テニスとスカッシュの要素を持ったラケットスポーツです。

2025年時点で、パデルは全世界150カ国以上に広がり、コート数は約7.7万面、競技人口は3,500万人を超えるまでに成長しています。特にスペインでは、サッカーを上回る競技人口を持つ国民的スポーツとして定着しており、ヨーロッパを中心に急速な普及を遂げています。

さらに近年では、中東地域、インドネシアをはじめとしたアジア各国でも市場拡大が進んでおり、世界的に注目を集めるニュースポーツとして幅広い世代に親しまれています。

特徴としてテニスコートよりも小さなコートの四方を強化ガラスと金網で覆われた2人組対戦のみのラケットスポーツということが挙げられます。ポイントの数え方や試合進行はテニスと同じですが、壁面のバウンドを活用したダイナミックながらも戦略的な頭脳プレーが魅力なスポーツです。また、小さいコートや扱いやすいラケットためスポーツ初心者や、子供や高齢者などレベルを問わず楽しむことが可能です。フィジカルを問われなければ、男女や親子三世代で勝負を楽しむこともできます。

現在日本では、国内施設28施設（57コート）、競技人口60,000人、選手登録者数は1,600名ほどいます。

■ 一般社団法人 日本パデル協会について

https://www.japanpadel.com/

一般社団法人日本パデル協会は、2016年6月に日本におけるパデルの普及・発展を目的として設立され、2017年7月には世界パデル連盟（FIP）へ正式加盟しました。現在は、ジャパンパデルツアーをはじめとする国内外大会の企画・運営、国際大会の開催、日本代表選手の選考・育成などを行うとともに、パデルの認知拡大や競技環境整備など、日本国内におけるパデル文化の発展に向けたさまざまな事業を推進しています。

■ シンプレクス・ホールディングス株式会社について

https://www.simplex.holdings/

シンプレクス・ホールディングス株式会社は、シンプレクス株式会社をはじめとする子会社等の経営管理を行う持株会社です。2021年9月22日に東証一部上場を果たし、2022年4月4日をもって東証プライム市場へと移行しています。グループ中核企業であるシンプレクス株式会社は、1997年の創業以来、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融機関以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社を創設し、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクス株式会社とワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のDX推進を支援しています。

■ お問い合わせ先

一般社団法人 日本パデル協会

広報担当：大島・山田

info@japanpadel.com